Тайная 'комната' для бортпроводников: как выглядит 'секретное' место в самолете, о котором не знают пассажиры. Фото

Для большинства людей пассажирский самолет является привычным делом во время путешествий. Кроме трапа и пассажирских кресел воздушное судно скрывает немало тайн.

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Например, вряд ли кто-либо задумывался, как и где отдыхают бортпроводники во время длинных рейсов. OBOZ.UA узнал, существует ли тайная "комната" для бортпроводников и как выглядит это "секретное" место в самолете.

Когда бортпроводники и пилоты работают долгие смены, они отдыхают в специальных комнатах, спрятанных в самолетах. Такие зоны отдыха характерны небольшим размером. Хотя комната для членов экипажа может достаточно большой, чтобы вместить восемь кроватей, низкие потолки и узкие коридоры делают ее тесной.

В каждом месте для отдыха членов экипажа есть телефон, чтобы бортпроводники могли общаться с пилотами и экипажем даже во время перерыва. Также в каждом спальном уголке есть плотная занавеска, чтобы приглушать звуки, блокировать свет и создавать ощущение уединения.

Примечательно, что такие комнаты для отдыха членам экипажа нельзя использовать во время взлета и посадки. Вся часть салона самолета все время находится под давлением, но в комнате для отдыха нет вентиляции, пока самолет не достигнет высоты 7600 метров.

Помимо ламп и зеркал, зона отдыха может показаться пустой. Там нет окон, телевизоров и других вещей для развлечения. Бортпроводники объясняют, что основное внимание в комнате посвящено расслаблению и отдыху.

Ранее сообдалось, что соблюдение элементарных правил позволит не испортить вам долгожданный отдых. Несмотря на то, что аэропорт является лишь трансферным пунктом в вашем путешествии, важно соблюдать определенные правила, чтобы не допустить фатальных ошибок.

Напомним, лоукостер Ryanair планирует возобновить работу в Украине после снятия запрета на полеты. В ирландской авиакомпании считают, что спрос украинцев на билеты будет большим, и рассчитывают перевезти до 2 млн человек в первые шесть недель работы.

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