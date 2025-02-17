Теплые острова Греции: какие выбрать для путешествия зимой

Самое холодное время года вот-вот подойдёт к концу. Но всё же отправиться в путешествие еще точно есть время. Ведь в этот период менее многолюдно, благоприятная погода без жаркого климата и ниже цены. Разве это не идеальные условия для исследования городов и уникальных достопримечательностей? Куда же отправиться на отдых – рассказываем ниже.

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Крит

Располагается в Средиземном море. Его считают самым большим островом в стране. Береговая линия простирается более чем на 1046 километров. Преобладает мягкий средиземноморский климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +14 до +16°C.

Советуем посетить Elafonissi Beach на юго-западе Крита. Это один из самых красивых пляжей в мире. Он известен своими розовыми оттенками, которые излучают крохотные кораллы в песке.

Поклонникам походов рекомендуем отправиться в Национальный парк Samaria Gorge. Пешеходный маршрут длится около 4,5 часов. Здесь можно увидеть живописные ущелья, в частности Самарийское.

Также сходите в Археологический музей Ираклиона, посвященный искусству минойской цивилизации. Туристы могут увидеть коллекцию артефактов 1883 года. Кстати, обзор экспонатов проходит в хронологическом порядке.

Родос

Располагается в восточной части Эгейского моря у побережья полуострова Малая Азия. Остров считается одним из самых популярных туристических направлений в Европе. Преобладает средиземноморский климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +14 до +15°C.

Сначала рекомендуем посетить Линдос. Город отличается белыми постройками. На его вершине находится Античный Акрополь. Здесь можно увидеть святилище Афины и средневековый замок рыцарей монашеского ордена госпитальеров. Во времена Троянской войны крепость выполняла роль оборонительного сооружения.

Также прогуляйтесь по романтической бухте Святого Павла. Она имеет форму сердца. В здешней часовне неоднократно устраивали свадебные церемонии.

И, конечно, сходите в Родосский замок – памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. В здании располагаются различные залы: Византийских икон, для приема гостей, ожидания, музыки и т.д.

Карпатос

Находится в Эгейском море в 47 километрах от Родоса. Локация славится благоприятными условиями для серфинга. Преобладает средиземноморский климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +14 до +16°C.

На острове располагаются несколько сел, в том числе: Апери, Волада, Отос и Аркаса. Последнее часто еще называют музеем под открытым небом. Здесь можно увидеть развалины акрополя и остатки древнего христианского храма.

Также съездите в поселок Менетес. Здешние дома построены в виде амфитеатра.

Идра

Находится между Сароническим и Арголидским заливами в Эгейском море. Преобладает мягкий средиземноморский климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +13 до +14°C.

Локация отличается отсутствием автомобильного движения. Основные виды транспорта – лошади, ишаки, мулы и велосипеды.

Сердце гастрономической жизни Идры – традиционные таверны. Они располагаются фактически повсюду. Здесь можно насладиться блюдами местной кухни и попробовать домашнее вино.

Также советуем посетить Историко-архивный музей, где хранятся разнообразные греческие костюмы, картины и скульптуры.

Халки

Входит в состав архипелага Додеканес в Эгейском море. Остров отличается каменистой почвой и скудной растительностью. Преобладает средиземноморский климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +14 до +15°C.

Одно время Родос использовал Халки как флотскую базу.

Сегодня здесь можно посетить церковь Святого Николая, возведенную в 1861 году. Поклонникам пеших прогулок советуем отправиться к руинам средневекового замка XIV века, который защищал жителей от нападений пиратов. А еще поднимитесь на гору Майстрос с панорамными видами.

Исследуйте острова Греции! Желаем удачного путешествия!

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