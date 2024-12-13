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Снега по колено: топ самых заснеженных городов Европы

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
1,0 т.
Снега по колено: топ самых заснеженных городов Европы

Последние годы украинские просторы все меньше покрываются белой насыпью. А чтобы детям покататься на санках, нужно ехать поближе к горам. Несмотря на значительное глобальное потепление, все еще есть локации, где можно насладиться зимними развлечениями и "пушистыми" пейзажами. Так  куда же поехать, чтобы попасть в настоящую сказку – рассказываем ниже.

Видео дня

Рейкьявик, Исландия

Самый большой город страны. Он расположен напротив горы Эша, вершина которой практически весь год покрыта снегом. Зимой средняя температура воздуха колеблется от -10 до 2°C.

Интересный факт: в холодное время световой день длится всего 4 часа.

Особенность локации в  том, что здесь можно увидеть Северное сияние. Для этого следует учитывать ясное темное небо и отсутствие светового загрязнения. Лучше уехать за пределы населенного пункта, к примеру, в Национальный парк Тингветлир.

Рекомендуем посетить термальные бассейны. В Рейкьявике их более 17. Самый популярный – "Голубая лагуна". И еще сходите на рождественскую ярмарку. Здесь туристы смогут приобрести изделия ручной работы и даже шерстяные свитера.

Также советуем посетить Лютеранскую церковь Hallgrímskirkja. Ее строительство продолжалось с 1945 по 1986 годы. Высота храма достигает 73 метров. При создании проекта святыни, архитектора Гудьона Самуэльссона вдохновили базальтовые колонны, которые можно увидеть во время застывания лавы.

Снега по колено: топ самых заснеженных городов Европы

Хельсинки, Финляндия

Располагается на берегу Финского залива Балтийского моря. Средняя температура воздуха с декабря по февраль колеблется от -13 °C до 0°C.

Интересный факт: символ города – белка и клен.

Начать путешествие советуем с традиционных саун. В стране их более 3 миллионов. Одна из самых популярных – Kotiharjun. Ее построили в 1928 году.

Далее направляйтесь к крепости Suomenlinna. Внешне она напоминает звезду. Сооружение служило базой шведского Армейского флота. Кстати, зимой аттракцию окружает замерзшее море.

А еще попробуйте традиционные блюда: тушеную оленину Poronkäristys с брусничным соусом и пирожные Karjalanpiirakka.

Также посетите рождественскую ярмарку, которая уютно расположилась на рыночной площади. Здесь можно приобрести сувениры, елочные украшения, изделия ручной работы.

Хотите увидеть настоящих северных оленей? Тогда поезжайте в Национальный парк Nuuksio. Он находится в 30 километрах от столицы. Здесь расположена ферма, где обитают рогатые животные.

Снега по колено: топ самых заснеженных городов Европы

Ротенбург-об-дер-Таубер, Германия

Поселок в округе Средняя Франкония. Средняя температура воздуха зимой колеблется от -5 до 4°C.

Интересный факт: название населенного пункта переводится как "Красная крепость над Таубером".

Первое, что должны сделать туристы – посетить музей Рождества. Здесь можно увидеть, как развивалось искусство елочных украшений и сувениров. В здании хранятся открытки, фигурки Деда Мороза и подсвечники. А еще есть коллекция Щелкунчиков: от миниатюрных до больших. самая большая высота под 3,8 метра. Также здесь можно посмотреть, как выглядят старинные игрушки Санта-Клауса. Такой выставки нет больше нигде в мире.

Советуем прогуляться по площади Plönlein. Она напоминает старинный маленький квартал с фахверковыми домиками.

А еще съездите в популярнейший магазин немецкой фабрики рождественских игрушек "Käthe Wohlfahrt".

И, конечно, отведайте традиционное песочное пирожное Rothenburger Schneeball с сахарной пудрой. Оно похоже на снежный шарик.

Снега по колено: топ самых заснеженных городов Европы

Таллин, Эстония

Столица и главный порт страны. Располагается на берегу Финского залива.

Зима умеренно холодная со снегопадами. Средняя температура воздуха колеблется от -1°С до -4°С, ночью опускается до -9°С.

Еще в 1441 году здесь установили первую городскую елку. Также ежегодно в Таллинне проходит Рождественская ярмарка. Здесь туристы смогут приобрести авторские изделия из шерсти, украшения и предметы из дерева.

А еще прогуляйтесь по кварталу Ротерманни. Его построили на базе старых заброшенных фабрик. Во время Адвента располагают всевозможные новогодние инсталяции.

Снега по колено: топ самых заснеженных городов Европы

Осло, Норвегия

Поселок находится в зоне континентального климата, поэтому даже летом здесь прохладно. Зимой средняя температура воздуха колеблется от -7 до 0°С.

Недалеко от Осло находится горнолыжный курорт Holmenkollen. Здесь можно увидеть один из старейших в мире трамплинов для лыжного спорта. Его построили в 1891 году. В районе комплекса есть трассы разного уровня сложности: как для новичков, так и для профессионалов.

Также сходите на Рождественскую ярмарку. Здесь можно приобрести сладости, сувениры и встретиться с Санта-Клаусом. А еще советуем попробовать традиционные норвежские блюда: Pinnekjøtt, Fårikål  или Fiskesuppe.

Снега по колено: топ самых заснеженных городов Европы

Выбирайте направление и отправляйтесь в сказку!

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