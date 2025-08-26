Семья попыталась хитростью заставить пассажира из бизнес-класса пересесть в эконом: чем закончилось

Когда речь идет об авиаперелетах, у каждого есть свои предпочтения относительно мест. Многие пассажиры предпочитают места у окна, другие же выбирают проход, оставляя среднее место наименее желательным вариантом, особенно придется сидеть между незнакомцами. Авиакомпании обычно предлагают четыре основных класса обслуживания в самолетах, причем эконом является самым доступным и наименее роскошным, тогда как бизнес-класс и первый класс дороже, но обеспечивают более комфортный полет с дополнительными преимуществами.

Путешественник, который забронировал билет бизнес-класса, оказался в неловкой ситуации, когда мать и сын из эконом-класса придумали ложь, чтобы попытаться поменяться местами. Пассажир рассказал на Reddit, что выбрал бизнес-класс именно потому, что он гарантировал свободное место посередине.

Другим пассажиром на месте у прохода был мужчина в возрасте от 40 до 50 лет, чья жена и сын подошли к ним и спросили, могут ли они поменяться местами эконом-класса, чтобы сесть рядом с ним. Пользователь Reddit добавил: "Его жена и сын зашли, попросили меня поменяться местами (бизнес-класс на эконом), чтобы они все могли сесть там, а затем сказали мне, что если я не поменяюсь с женой, то сын сядет хотя бы посередине, аргументируя это тем, что мне не нужно свободное место рядом со мной, и утверждая, что стюардесса разрешила это".

"Оказалось, она сказала, что это возможно, если другой пассажир согласится, на что тот ответил, что я из семьи, поэтому я соглашаюсь на 100%", – продолжил мужчина.

Услышав эту очевидную ложь, пассажир отказался уступать свое место, в результате чего сын и жена остались в эконом-классе, пока отец "провел почти 4 часа, бормоча пассивно-агрессивные комментарии".

