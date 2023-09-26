7 самых красивых локаций Киева, которые обожают туристы

Осень – время, когда можно наслаждаться романтическими свиданиями и приятными вечерами. Это идеальное время для неспешных прогулок, фотосессий или блуждания по любимым улицам города. В эти дни Киев особенно волшебный, поэтому мы собрали для вас обзор самых красивых мест, обязательных для посещения. Выбирайте локацию и наслаждайтесь неизведанными уголками столицы!

Сырецкий дендропарк (Подольский район, ул. Владимира Сальского)

История дендропарка уходит своими корнями в конец XIX века, когда известный банкир – Карл Мейер – основал показательный парк декоративных культур. Некоторые деревья, высаженные еще тогда, дошли до наших дней и стали свидетелями многих исторических событий. Сегодня Сырецкий дендрарий располагается на площади 6,5 гектаров, здесь произрастают более 1150 видов растений со всего мира: Северной Америки, Китая, Японии, Дальнего Востока.

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Осенью в этом месте вы будете любоваться яркими оттенками и наслаждаться спокойствием на лоне природы. Любители домашних растений смогут приобрести себе нового любимца в павильоне, расположенном на территории. А еще здесь обитает много котиков, которых можно встретить гуляя по уютным тропинкам.

Киевский Париж (Печерский район, пл. Ивана Франко)

Идея создания этого квартала принадлежала архитектору Георгию Шлейферу, который в конце XIX века приступил к воплощению плана по строительству усадьбы профессора Меринга. Масштабный проект включал даже ставок с купальнями, однако в настоящее время на этом месте находится площадь Ивана Франко.

Сегодня здесь можно посетить Национальный драматический театр им. Франко, увидеть двухэтажный дом со стеклянным куполом, дом Гинзбурга в стиле неоренессанс и гостиницу "Континенталь", ныне здание консерватории.

Прогулка по этим изысканным улочкам доставит вам море удовольствия и эстетического наслаждения.

Парк "Киото" (Деснянский район, ул. Киото)

Основан в 1972 году в знак дружеских отношений между Киевом и культурной столицей Японии. Сейчас на территории вы можете пройтись по вымощенным дорожкам, посмотреть разнообразные скульптуры в восточном стиле или узнать "дзэн" в традиционном японском саду камней.

Рекомендуем посетить островок, расположенный в центре пруда. Добраться до него можно пройдя декоративным мостиком, из которого удобно наблюдать за красными рыбками.

Оранжерея на ВДНХ (Голосеевский район, просп. Академика Глушкова, 1)

Действительно неповторимое место. Коллекция растений из трех разных климатических зон – пустыни, тропиков и субтропиков, имеет чрезвычайную ценность, а выращивали ее в течение 60 лет.

Осенью фасад здания приобретает удивительный красный цвет благодаря декоративному винограду, поэтому у вас получатся прекрасные фото на фоне сооружения. В дождливую погоду особенно уютно и комфортно наблюдать за непогодой через стеклянные стены. Здесь вы сможете насладиться кофе, послушать аудиоэкскурсию, устроить романтическое свидание или просто поиграть с местными кошками. Это настоящий рай для эстетов и любителей природы.

Парк Вечной Славы (Дарницкий район, ул. Лаврская, 15)

Расположен на крутом склоне, парк разделен на две террасы – верхнюю и нижнюю. Первая часть является большой смотровой площадкой, с которой вы будете созерцать увлекательную панораму Киева. С этого места видна Киево-Печерская лавра, а за земляными валами бастиона можно увидеть бани старинной церкви Спаса на Берестове. На нижнем ярусе есть детские площадки, беседки и разнообразные зеленые насаждения.

Также здесь находится комплекс, посвященный памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, строительство которого продолжается до сих пор. Уже установлены скульптуры девочки, ангелов и центральный элемент – Свеча памяти.

Эта локация отлично подходит для осеннего отдыха на природе среди живописных видов.

Труханов остров

Не только один из самых больших островов в Киеве, но и один из самых древних на реке Днепр. В древности это была резиденция дружины князя Святополка Изяславича, а позже он стал селом Ольжичи, принадлежал княгини Ольге. До Второй мировой войны здесь размещалось село Водников.

Сейчас на Трухановом острове вы найдете несколько пляжей, веломаршрутов, а также развлекательные комплексы. Здесь вы можете устроить пикник на берегу Днепра, или отдохнуть от городской суеты под кронами редких деревьев, которые осенью переливаются разными оттенками от желтого до ярко-красного.

Мариинский парк (Печерский район, ул. Грушевского)

Основанный в 1874 году, он является одним из старейших парков в Киеве. Он получил свое название в честь Марии Александровны, супруги императора Александра II. Парк расположен рядом с Мариинским дворцом.

Здесь можно гулять по уютным аллеям, отдохнуть в тени деревьев, любоваться скульптурами или уникальным чугунным фонтаном, изготовленным с использованием вторичного сырья. На территории вы найдете отличные смотровые площадки с видом на Днепр и Левый берег.

Осень украшает Киев роскошными одеяниями и дарит теплую атмосферу. Пусть прогулки по столице станут для вас незабываемыми и оставят после себя прекрасные воспоминания.

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