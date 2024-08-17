Северная Корея открывается для иностранных туристов: 10 безумных фактов об одной из самых секретных стран мира

Северная Корея снова открывает свои границы – государство собирается начать пускать международных туристов в декабре впервые после пандемии. КНДР первыми в мире огородились в ответ на распространение Covid-19.

Видео дня

Но сейчас китайский туроператор Koryo Tours подтвердил, что в этом году они будут первыми, кто доставит посетителей через границу в Северную Корею – туристы смогут посетить живописный город Самджион уже этой зимой. Так что OBOZ.UA собрал 10 самых удивительных фактов об этой секретной стране.

Самое высокое здание Северной Кореи – заброшенный отель

Это остроконечное здание в центре столицы Пхеньяна – отель Ryugyong, также известный как "отель обреченности". Его высота составляет 329 метров и это самое высокое необитаемое здание в мире. Строительство заброшенной резиденции началось в 1987 году и несколько раз прекращалось и начиналось в течение трех десятилетий из-за экономических проблем Северной Кореи. Отель имеет 105 этажей и крутящийся ресторан на верхнем уровне, но ни разу не работал.

Для жителей страны есть список стрижек, из которых они могут выбирать

У женщин и мужчин есть отдельные списки из разрешенных правительством причесок. Если кто-нибудь попытается экспериментировать, то стоит подумать об этом еще раз. Любая прическа, кроме одобренных правительством, может привести к аресту.

Их календарь базируется на дате рождения учредителя

Весь мир живет в 21 веке, но для жителей Северной Кореи это все еще 112 лет чучхе. Северокорейский календарь Чучхе начинается с 15 апреля 1912 года, даты рождения его основателя Ким Ир Сена.

Работа мечты для женщин в Северной Корее – леди-трафик

Одной из самых популярных профессий среди молодых женщин Северной Кореи являются регулировщики автомобильного движения. Женщин на эти роли часто выбирают в эту должность вручную: женщина должна быть незамужней, привлекательной и в возрасте до 26 лет.

Семейное наказание

В КНДР до сих пор действует правило наказания в трех поколениях. Это практика наказания членов семьи лица, обвиняемого в совершении преступления, форма коллективного наказания. Такие наказания исторически практиковались в нацистской Германии, Китае, Японии и Южной Корее, а сейчас в Северной Корее. Если лицо признают виновным в преступлении и отправляют в лагерь для пленных, туда также отправляют три поколения его семьи, включая родителей, дедушек и бабушек, и они должны оставаться там пожизненно.

Запрет на информацию из "внешнего" мира

В 2015 году Ким Чен Ин издал указ об отмене всех кассет и компакт-дисков с запрещенными государством песнями, поскольку тексты песен могут вызвать несогласие среди граждан. Есть небольшое количество разрешенных песен, большинство из которых пропагандируют политические идеалы страны. Кроме того, в стране разрешены только 4 телеканала (и все они о местных новостях и пропаганде) и 28 вебсайтах.

В Северной Корее есть свое NASA

Национальное управление аэрокосмических технологий (NATA – National Aerospace Technology Administration) – официальное космическое агентство Северной Кореи. Он был основан 1 апреля 2013 года. Ранее она называлась Национальным управлением аэрокосмического развития (NADA), но сменила название в сентябре 2023 года. Компания отвечает за развитие космического потенциала Северной Кореи в связи с принципами северокорейской идеологии чучхе и независимости.

Деревня-бутафория

На границе Северной и Южной Кореи существует "пропагандистская деревня" Киджонг-дон – деревня, которая может похвастаться экономическим успехом Северной Кореи. Но люди, наблюдавшие за деревней из Южной Кореи, сказали, что это – только бутафория, в которой никто не живет, и время от времени можно увидеть рабочих, подметающих улицы. Считается, что это фейковое шоу развития, созданное для привлечения южнокорейских перебежчиков и устрашения Южной Кореи.

В стране производят чудодейственные лекарства

В 2016 году государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что исследователи изобрели новый тип чудо-лекарства. Считается, что изготовленный из редкоземельных элементов он мог вылечить СПИД, искоренить определенные виды рака и полностью уничтожить вирус Эбола. К сожалению, для остального мира ученые из страны отказались поделиться конкретными ингредиентами, вовлеченными в производство препарата.

Северокорейские исследователи нашли единорогов

Кроме чудо-лекарства, в Северной Корее еще существуют единороги. В 2012 году Корейское центральное информационное агентство распространило историю о том, как исследователи обнаружили реальное логово единорога в стране. Эта пещера якобы была логово одного из единорогов, на котором ездил древний азиатский вождь, известный как король Тонгмен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Северная Корея планирует одевать россиян, заменив европейские бренды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!