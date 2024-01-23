Тарасовыми тропами: путешествие по самым любимым местам Кобзаря

Уже совсем скоро украинцы будут отмечать День рождения знаменитого поэта. Он – несгибаемая личность, герой, веривший в светлое будущее, человек, произведения которого до сих пор звучат из наших уст.

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В Украине Тарас жил недолго. Если вместе сложить все время, то получится менее 15 лет. Но на чужбине он постоянно вспоминал свой дом и по возможности приезжал сюда в гости. Несмотря на все, он смог побывать в более чем 100 украинских городах и селах. Мы предлагаем заранее спланировать маршрут, чтобы в праздничную дату отправиться в путешествие по Шевченковским местам.

Село Моринцы, Черкасская область

Начать путешествие стоит с края, где родился писатель, а также по дороге заглянуть в Шевченково (ранее Кирилловка): сюда Шевченко еще мальчиком перебрался жить вместе с семьей. И, конечно, нужно побывать в Будищах, где уже подростком он проходил службу у Энгельгардта, и Ольшанах – месте, что стало отправной точкой в его творчестве.

Добраться до этих четырех населенных пунктов не составит труда, ведь они объединены в Национальный заповедник Родина Тараса Шевченко. Рекомендуем зайти в первый дом Кобзаря, сейчас там воссоздан интерьер с его детства.

Направляясь в следующий поселок, остановитесь у памятника гению, а также помилуйтесь усадьбой отца. Она, к сожалению, не аутентичная, а воспроизведенная по рисунку Кобзаря – настоящий дом сгорел. А еще загляните в дом дьяка, в котором будущий поэт обучался грамоте.

Качановка, Черниговская область

С этим местом писателя связывало множество приятных воспоминаний. Он бывал здесь не раз, потому что Качановка ему очень нравилась. А еще здесь он влюбился в дочь помещика Василия Тарновского, у которого постоянно гостил. К сожалению, история любви не имела счастливого конца. Он хотел жениться, но мечтам не суждено было сбыться.

Впервые Шевченко пришел сюда в 1843 году. Это событие произошло после длительного нахождения на чужбине. В последний раз он наведался сюда в 1859-м, в надежде увидеть любимую, но так и не встретился с ней. Думая, что их разговор можно перенести на следующий раз, Тарас уехал. Через несколько лет его сердце остановилось, а планы так и не осуществились.

Холодный яр, Черкасская область

Для всех нас это место ассоциируется с волей и борьбой. Поэтому эту локацию поэт обожал и постоянно прославлял ее, упрекая земляков, что они забыли о своем прошлом.

Он бывал здесь, окрылялся, черпал мотивы для своих поэм "Гайдамака" и "Холодный овраг". Потому заехать сюда однозначно надо. По дороге обязательно загляните в село Буда, где рядом с монастырем установлен монумент Тарасу.

Батурин, Черниговская область

Еще один город, вдохновивший поэта написать известную мистерию "Большой погреб". Бывшая гетманская резиденция богата историческими достопримечательностями. Первая аттракция, где постоянно останавливаются туристы – крепость, которая после полного уничтожения была восстановлена только в 2008 году.

Разрушили ее из-за перехода Ивана Мазепы на сторону шведов. После так называемой измены Петр I очень рассердился и приказал стереть с лица земли все поселения. К сожалению, не пощадили ни женщин, ни детей. По официальным данным московское войско оборвало жизнь от 11 до 15 тысяч человек.

Будете здесь, почтите память погибших у монумента Креста. Именно отсюда началось возрождение города.

Березовая Рудка, Полтавская область

Маленькая неприметная деревня, где неоднократно гостил Кобзарь. Сюда он ездил к братьям Закревским. Здесь, в окружении красивейших пейзажей, он нарисовал несколько своих знаменитых картин. Среди них портрет Анны – жены Платона. Вероятно, здесь была написана поэма "Слепой".

Сейчас здесь можно посетить бывший дворец друзей Тараса Григорьевича и пойти в Национальный парк, где расположен музейный комплекс, посвященный Шевченко.

Также сходите в первое помещение Закревских, от которого остались только руины. Не пропустите известную пирамиду-усыпальницу и Земскую школу.

Канев, Черкасская область

Последней локацией в вашей поездке должно стать место захоронения талантливого писателя. Здесь, на Монашеской горе, возвышается памятник Кобзаря. Его разместили так, что кажется, будто Пророк над кручами наблюдает за тем, как ревет ревущий. Все сделано так, как завещал поэт. В его ногах установлена плита, на которой написаны строки из поэмы "Сон".

Недалеко от могилы построен музей, где полностью востановлена жизнь Шевченко. А еще здесь есть смотровая площадка, откуда открывается невероятная панорама. Также в городе есть аллея, пролегающая вдоль Днепра. Здесь размещается более 20 скульптур, высеченных по мотивам знаменитых произведений.

Все эти локации находятся относительно недалеко друг от друга. Если хорошо спланировать свой маршрут, то можно попасть к каждой. Это позволит вам прикоснуться к жизни Кобзаря. Сделайте это, вы ни на секунду не пожалеете о своем решении и будете вспоминать путешествие еще долго.

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