Скрытые пещеры и уютные улочки: где во Франции находится 'самая красивая в мире' деревня

В самом сердце французской глубинки скрывается удивительная деревня Горд, которая способна перевернуть представление об идеальном отдыхе. Пока большинство туристов традиционно выбирают шумный Париж или роскошную Ривьеру, этот уютный посёлок на вершине холма остаётся несправедливо вне поля зрения многих путешественников.

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Однако именно этот уголок Франции выглядит так, будто он только что сошел со страниц старинной сказочной книги. Известное издание Travel and Leisure даже присудило ему титул самого привлекательного малого населенного пункта на планете, отмечает express.co.uk.

Посетители могут часами бродить по его мощеным улочкам, исследовать скрытые исторические локации и наслаждаться неповторимой атмосферой.

Архитектурные жемчужины и подземные тайны

Глубинная история и культура Горда раскрываются через его уникальные достопримечательности, которые сосредоточены на совсем небольшой территории. Величественный замок Горд возвышается над поселением, напоминая о его богатом историческом прошлом.

Однако не менее интересные локации расположены прямо под ногами туристов: таинственные пещеры дворца Сен-Фирмен образуют целую сеть подземных лабиринтов, растянувшихся под жилыми домами.

Вернувшись на поверхность, стоит посетить одноименную церковь Святого Фирмена, которая датирована XII веком и поражает своим величественным и нетипичным интерьером.

Аутентичная атмосфера французской глубинки

Горд привлекает не только архитектурой, но и своим особым ритмом жизни. Живописные крутые улочки, выложенные старинной брусчаткой, скрывают множество уютных локаций:

Художественные галереи с произведениями местных художников;

Колоритные аутентичные бутики и магазинчики;

Камерные рестораны, где подают шедевры классической французской кухни;

Бескрайние лавандовые поля, окружающие старинные монастыри вокруг села.

Самой популярной локацией среди путешественников по версии Tripadvisor является уникальный природный заповедник Le Sentier des Ocres (Тропа охры). Эта местность славится своими удивительными скальными образованиями ярких огненных оттенков. Для удобства посетителей здесь обустроены специальные деревянные мостики и смотровые площадки, с которых открываются панорамные виды на долину и соседний "красный" городок Руссильон.

Прогулка маркированными лесными тропами доступна для людей с любым уровнем подготовки, однако из-за специфического цветного песка стоит заранее позаботиться об удобной обуви, которую не жалко испачкать.

Как удобно добраться до Горда

Несмотря на то, что село расположено в уютном департаменте Воклюз региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег, логистика для европейских туристов является достаточно простой.

Самый быстрый способ доехать – это перелет в аэропорт Марселя, откуда дорога на автомобиле займет всего 45 минут. Другой популярный вариант предусматривает железнодорожный маршрут: путешественники могут сесть на скоростной поезд TGV в Париже, который доставит их прямо в регион всего за 2 часа 40 минут.

OBOZ.UA писал об особенностях отдыха в хорватской Риеке.

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