Соперник Амстердама: назван город с яркой ночной жизнью, который стоит посетить в 2026 году

Амстердам, который десятилетиями считался главным туристическим магнитом Нидерландов, сегодня все чаще пытается сдержать поток посетителей. Город с населением около 800 тысяч жителей ежегодно принимает более 20 миллионов туристов.

Из-за перегрузки исторического центра и проблем с поведением туристов власти начали ограничивать "хаотичный туризм". Но пока Амстердам пытается вернуть спокойствие, другой нидерландский город стремительно набирает популярность. Это – Утрехт, четвертый по величине город страны, который сочетает средневековую атмосферу, современную энергию и насыщенную ночную жизнь.

Утрехт расположен в самом центре Нидерландов и имеет идеальное сообщение с Амстердамом – 30 минут на поезде, и вы уже на месте. Здесь живет около 400 тысяч человек, но город не ощущается перенаселенным. Его исторический центр компактный, с живописными каналами, готическими фасадами, кафе и многочисленными музеями.

Особое очарование Утрехту придают каналы на двух уровнях: наверху – улицы с велосипедистами, а ниже – тихие пешеходные дорожки вдоль воды, обсаженные деревьями.

В старинных подвалах XIII века расположились кофейни, винные бары, книжные магазины и мастерские. Над всем этим возвышается колокольня Домторен – символ города, стоящий рядом с готическим собором Святого Мартина.

Утрехт известен как родина всемирно известной крольчихи Миффи – персонажа детских книг художника Дика Бруны. В городе работает музей Миффи, есть тематическая площадь и даже маршрут для прогулок, посвященный этому персонажу. Но с наступлением темноты город открывает совсем другую сторону – он превращается в центр ночной жизни.

Настоящим центром развлечений стал район Werkspoorkwartier, расположенный на западе города. Когда-то здесь стоял завод, а теперь – креативные пространства, арт-студии, бары и клубы. Один из самых известных – Club WAS, расположенный в бывших прачечных завода, где сохранились старые кафели и краны.

Чуть дальше расположен De Nijverheid – арт-хаб с выставками, мастерскими и музыкальными событиями под открытым небом.

Местные жители говорят, что Утрехт – это место, где сочетается молодость и свобода. Студенты и творческие люди выбирают его за атмосферу фестиваля, который длится круглый год. Один из жителей рассказал: когда хочется простого развлечения, можно пойти в паб в центре, но если хочешь энергии и драйва – стоит отправиться в Werkspoorkwartier. Там каждая вечеринка похожа на мини-фестиваль.

До Утрехта удобно добраться из любой точки Европы. От аэропорта Схипхол – около 30 минут на поезде, сообщения курсируют каждые 15 минут. Центральный вокзал – крупнейший в стране, поэтому с него можно добраться до Роттердама, Гааги, Брюсселя или Парижа.

Лучший способ исследовать город – арендовать велосипед или лодку и прокатиться по каналам.

