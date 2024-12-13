Снега по колено: топ самых заснеженных городов Европы

Последние годы украинские просторы все меньше покрываются белой насыпью. А чтобы детям покататься на санках, нужно ехать поближе к горам. Несмотря на значительное глобальное потепление, все еще есть локации, где можно насладиться зимними развлечениями и "пушистыми" пейзажами. Так куда же поехать, чтобы попасть в настоящую сказку – рассказываем ниже.

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Рейкьявик, Исландия

Самый большой город страны. Он расположен напротив горы Эша, вершина которой практически весь год покрыта снегом. Зимой средняя температура воздуха колеблется от -10 до 2°C.

Интересный факт: в холодное время световой день длится всего 4 часа.

Особенность локации в том, что здесь можно увидеть Северное сияние. Для этого следует учитывать ясное темное небо и отсутствие светового загрязнения. Лучше уехать за пределы населенного пункта, к примеру, в Национальный парк Тингветлир.

Рекомендуем посетить термальные бассейны. В Рейкьявике их более 17. Самый популярный – "Голубая лагуна". И еще сходите на рождественскую ярмарку. Здесь туристы смогут приобрести изделия ручной работы и даже шерстяные свитера.

Также советуем посетить Лютеранскую церковь Hallgrímskirkja. Ее строительство продолжалось с 1945 по 1986 годы. Высота храма достигает 73 метров. При создании проекта святыни, архитектора Гудьона Самуэльссона вдохновили базальтовые колонны, которые можно увидеть во время застывания лавы.

Хельсинки, Финляндия

Располагается на берегу Финского залива Балтийского моря. Средняя температура воздуха с декабря по февраль колеблется от -13 °C до 0°C.

Интересный факт: символ города – белка и клен.

Начать путешествие советуем с традиционных саун. В стране их более 3 миллионов. Одна из самых популярных – Kotiharjun. Ее построили в 1928 году.

Далее направляйтесь к крепости Suomenlinna. Внешне она напоминает звезду. Сооружение служило базой шведского Армейского флота. Кстати, зимой аттракцию окружает замерзшее море.

А еще попробуйте традиционные блюда: тушеную оленину Poronkäristys с брусничным соусом и пирожные Karjalanpiirakka.

Также посетите рождественскую ярмарку, которая уютно расположилась на рыночной площади. Здесь можно приобрести сувениры, елочные украшения, изделия ручной работы.

Хотите увидеть настоящих северных оленей? Тогда поезжайте в Национальный парк Nuuksio. Он находится в 30 километрах от столицы. Здесь расположена ферма, где обитают рогатые животные.

Ротенбург-об-дер-Таубер, Германия

Поселок в округе Средняя Франкония. Средняя температура воздуха зимой колеблется от -5 до 4°C.

Интересный факт: название населенного пункта переводится как "Красная крепость над Таубером".

Первое, что должны сделать туристы – посетить музей Рождества. Здесь можно увидеть, как развивалось искусство елочных украшений и сувениров. В здании хранятся открытки, фигурки Деда Мороза и подсвечники. А еще есть коллекция Щелкунчиков: от миниатюрных до больших. самая большая высота под 3,8 метра. Также здесь можно посмотреть, как выглядят старинные игрушки Санта-Клауса. Такой выставки нет больше нигде в мире.

Советуем прогуляться по площади Plönlein. Она напоминает старинный маленький квартал с фахверковыми домиками.

А еще съездите в популярнейший магазин немецкой фабрики рождественских игрушек "Käthe Wohlfahrt".

И, конечно, отведайте традиционное песочное пирожное Rothenburger Schneeball с сахарной пудрой. Оно похоже на снежный шарик.

Таллин, Эстония

Столица и главный порт страны. Располагается на берегу Финского залива.

Зима умеренно холодная со снегопадами. Средняя температура воздуха колеблется от -1°С до -4°С, ночью опускается до -9°С.

Еще в 1441 году здесь установили первую городскую елку. Также ежегодно в Таллинне проходит Рождественская ярмарка. Здесь туристы смогут приобрести авторские изделия из шерсти, украшения и предметы из дерева.

А еще прогуляйтесь по кварталу Ротерманни. Его построили на базе старых заброшенных фабрик. Во время Адвента располагают всевозможные новогодние инсталяции.

Осло, Норвегия

Поселок находится в зоне континентального климата, поэтому даже летом здесь прохладно. Зимой средняя температура воздуха колеблется от -7 до 0°С.

Недалеко от Осло находится горнолыжный курорт Holmenkollen. Здесь можно увидеть один из старейших в мире трамплинов для лыжного спорта. Его построили в 1891 году. В районе комплекса есть трассы разного уровня сложности: как для новичков, так и для профессионалов.

Также сходите на Рождественскую ярмарку. Здесь можно приобрести сладости, сувениры и встретиться с Санта-Клаусом. А еще советуем попробовать традиционные норвежские блюда: Pinnekjøtt, Fårikål или Fiskesuppe.

Выбирайте направление и отправляйтесь в сказку!

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