10 000$ за неудачное путешествие. А вы во сколько оценили бы свои приключения?

Туристическая страховая компания организовала конкурс с номинацией "Самый не счастливый путешественник года". В четверку лидеров попали путешественники, которых просто преследовала неудача за неудачей во время отпуска. Может показаться, что сегодня вы услышите о самых неудачных путешествиях, но учтите, что все 3 победителя в номинации получили денежные призы, а 4 место дорогостоящий подарок. Сколько получил каждый, рассказываем дальше. А во сколько бы вы оценили свое неудачное путешествие?

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IV место – Анна Ф. – 1 900 $ (в виде подарка)

История Анны произошла в 2001 году, во время отпуска в Италии. В тот день, Тирренское море за окном не намекало на беду. Во время горного похода 11–летний сын Анны начал жаловаться на дискомфорт в интимной зоне. Когда мальчик позволил себя осмотреть, оказалось, что его орган интимной зоны был сильно разбухшим. Находясь в горах, со слабым знанием языка в чужой стране, Анна растерялась, но в течение некоторого времени мальчик был доставлен в больницу.

" Это было так странно, потому что в больнице было два врача, с которыми я разговаривала, и один из них курил сигарету, пока я с ним разговаривала! – написала она. — Один из врачей увидел его и сделал ему инъекцию, что повлекло за собой значительную обеспокоенность, потому что они даже не спросили меня, есть ли у него аллергия, так что теперь у меня появилось еще что-то, о чем стоит беспокоиться!".

При установлении диагноза было установлено, что мальчик подцепил бактериальную инфекцию из–за собачьих экскрементов в песке пляжной зоны. Спойлер: мальчик поправился.

История Анны вызывает понимание и сострадание каждого родителя, воспитывающего сына. Набрав 1082 голоса, история оказалась в червёрке лидеров. За свои "страдания", во время неудачного отпуска, путешественница получила от страхового агентства комплект багажа Victorinox (стоимостью 1 900 $).

III место – Ллойд Л. – 3 000 $

Чего не сделаешь ради идеального видео в сторис. Муж путешественницы рассказал, что они с женой выбрали просто идеальное место на острове Сен–Мартен, чтобы снять видео с пролетающими над головой самолетами по дороге в аэропорт имени принцессы Юлианы.

Когда Ллойд нацелила камеру на огромный самолет, то споткнулась о бетонный бордюр на пляже. При падении женщина получила травмы ног, что положило конец хорошим кадрам на видео.

История Ллойд набрала 2009 голосов и заняла третье место с вознаграждением в 3000 $.

II место Дженнифер Г. – 5 000 $

Дженнифер из Висконсина должна была пройти лечение диализом, в связи с серьезной болезнью почек. Однако, перед серьезным лечением, женщина решила набраться положительных впечатлений и отправилась в путешествие в теплую Мексику. Пляж, бассейн и минимум забот – так представляла себе отдых путешественница. Не случилось, как думалось. Преодолев нелегкий перелет с проблемной соседкой, женщина выдохнула, добравшись до курорта. Прыгнув в купальник, она направилась к пляжу и наткнулась на сплошное ограждение. Доступ туристов к пляжной зоне был запрещен. Потратив еще немного сил на разъяснение ситуации, женщина вернулась в номер с надеждой отдохнуть и пойти в бассейн. Осматривая номер, Дженнифер поняла, что на стенах плесень, в постели клопы, кондиционер грязный и не выключается, а воды в кранах вообще нет. Женщина пыталась дозвониться на рецепцшн и обслуживание номеров, но тщетно. Спустившись к администратору, Дженнифер услышала: "свободных номеров нет". Нацеленная на отдых, Дженнифер направилась в бассейн, но и тот оказался закрыт на техническое обслуживание. После этого желание было одно: полететь домой, но билетов на сегодня тоже не было. Переночевав в ванне на полотенцах, Дженнифер, все же заказала билет на самолет.

Покидая гостиницу, ей пришлось платить за сутки пребывания в номере, а 5-часовой перелет назад был в сопровождении бесконечных вопросов от 3–летнего ребенка рядом. Ну, что еще? Это не конец истории. Добравшись до аэропорта в Висконсине, Дженнифер провела три часа в ожидании багажа, который оказался потерянным. Расплакавшись, женщина отправилась домой и проспала 18 часов. Проснувшись с очень плохим самочувствием, Дженнифер обратилась за медицинской помощью. После осмотра и анализов женщине был установлен диагноз: COVID, пневмония, синусит. Чтобы воспользоваться страховкой для лечения, Дженнифер полезла в сумку, где обнаружила пропажу кошелька, очков и самой страховки. Пытаясь заблокировать кредитку путешественница была проинформирована, что гостиница курорта сняла с нее всю сумму за 5 ночей бронирования, да еще более 500 долларов за использование телефона для зарубежных звонков, которые женщина не совершала. Пытаясь вернуть свои деньги, женщина, услышала лишь предложение увеличить ее перечень услуг в спа–салоне, если она вернется на курорт.

Эта история неудачной поездки набрала 10 729 голосов и получила приз в 5 000 $. Кажется, маловато.

I место – Джули С. – 10 000 $

Что может быть страшнее прыжков с парашютом? Только ночь накануне. Смелая Джули с подругой Сэм посетили Феникс, для прыжков с парашютом. В вечер накануне девушки решили развлечься в ночном клубе. Вдруг, после нескольких напитков, Сэм стало очень плохо. Джули пыталась доставить подругу в апартаменты, но такси не хотело везти девушку в таком состоянии. Помогать взялись прохожие. Компания нашла чемодан для продуктов, чтобы транспортировать Сэм, который была в полуобморочном состоянии. Добравшись до квартиры, Джули поняла, что Сэм теряет сознание и, что из–за пары напитков такого не могло произойти, девушке было что–то добавлено в бокал. Джули набрала 911. По вызову приехали медицинская, пожарная службы и наряд полиции. Оценив ситуацию и решив доставить девушку в больницу, полиция сообщила, что вынесет Сэм из дома в мешке для трупов, поскольку дверной проход не позволял транспортировку носилками.

Джули провела в больнице с Сэм всю ночь и день. Девушку удалось стабилизировать. Когда Сэм пришла в себя, она ничего не помнила с прошлой ночи и была очень удивлена пребыванием в больнице. Выслушав объяснения Джули, Сэм сказала: "Подожди, нам нужно идти прыгать с парашютом!". Джули была шокирована и ответила: "Ни за что! Тебя буквально вынесли в мешке для трупов!". Дебаты продолжались до утра, и на следующий день девушки уже были в небе. Оказалось, что прыжки с парашютом не так страшны, как ночь, которую пришлось пережить подругам.

Набрав 10 852 голоса, история Джули выиграла Гран-При и приз в 10 000 $.

Надеемся, что призы утешили "горе–путешественников". Читайте также о самых красивых поселках в Карпатах для спокойного отдыха и, что посмотреть в старейших городах Украины.