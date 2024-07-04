Северная Корея планирует одевать россиян: как выглядит замена европейских брендов

В русских магазинах могут показаться джинсы, сумки и обувь из Северной Кореи (КНДР). Это вызвано выходом европейских брендов из России и сближением режимов КНДР и РФ, ищущих новые возможности сотрудничества.

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Об этом сообщают РосСМИ. Данная информация вызвала разные реакции, ведь Северная Корея известна своей изоляцией и строгими режимами производства.

Эксперт по Восточной Азии Ким Эн Ун отметил, что в Северной Корее производят более-менее качественную одежду. По его словам, местные швеи имеют высокую квалификацию, а цены на ткани остаются бюджетными. Однако производство ограничено классическими моделями, поэтому для создания современных трендовых вещей северокорейским производителям может потребоваться помощь.

Северная Корея уже имела опыт экспорта одежды. Несколько лет назад они поставили партию джинсов в Швецию. Качество было удовлетворительным, однако цены значительно ниже рыночных. Это вызвало протест местных брендов, не желавших конкуренции с северокорейской продукцией. В результате шведские производители добились прекращения импорта джинсов из КНДР.

Сегодня на фоне санкций и выхода с российского рынка многих европейских брендов ситуация изменилась. Северокорейские товары могут найти своего покупателя в России, особенно учитывая их низкую стоимость. Пропагандистские медиа сразу начали восхвалять северокорейскую продукцию, утверждая, что она будет пользоваться спросом среди российского населения.

Помимо джинсов, северокорейские производители могут предложить российским потребителям сумки и обувь. По словам кремлевских экспертов, местные кроссовки могут конкурировать по качеству с популярными американскими и европейскими брендами.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Пхеньян заявил о росте товарооборота между странами прошлого года в девять раз, а за первые пять месяцев текущего года - еще на 54%. По его словам, речь идет о разных направлениях.

Сближение Северной Кореи и России кроме экономического сотрудничества имеет и политический контекст. КНДР уже поставляет в Россию дешевую рабочую силу и снаряды для войны против Украины. Теперь к этому списку могут добавиться и потребительские товары. Это вызывает беспокойство у международного сообщества, ведь любое сотрудничество с Северной Кореей подрывает усилия по его изоляции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, китайские банки, покидающие Московскую биржу из-за санкций США, снижают объемы торгов юанем на 14%, что приводит к перемещению торгов на внебиржевой рынок, где объемы выросли на 27%. Это подчеркивает усиление денежной изоляции России.

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