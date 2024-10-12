Самый молодой город Украины: что посмотреть в Славутиче

Малоизвестные места всегда привлекали внимание путешественников. Интересная история, уникальные памятки и необычная атмосфера. А еще отсутствие толп как альтернатива переполненным туристическим маршрутам. Сегодня рассказываем о локации, тесно связанной с трагедией в Чернобыле. Что же вам стоит увидеть — читайте ниже.

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Краеведческий музей города Славутич и Чернобыльской Атомной электростанции

Здесь можно узнать больше о культуре региона. А еще посмотреть экспозицию, которую посвятили строительству станции, аварии на ней и ликвидации последствий. Здесь хранятся документы, фотографии и макет промышленной площадки.

Также в музее собрали коллекцию бытовых вещей, которыми пользовались жители Припяти до катастрофы. Среди них можно увидеть бутылку минеральной воды 1986 года разлива.

Кстати, Славутич был заложен для эвакуированных людей после Чернобыльской трагедии. А его название позаимствовали из поэтической версии наименования реки Днепр.

Прогулка по кварталам

Их здесь 13! Есть Киевский, Деснянский, Тбилисский, Ереванский, Таллиннский, Рижский, Бакинский и другие. К их созданию присоединились 8 республик.

Армяне построили уникальный розовый микрорайон из вулканического туфа. А еще обустроили его открытыми мангалами. Грузины добавили в квартиры деревянный паркет и украсили балконы коваными деталями. Эстонцы построили уютные коттеджи, а латвийцы дополнили город современными дуплексами и таунхаусами.

Азербайджанцы внесли яркий восточный колорит – на домах появились декоративные косички. А еще вход в один из подъездов они оформили огромным панно с яркой глазурью. Она изображает стилизованные человеческие фигуры и лица.

Фонтан "Братья"

Композиция размещается в Рижском микрорайоне. Ее установил художественный фонд Латвии в 1989 году. Автором стал известный архитектор Зане Калинка – лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры. Водограй изображает условные фигуры сидящих за столом братьев. Культурный центр является воплощением силы и жизни.

Кстати, в некоторых краеведческих источниках скульптуру называют "Стороны мира".

"Белый Ангел"

Советуем поехать на Центральную площадь. Здесь располагается уникальное монументально-архитектурное сооружение – символ возрождения после крушения. В правой руке небесный посланник держит лавровый венец, благословляющий жителей. В левой находится щит со звездой Богородицы – знак ее защиты и покровительства. Также здесь стоит священный камень, привезенный из Иерусалима.

Вокруг достопримечательности располагаются лавки и детская площадка.

"Семья"

Сооружение считают символом семейного уюта. Раньше его хотели разместить возле детского сада в Деснянском квартале. Сейчас оно стоит в городском парке, где когда-то планировали обустроить Орган регистрации актов гражданского состояния.

"Косули"

Бронзовые фигуры находятся в Центральном парке. Сначала создается впечатление, что они располагаются непосредственно на траве. Однако их фундамент спрятали под землей. Монумент создали эстонские мастера во главе с архитектором Мартом Портом.

Кстати, композиция является копией работы "Козуля" модерниста Яана Коорта. Оригинал размещается в Таллиннском музее.

"Мечта"

Бронзовую фигуру установили между Днепровским и Деснянским кварталами. Она олицетворяет надежды молодого поколения Славутича на счастливое будущее.

Мемориал "Героям Чернобыля"

По случаю празднования первого дня города установили каменный знак. На нем вытесали надпись: "Низкий поклон и вечная память". Здесь туристы смогут посмотреть фотографии работников Чернобыльской атомной электростанции. Также здесь висят портреты пожарных, тушивших огонь в первые часы трагедии.

Входные ворота Ереванского квартала

Среди всех республик, только Армения воплотила в жизнь самый смелый замысел проектировщиков. Страна создала аутентичную постройку, которая стала визитной карточкой микрорайона. Сейчас здесь стоит восьмиметровая стела и скульптура орла. Центральный элемент мемориала – стена с каскадом фонтанов, каждый из которых олицетворяет различные виды роз.

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