Красиво, как в сказке: топ живописных каньонов Украины

Вот что действительно должен делать каждый украинец, так это исследовать Родину. И не только популярные места, но и малоизвестные, никому незнакомые природные локации. На самом деле, в нашей стране есть множество локаций для пеших прогулок, походов и альпинизма. В первый раз слышите об этом? Что ж, пора исследовать флору украинской земли.

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Днестровский каньон

Самый большой в Украине. Расположен в Чертковском районе Тернопольской области. Главным инициатором в его исследовании стал выдающийся ученый Николай Чайковский. Он посвятил делу более 30 лет.

Природоохранная территория простирается на 250 км. Здесь находятся около 50 больших и малых пещер. В частности, Оптимистическая, Озерная и Атлантида. В некоторых из них когда-то проживали люди.

Обязательно сходите к Красногородскому водопаду. Он достигает 16 метров. Существует легенда, что его создали турки-османы в 1672 году во время осады местного замка.

Также туристы смогут увидеть несколько уникальных и редких растений. Например: лилию лесную, фиалку Джоя, ясенец белый и ковыль узколистный.

А еще советуем посетить Раковецкий дворец. Сооружение возвели в XVII веке на травертиновой скале. И, конечно, поезжайте в Бакотский залив. Здесь находится древний скальный монастырь, который основал святой Антоний.

Буцкий каньон

Расположен в поселке Буки Черкасской области. Его глубина достигает более 20 метров. В 1975-м местность провозгласили памятником природы национального значения.

Одна из самых известных вершин – Родионова. Сюда часто приезжают ценители скалолазания. Также туристы любят здесь совершать сплав на байдарках.

Обязательно сходите к водопаду "Вырь". В ХIХ веке здесь построили водяную мельницу. Сегодня путешественники смогут посмотреть некоторые его фрагменты.

Тетеревский каньон

Размещается в Житомирской области. Природная достопримечательность славится водопадами и лесистыми склонами. Чаще сюда приезжают альпинисты. Самое популярное место для скального туризма – массив Дениши. Здесь часто проводят соревнования. Для тех, кто никогда не занимался подобным видом спорта, здесь обустроили специальные легкие маршруты.

Кстати, территория центра стала съемочной площадкой для украинско-словацкого исторического сериала "Славяне".

Также рекомендуем посетить замок Терещенко. Он был построен в 1910-1913 годах в стиле итальянского ренессанса. Согласно преданию, когда-то в здании находился стеклянный пол, под которым плавали карпы. К сожалению, он не сохранялся до наших дней. В настоящее время путешественники смогут осмотреть только развалины дворца.

Смотрицкий каньон

Находится в Хмельницкой области. Он характеризуется глубокой узкой долиной реки Смотрич. Здесь преобладают отвесные склоны, высотой более 50 метров. Также здесь произрастают около 350 видов уникальных растений. В частности, петухи венгерские, сон большой, анемона дубравная и французский астрагал.

Обязательно посетите Каменец-Подольскую крепость. Ранее она выполняла роль оборонного сооружения Восточной Европы и города Каменец. Также аттракция входит в список "7 чудес Украины".

А еще здесь можно осмотреть Кушнирскую башню, казармы 1760-х годов, русские врата и прогуляться по замковому мосту.

Коростышевский каньон

Находится в Житомирской области. В 1890 году здесь начали добывать лабрадорит и серый гранит. Карьер считали одним из самых крупных предприятий города. Впоследствии после распада СССР его затопили.

Вдоль берегов растут елки и березы. А высота скал достигает более 10 метров. Неудивительно, что сюда часто приезжают ценители экстремального туризма.

Кстати, здесь снимали несколько украинских кинокартин и сериалов. В частности, "Сторожевая застава", "Слуга народа" и "Нюхач".

Исследуйте живописные уголки Украины! Желаем удачных приключений!

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