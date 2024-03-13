Скрыты от туристов: интересные локации Киева, о которых знают только местные

Андреевский спуск, Крещатик, Майдан Независимости... Об этих локациях знает каждый гость столицы, так что в сотый раз рассказывать о них нет смысла. Сегодня мы остановимся на достопримечательностях, о которых, порой, не знают даже киевляне, что уж и говорить о туристах.

Куда сходить – читайте ниже.

Шоколадный дом

Первое, что приходит в голову, – очередной музей всем известной шоколадной фабрики. Но нет, речь не об этом. Такое название получил особняк мецената Семена Могилевцева.

Необычное имя дому досталось из-за внешнего виду. Сооружение напоминает плитку шоколада. Так и хочется подойти поближе и откусить.

Застройка имеет интересную и увлекательную историю. Ее построили по заказу вышеупомянутого Могильцова – купца первой гильдии, мецената, промышленника и финансиста. Над проектом работал главный архитектор города – Владимир Николаев. Говорят, что усадьба служила местом встречи владельца с любимой, но точно это неизвестно.

Что тогда мы знаем? Меценат действительно практически не жил в этом сооружении. На первом этаже были размещены разные конторы. На втором – его кабинет, торжественный зал с роскошной мебелью и зеркалом и еще несколько не менее привлекательных комнат.

Детей Могильцев не имел, так что после смерти усадьба перешла в собственность его племянников. Дальше дом кому только не принадлежал. Одно время здесь жил украинский государственный деятель Игорь Костяковский, а позже – Христиан Раковский.

В "сладком" сооружении определенное время размещался ЗАГС, в котором поженилась не одна сотня влюбленных пар. Очень символично: медовый месяц начинался с Шоколадного дома.

В настоящее время локация работает как музей. Вход открыт для всех желающих увидеть невероятный интерьер дома мецената. Конечно, за годы он претерпел определенные изменения, но не потерял своего величия.

Локация находится на улице Шелковичная, 17/2.

Щекавица

А об этом холме большинство украинцев узнали в 2022-м, когда агрессоры начали угрожать нанести ядерный удар по Украине. Киевляне на это заявление отреагировали с юмором: предложили собраться на Щекавице и устроить гулянье с отметкой 18+. В тот период даже ходил мем, хорошо поддерживавший дух людей.

Щекавица – гора, названная в честь одного из основателей Киева. По данным летописи "Повесть временных лет", здесь похоронен Вещий Олег. Кстати, раньше гора не пустовала. Здесь возвышалась крепость, которая защищала главный город Киевской Руси от посягательств московитов, поляков и татар.

А в 1772 ее превратили в кладбище. Здесь похоронено более 6 тысяч человек, умерших от чумы. Сейчас это ландшафтный заказник. Охраная зона установлена между улицами Олеговской, Лукьяновской, Нижнеюрковской, Кирилловской и Нижним Валом.

Мечеть "Ар-Рахма"

Это первая в Украине и одна из самых больших в Европе соборная мечеть. Ее построили относительно недавно. Работы продолжались с 1996 по 2011 годы. Над проектом трудился украинский архитектор Александр Комаровский.

Интересно, что мечеть планировали спроектировать еще в 1897-м. Тогда в столице проживало много мусульман. Для сравнения, количество населения Киева в то время составляло около 100 тысяч человек, из них почти 2000 – последователей Ислама. Началась кропотливая работа над конструкцией. Осуществить планы помешала Первая мировая война, а затем и Вторая. И только после обретения Украиной независимости все сдвинулось с мертвой точки.

Мечеть поражает своими размерами и красотой. Издалека она напоминает какой-то удивительный замок.

Киевский водопад

Недалеко от Лысой горы в урочище Покол находится искусственный водопад. Но, несмотря на то, что его создал человек, он не уступает красоте естественным каскадам.

Его построили для охлаждения ТЭЦ-5. Особенно он поражает во время сброса воды. В этот момент мощные потоки стремительно бьются о бетонные блоки, а шум можно услышать в нескольких километрах.

Кстати, в конце весны водопад покрывается камышом. В этот период он выглядит потрясающе.

Самый маленький храм

Святыня в буквальном смысле спряталась в подвальном помещении жилого дома. Зато к ней долго идти не придется. Локация расположена в центре столицы, по улице Владимирская, 43. Вместо куполов в молитвенной – решетки от забора. Нет у нее ни витражей, ни помпезных люстр, ни, тем более, склепов.

Церковь открылась в 2000 году. Раньше в ее стенах находилась пыточная, ныне же в святыню постоянно приходят прихожане, так что не думайте, что это муляж для туристов.

Открыли церковь в память о храме Равноапостольской Марии Магдалены на Брест-Литовском шоссе.

Когда известные места столицы уже хорошо изучены, приходит время искать альтернативные маршруты. Присмотритесь к нашей подборке, возможно, какие-то локации привлекут ваше внимание и вам захочется их посетить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых известных локациях Киева.

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