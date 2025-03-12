Теплая Португалия: лучшие города для отдыха весной

В Украине весна уже витает в воздухе и порадовала украинцев настоящим теплом. Поэтому многие ждут первой же возможности отправиться в путешествие. Однако уверяем, что поехать в путешествие можно в любое время, особенно, если ищете теплые места в холодное время года. Ведь таких направлений множество. Так что сегодня рассказываем о некоторых из них.

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Лиссабон

Расположен на западе страны на правом берегу реки Тежу. Город считает одной из самых теплых европейских столиц. Здесь преобладает средиземноморский климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +12°C до +17°C.

Начните путешествие с Беленской башни. Крепость является символом Лиссабона. Ее построили в 1519 году в стиле мануэлино. Здесь располагаются Комната Губернатора, Залы Королей и Суда и часовня. Советуем подняться на пятый этаж на открытую террасу. Отсюда можно полюбоваться видом на водоем.

Далее поднимитесь к замку Святого Георгия. Здание построили на базе римского форта. Современный вид сооружение приобрело в 1373-1375-х во времена правления короля Фернанду I. Туристы могут увидеть археологические руины и посмотреть в перископ.

А еще сходите в Национальный музей азулежу. Он находится в бывших помещениях францисканского монастыря Божией Матери. Аттракция известна популяризацией истории цветной керамической плитки.

Кашкайш

Располагается в округе Лиссабон на берегу Атлантического океана. С конца XIX века город стал популярным туристическим центром. Местность характерна более мягким климатом, чем на юге страны. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +13 до +16°C.

Сначала советуем посетить музей Condes De Castro Guimaraes 1900 года. Снаружи здание обложено кафелем. Внутри туристы могут посмотреть ювелирные украшения, восточный фарфор и картины. Здесь также хранится более 25 тысяч книг.

Далее прогуляйтесь по Praia da Rainha. Песчаная бухта славится чистой водой и скалистыми образованиями.

Также советуем попробовать мороженое из лавки Santini. Португальцы имеют особое отношение к итальянскому джелато. Его готовят из свежих сливок, фруктового пюре и сахара.

И, конечно, посетите Дом Санта-Мария. Когда-то это была частная резиденция. Строение заказал аристократ Хорхе О'Нэйл в качестве подарка на свадьбу дочери. Сейчас здесь можно увидеть коллекцию азулежу и живописи. Кстати, рядом с ним находится маяк.

Лагуш

Располагается на юге страны на берегу Атлантического океана. Здесь преобладает средиземноморский климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +13 до +17°C.

Сначала съездите к мысу Ponta da Piedade. Он характеризуется скальными образованиями вдоль берега. Их высота достигает около 20 метров. Локацию считают одной из самых известных в Португалии. Также здесь располагается маяк 1913 года, который построили на основе старого форта.

Далее отправьтесь в Praia Dona Ana. Местность славится большими известняковыми массивами и бирюзовой водой. К пляжу с золотистым песком ведет деревянная лестница.

Также прогуляйтесь по Старому городу – самому аутентичному району Лагуша. Многие укрепления датируются XVI веком. Если вы будете искать уединение, направляйтесь в городской парк Parque da Cidade de Lagos, где практически нет толпы. Любителям мини-гольфа рекомендуем отправиться в Pro Putting Garden.

Фуншал

Город находится на острове Мадейра в Атлантическом океане. Преобладает средиземноморский климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +15 до +17°C.

Начните путешествие с Фуншальского собора. Его строительство закончилось в 1514 году. Здесь хранится серебряный крест, подаренный королем Мануэлем I. Сооружение считают одним из лучших образцов мануэльского стиля.

Далее сходите в форт Fortaleza de São Tiago do Funchal. Его заложили в 1614, чтобы защитить Фуншал от нападений пиратов. В здешнем музее можно посмотреть коллекцию португальского искусства.

Также побывайте в тропическом саду Palácio do Monte. Ключевую роль в создании современной тропической зеленой зоны сыграл Жозе Бернардо. Здесь растут экзотические растения со всего мира, в частности Японии, Китая и Африки.

И, конечно, поднимитесь на смотровую площадку Cabo Girão. Аттракция располагается на высоте 580 метров над уровнем моря.

Забудьте о холоде, собирайте чемоданы и отправляйтесь навстречу теплым городам Португалии!

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