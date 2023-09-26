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7 самых красивых локаций Киева, которые обожают туристы

Альбина Панченко
Путешествия
5 минут
141
7 самых красивых локаций Киева, которые обожают туристы

Осень – время, когда можно наслаждаться романтическими свиданиями и приятными вечерами. Это идеальное время для неспешных прогулок, фотосессий или блуждания по любимым улицам города. В эти дни Киев особенно волшебный, поэтому мы собрали для вас обзор самых красивых мест, обязательных для посещения. Выбирайте локацию и наслаждайтесь неизведанными уголками столицы!

Сырецкий дендропарк (Подольский район, ул. Владимира Сальского)

История дендропарка уходит своими корнями в конец XIX века, когда известный банкир – Карл Мейер – основал показательный парк декоративных культур. Некоторые деревья, высаженные еще тогда, дошли до наших дней и стали свидетелями многих исторических событий. Сегодня Сырецкий дендрарий располагается на площади 6,5 гектаров, здесь произрастают более 1150 видов растений со всего мира: Северной Америки, Китая, Японии, Дальнего Востока.

Видео дня

Осенью в этом месте вы будете любоваться яркими оттенками и наслаждаться спокойствием на лоне природы. Любители домашних растений смогут приобрести себе нового любимца в павильоне, расположенном на территории. А еще здесь обитает много котиков, которых можно встретить гуляя по уютным тропинкам.

7 самых красивых локаций Киева, которые обожают туристы

Киевский Париж (Печерский район, пл. Ивана Франко)

Идея создания этого квартала принадлежала архитектору Георгию Шлейферу, который в конце XIX века приступил к воплощению плана по строительству усадьбы профессора Меринга. Масштабный проект включал даже ставок с купальнями, однако в настоящее время на этом месте находится площадь Ивана Франко.

Сегодня здесь можно посетить Национальный драматический театр им. Франко, увидеть двухэтажный дом со стеклянным куполом, дом Гинзбурга в стиле неоренессанс и гостиницу "Континенталь", ныне здание консерватории.

Прогулка по этим изысканным улочкам доставит вам море удовольствия и эстетического наслаждения.

7 самых красивых локаций Киева, которые обожают туристы

Парк "Киото" (Деснянский район, ул. Киото)

Основан в 1972 году в знак дружеских отношений между Киевом и культурной столицей Японии. Сейчас на территории вы можете пройтись по вымощенным дорожкам, посмотреть разнообразные скульптуры в восточном стиле или узнать "дзэн" в традиционном японском саду камней.

Рекомендуем посетить островок, расположенный в центре пруда. Добраться до него можно пройдя декоративным мостиком, из которого удобно наблюдать за красными рыбками.

7 самых красивых локаций Киева, которые обожают туристы

Оранжерея на ВДНХ (Голосеевский район, просп. Академика Глушкова, 1)

Действительно неповторимое место. Коллекция растений из трех разных климатических зон – пустыни, тропиков и субтропиков, имеет чрезвычайную ценность, а выращивали ее в течение 60 лет.

Осенью фасад здания приобретает удивительный красный цвет благодаря декоративному винограду, поэтому у вас получатся прекрасные фото на фоне сооружения. В дождливую погоду особенно уютно и комфортно наблюдать за непогодой через стеклянные стены. Здесь вы сможете насладиться кофе, послушать аудиоэкскурсию, устроить романтическое свидание или просто поиграть с местными кошками. Это настоящий рай для эстетов и любителей природы.

7 самых красивых локаций Киева, которые обожают туристы

Парк Вечной Славы (Дарницкий район, ул. Лаврская, 15)

Расположен на крутом склоне, парк разделен на две террасы – верхнюю и нижнюю. Первая часть является большой смотровой площадкой, с которой вы будете созерцать увлекательную панораму Киева. С этого места видна Киево-Печерская лавра, а за земляными валами бастиона можно увидеть бани старинной церкви Спаса на Берестове. На нижнем ярусе есть детские площадки, беседки и разнообразные зеленые насаждения.

Также здесь находится комплекс, посвященный памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, строительство которого продолжается до сих пор. Уже установлены скульптуры девочки, ангелов и центральный элемент – Свеча памяти.

Эта локация отлично подходит для осеннего отдыха на природе среди живописных видов.

7 самых красивых локаций Киева, которые обожают туристы

Труханов остров

Не только один из самых больших островов в Киеве, но и один из самых древних на реке Днепр. В древности это была резиденция дружины князя Святополка Изяславича, а позже он стал селом Ольжичи, принадлежал княгини Ольге. До Второй мировой войны здесь размещалось село Водников.

Сейчас на Трухановом острове вы найдете несколько пляжей, веломаршрутов, а также развлекательные комплексы. Здесь вы можете устроить пикник на берегу Днепра, или отдохнуть от городской суеты под кронами редких деревьев, которые осенью переливаются разными оттенками от желтого до ярко-красного.

7 самых красивых локаций Киева, которые обожают туристы

Мариинский парк (Печерский район, ул. Грушевского)

Основанный в 1874 году, он является одним из старейших парков в Киеве. Он получил свое название в честь Марии Александровны, супруги императора Александра II. Парк расположен рядом с Мариинским дворцом.

Здесь можно гулять по уютным аллеям, отдохнуть в тени деревьев, любоваться скульптурами или уникальным чугунным фонтаном, изготовленным с использованием вторичного сырья. На территории вы найдете отличные смотровые площадки с видом на Днепр и Левый берег.

7 самых красивых локаций Киева, которые обожают туристы

Осень украшает Киев роскошными одеяниями и дарит теплую атмосферу. Пусть прогулки по столице станут для вас незабываемыми и оставят после себя прекрасные воспоминания.

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