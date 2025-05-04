Нет человека, который собираясь в путешествие, не забывал когда-то взять что-то важное. Именно поэтому туристы – большинство из них – берут с собой так много вещей. Однако есть несколько достаточно простых правил, которые сэкономят не только ваше время приготовлений, но и место в чемоданах и сумках. И вы точно не забудете (или не сможете взять за неимением места) все нужные вещи.

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Эти правила собрал известный женский журнал Good Housekeeping. Причем авторы обратились к пяти профессиональным организаторам путешествий – и одному "часто летающему пассажиру".

Пожалуй, самый известный лайфхак в организации путешествий – сделать список всех нужных вещей. Это, конечно, полезный совет. Однако специалисты советуют пойти немного дальше – иметь такой список всегда.

Составьте свои списки

Совет достаточно логичный – заранее, даже еще не планируя никаких путешествий, сделайте несколько списков нужных вещей. Пусть эти списки хранятся в вашем блокноте, телефоне или компьютере – со временем вы можете добавлять к ним те или иные вещи, которые почему-то забыли вписать сразу.

Например, владелица турагентства Orchid Organizing советует представить себе выходные, рабочую поездку, пляжный отдых и международное путешествие – и сделать сразу четыре соответствующих списка. Таким образом, вы всегда будете готовы к любому из этих путешествий.

Упорядочьте список по основным категориям: одежда, туалетные принадлежности, аксессуары, техника и документы.

Возьмите с собой сумку на первые 24 часа

Это необязательно должна быть именно сумка или чемодан. Можно воспользоваться обычным или упаковочным пакетом. Суть состоит в том, чтобы все необходимое в течение первого дня путешествия было в одном месте, причем под рукой.

В этой клади должны быть документы, сменная одежда, туалетные принадлежности и любые предметы первой необходимости. Потерянный или задержанный багаж – это ужасно. Однако такая простая вещь, как сумка на первые сутки путешествия, будет хорошей страховкой, отметили специалисты Tidy Step by Step.

Используйте упаковочные пакеты

На первый взгляд это может показаться странным – делать пакеты, чтобы сложить их в единственный пакет – сумку, чемодан и т.д. Однако все специалисты согласны с мнением – это очень дельный совет. Во первых, ваши вещи будут в порядке, и найти что-нибудь в чемодане не будет трудно. А во вторых – ваши вещи будут занимать меньше места.

В частности, в Home By Eleven советуют использовать упаковочные пакеты для распределения одежды по дням (будь то стилями или событиями). Планируйте свои образы заранее и просто достаньте нужный пакет со всем необходимым, от нижнего белья до куртки. Вы сэкономите много времени каждый день, не роясь в своем чемодане.

В Tidy Step by Step также советуют сделать "бумажную легенду" – список содержимого в каком пакете. Такая легенда, положенная сверху на свертки, не будет лишней.

Упакуйте ювелирные изделия отдельно

Для этого специалисты советуют использовать органайзер для таблеток и медпрепаратов (конечно, отдельно от таблеток и бинтов). Большинство пластиковых футляров для лекарств занимают минимум места и имеют по меньшей мере семь отделений для хранения всех ваших драгоценностей, включая кольца, серьги и бусы.

Свертывайте вещи

Еще один странный на первый взгляд, но проверенный годами и многими людьми совет – вещи для чемодана нужно не складывать, а сворачивать. Если не верите, то попробуйте сами – плотно свернутая одежда занимает меньше места и позволяет поместить больше вещей в сумку.

Это также предотвращает образование складок и морщин, особенно у таких вещей, как футболки.

Определите пакеты для белья

Используйте пустой упаковочный пакет или приобретите складной контейнер для белья, чтобы упаковывать грязную одежду. Хранение чистой и грязной одежды отдельно поможет вам оставаться чистоплотными во время всей поездки и облегчит распаковку вещей, когда вы вернетесь домой.

Соблюдайте цветовую палитру

Выбор нейтральных и дополняющих друг друга цветов или узоров позволит легко совмещать одежду во время путешествия.

"Я начинаю с выбора одной цветовой палитры для всей поездки. Это облегчает согласование всего, что я беру с собой и ограничивает количество вещей, которые мне нужно взять с собой", – утверждает основательница агентства Composed Living Эльза Элберт.

Засуньте носки в обувь

Этот простой метод организации не только поможет вам сэкономить место, но и предотвратит деформацию обуви во время путешествия. Если вы беспокоитесь о запахе, не забудьте добавить к носкам любой освежитель воздуха.

Возьмите с собой пустую сумку

Небольшую, такую, чтобы ее легко было сложить в чемодан. Она пригодится, когда вы будете делать покупки. Потому что часто бывает так, что в путешествии вы приобретете какой-нибудь сувенир на память – а положить хрупкую вещь в чемодан к кучк других ваших вещей нельзя. Или просто приобрели какую-то куртку, или рубашку – а в чемодане для них нет свободного места.

Как писал OBOZ.UA, после того, как в 2020 году безраздельные власти в Афганистанин захватило террористическое движение Талибан, эта азиатская страна стала одним из самых опасных мест в мире. А по данным Глобального индекса миролюбия – вообще наиболее опасным. Тем не менее, туристы продолжают направляться сюда.

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