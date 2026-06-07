Сквозь ущелья, каньоны и горные вершины: туристы назвали любимые железнодорожные маршруты Европы

Путешествия по железной дороге в Европе давно стали отдельным видом туристического искусства, дарящим совершенно уникальные эмоции. Вместо быстрых, но однообразных перелетов, пассажиры все чаще выбирают неспешное движение по железнодорожным путям, которые пролегают через самые живописные уголки континента.

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Путешественники определили лучшие европейские железнодорожные линии, проходящие через глубокие каньоны, высокие горные перевалы и уютные исторические поселения. Как пишет Guardian, каждый из этих маршрутов имеет свой неповторимый характер – от старинных паровозов в Тоскане до головокружительных пейзажей норвежских фьордов. Подобные поездки позволяют замедлить темп жизни и по-настоящему насладиться красотой европейской природы и архитектуры.

Bergensbanen, Норвегия

Этот увлекательный железнодорожный маршрут сочетает в себе величественную Бергенскую железную дорогу (Bergensbanen), курсирующую между Осло и Бергеном, и уникальную Фломскую линию (Flåmsbana). Поезд пересекает суровое высокогорное плато Хардангервидда, открывая пассажирам виды на заснеженные вершины, лесные массивы и хрустальные озера.

На станции Мюрдал путешественники переходят на крутой спуск Фломской железной дороги, которая эффектно спускается к Аурландс-фьорду, демонстрируя стремительные водопады и глубокие долины на каждом повороте.

Железнодорожное путешествие через Словению

Железнодорожный путь из австрийской столицы в Хорватию демонстрирует, как суровые альпийские пейзажи Центральной Европы постепенно сменяются уютным балканским шармом. Поезд минует Грац и пересекает словенскую границу, делая часовую остановку на уютной станции Зидани Мост, где можно отдохнуть с видом на изумрудную природу.

Далее дорога в Загреб пролегает мимо живописных озер и золотистых фермерских угодий, завершаясь в колоритной хорватской столице. Билет на этот рейс является довольно бюджетным и стоит около 41 фунта стерлингов.

Винтажные локомотивы на маршруте Treno Natura

Для любителей романтического ретро идеальным выбором станет путешествие на старинном паровозе Treno Natura, отправляющемся из знаменитого итальянского города Сиена. Поезд с классическими вагонами предлагает целый день релакса посреди тосканских холмов в компании дружелюбных местных жителей. Пассажиров во время движения развлекают музыканты, а программа поездки за 42 евро (2200 грн) включает также прогулку по живописным виноградникам.

Германия: Buckower Kleinbahn

Этот маршрут начинается на станции Берлин-Лихтенберг, откуда за 45 минут поезд RB26 доставляет туристов в Мюнчеберг. Здесь можно пересесть на историческую узкоколейку Buckower Kleinbahn, которую поддерживают усилиями волонтеров. Созданная еще в 1930 году как одна из первых электрифицированных линий, она везет пассажиров через холмы заповедника Маркише Швайц в курортный городок Буков. Это прекрасная возможность посетить дом Бертольта Брехта и Елены Вайгель на берегу озера Шермютцель и отдохнуть на пляже после лесной прогулки.

Швейцария: альпийские пейзажи от Монтре до Интерлакена

Железная дорога MOB поднимается прямо от вокзала Монтре, открывая потрясающую панораму на мерцающее Женевское озеро. Впоследствии поезд погружается в сосновые леса, проезжает мимо острых скалистых вершин и мостов над бурными реками.

После длительного тоннеля пассажиры оказываются среди классических альпийских пастбищ долины Пеи-д'Эно, усеянной традиционными шале. Летом здесь раздаются коровьи колокольчики и пахнут цветы, а зимой царит атмосфера горнолыжного отдыха и фондю.

Белград – Бар: лучший образец медленных путешествий

Этот рейс является одним из самых медленных в Европе: поезд преодолевает расстояние в 296 миль за долгие 11 часов, однако билет стоит всего 23 евро (1200 грн). Маршрут проходит через невероятные каньоны, глубокие ущелья и высокие вершины, пересекая более 400 железнодорожных мостов, среди которых и величественный виадук Мала Риека. По дороге пассажиры могут увидеть старинные монастыри, плотины и каменные дома местных жителей, а в финальной части поездки из окон открываются солнечные пляжи Адриатического моря.

Италия: через Апеннины в Рим со стороны Адриатики

Уникальный железнодорожный маршрут соединяет прибрежный город Пескара на Адриатическом море с Римом, пересекая весь итальянский полуостров с востока на запад. Одноколейная железная дорога проходит через самое сердце Апеннинских гор, делая остановки в аутентичных городках Сульмона и Авеццано. В течение 3-4 часов поезд преодолевает крутые горные склоны и перевалы, прежде чем спуститься к римским равнинам.

Франция и Швейцария: железная дорога часовщиков

Уютная и малоизвестная железнодорожная линия берет свое начало во французском городе Безансон и плавно движется через живописные предгорья Юры. Она ведет в городок Ле-Локль, который еще с XVII века является центром швейцарской часовой индустрии, и завершается в Ла-Шо-де-Фон. На этом аутентичном маршруте поезд проходит полузабытые старинные станции и бывшие пограничные пункты, всегда доставляя пассажиров в Швейцарию с точностью часового механизма.

Путешествие на "маленьком желтом поезде"

Поезд Le Train Jaune (или "Канарейка", как его называют местные) курсирует между французскими поселениями Вильфранш-де-Конфлан и Латур-де-Кароль. На своем зрелищном 63-километровом пути он поднимается на высоту 1595 метров над уровнем моря в районе общины Болькер-Эн. Наслаждаться свежим горным воздухом и подвесными мостами над ущельями Пиренеев можно как в уютных закрытых вагонах, так и на открытых ярко-желтых платформах.

Португалия: поездка по линии D метрополитена города

Необычным, но чрезвычайно зрелищным опытом является поездка по линии D метрополитена города Порту в южном направлении. Поезд выныривает из темноты подземного тоннеля прямо на уровень городских крыш и с грохотом пересекает знаменитый металлический мост Дона Луиша I, построенный в 1886 году по проекту Теофила Сейрига, компаньона Гюстава Эйфеля. С высоты путей открывается потрясающий вид на реку Дору и исторические кварталы города.

OBOZ.UA писал о самом длинном железнодорожном маршруте в мире, который охватывает 13 стран.

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