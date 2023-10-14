Скажи 'сыр': лайфхаки, как привезти классные фотографии из путешествия

Чтобы уникальные моменты еще долго оставались в памяти, а воспоминания о путешествии грели душу, мы обязательно делаем множество фото во время отпуска. Однако иногда полученные снимки оказываются не совсем удачными, хотя в действительности все было так классно.

Мы собрали для вас лучшие советы, которые помогут сделать фотографии, которые не только будут полностью передавать настроение отдыха, но и соберут сотни лайков в соцсетях.

Для удачного кадра не обязательно иметь профессиональный фотоаппарат

Производители современных смартфонов ежегодно совершенствуют камеры, которыми они оснащены, поэтому фото сделанные на телефон получаются достаточно качественными. Да и снимать на гаджет гораздо проще и удобнее и не нужно возить за собой лишнюю технику.

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Протрите объектив камеры

Банальный совет, который значительно улучшит ваши фотографии. Возьмите себе привычку время от времени протирать объектив. Лучше всего это делать специальной салфеткой для очков.

Исследуйте место съемки

При планировании путешествия узнайте интересные ракурсы и скрытые локации, из которых можно сделать самые удачные фото на фоне той или иной достопримечательности. Также стоит учесть время съемки и время года, ведь в разные периоды свет может падать по-разному, что напрямую повлияет на качество изображения.

Снимайте с расстояния

Часто любители совершают одну и ту же ошибку, подходя слишком близко к выдающемуся объекту, который хотят сфотографировать. Тогда памятка выглядит слишком большой и не вмещается в кадр. Фотографии получаются обрезанные и не передают всей красоты и масштаба. Чтобы получить хорошее фото – отойдите подальше: так, чтобы все части сооружения или элементы пейзажа могли захватить камеру. Кстати, этим советом можно пользоваться и тогда, когда вы хотите снять друзей на фоне достопримечательностей: не подходите вплотную к объекту, найдите ракурс, где будет полностью виден и фон, и ваша модель.

Обратите внимание на свет

Несомненно, лучшие кадры выходят в "золотые часы" – это время на рассвете или перед закатом, когда солнце приближено к горизонту. Тогда свет более рассеян, не дает резких теней и не образует пересветов. Однако в другое время суток также можно получить хороший результат, главное соблюдать простое правило: лучи должны падать на лицо модели. Соответственно, если солнце будет находиться за спиной, фото получатся не самые лучшие: человек будет темным на фоне яркого фона.

Не забывайте об искусственном свете

Здесь речь пойдет не о вспышке на телефоне, хотя с его помощью можно получить приличные фото.

Во время вечерней съемки учитывайте то же самое правило, что и в предыдущем пункте: свет должен падать на лицо снимаемого человека. Источники освещения могут быть самые разные: уличные фонари, витрины магазинов, праздничные гирлянды, вывески заведений – проявляйте фантазию и экспериментируйте.

Следите за горизонтом

Старайтесь, чтобы линия горизонта не "заваливалась". Небольшие отклонения, конечно, можно исправить при обработке, но большой уклон не всегда удается устранить без потери качества. Вы можете игнорировать этот совет, если решили "поиграть" с ракурсами и получить необычное фото.

Больше пространства

Следите, чтобы в кадре было больше неба и воздуха. Условно разделите экран смартфона на три ровные горизонтальные полосы и старайтесь, чтобы тротуар, брусчатка, асфальт или другая поверхность не занимала больше нижней трети снимка.

Также, фотографируя людей на пестрых фонах, обращайте внимание, чтобы голова модели находилась на максимально однотонном фоне. Так черты лица будут отчетливо видны и они не будут сливаться с окружающей средой.

Выбирайте удачный ракурс

Чтобы друзья на фотографии получались максимально пропорционально и естественно – делайте фото на уровне их груди. Если вы хотите сделать человека немного выше – можно опустить камеру до уровня пояса.

Будьте оригинальны

В каждом туристическом месте есть самые популярные локации, фото на фоне которых являются обязательным сувениром для каждого путешественника.

Однако чтобы передать аутентичную атмосферу города иногда следует разнообразить фон для съемки. Это могут быть узкие улочки, яркие рынки, местные кафе и другие локации, передающие дух страны или региона.

Делайте много кадров

Чем больше снимков вы сделаете, тем больше шансов поймать самый подходящий момент. Нет ничего хуже, чем вернуться из дальнего путешествия и осознать, что вы не сняли того, что произвело на вас впечатление.

Делайте случайные фото

Иногда именно неожиданные кадры, сделанные без соблюдения каких-либо правил, лучше всего передают настроение, царившее в момент съемки. Так что не бойтесь экспериментировать!

Помните, что все эти советы не обязательны к выполнению, но могут помочь вам привезти из отпуска замечательные фотографии, просматривая которые вы снова будете возвращаться в те замечательные дни отдыха.

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