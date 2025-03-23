Самый маленький штат Индии: где остановиться туристам на Гоа

Страна контрастов, где современные мегаполисы сосуществуют с традиционными селами. Здесь ароматы специй витают в воздухе, а восточная экзотика так и манит поклонников чего-то нового и уникального. Сегодня рассказываем о живописном регионе, который в древности был португальской колонией, а ныне – популярное туристическое направление. Так какой же курорт выбрать – читайте ниже.

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Анжуна

Располагается в северной части штата недалеко от столицы. Высокий сезон начинается в ноябре и длится до апреля. В настоящее время средняя температура воздуха колеблется от +30°С до +33°С.

Некоторые местные гостиницы находятся в старинных домах времен португальской колонии.

Анжуна стала известна еще в 60-х годах, когда хиппи и другие неординарные личности превратили это прибрежное поселение в центр ночной жизни Гоа. Сегодня здесь проводят легендарные транс-вечеринки, особенно во время новогодних праздников.

Здешний пляж простирается более чем на 2 километра. Он характеризуется белым песком, иногда сильными волнами и подводными скалами. Туристы могут заняться серфингом, снорклингом и дайвингом.

Однако, имейте в виду, берег часто замусорен, а море бывает мутным.

Впечатляет широкий выбор жилья: от бунгало и гостевых домов, до жилищ хиппи.

Панаджи

Располагается в устье реки Мандови. Преобладает муссонный климат. Зимой температура воздуха не опускается ниже 20°С. А с июля начинается период ветров.

Здешние побережья славятся белым песком, прозрачной водой и пальмами. Любителям покоя рекомендуем отправиться на Patnem Beach. Здесь море с небольшими волнами и берег без камней.

Поклонникам прогулок рекомендуем отправиться в Dona Paula Beach, где находится смотровая площадка и рынок. Но здесь купание запрещено из-за загрязнения воды.

В Пенаджи очень много знаменитых достопримечательностей. Начните путешествие с Храма Божией Матери Непорочного Зачатия. Святыню возвели португальцы в 1541 году. Она служила ориентиром для кораблей.

Далее сходите к форту Reis Magos. Сооружение заложили в XV веке. Со временем здесь располагалась тюрьма. Сегодня на территории музейного комплекса можно посмотреть старинные пушки.

Васко-до-Гамма

Находится на западном краю полуострова, в 30 километрах от столицы. Высокий сезон начинается с конца ноября и продолжается до марта. В течение года температура воздуха колеблется от +24 до +32°С.

Один из самых популярных пляжей – Baina Beach. Побережье характеризуется спокойной атмосферой и пологим спуском к воде. Однако оно часто бывает грязным.

Немноголюдный Hansa Beach находится возле аэропорта. Здесь можно наблюдать за тем как взлетают и приземляются самолеты.

В Васко-да-Гамме предлагают как бюджетное жилье, так и роскошные номера. К примеру, уютная вилла с бассейном за 5 ночей для двоих обойдется примерно в 528$.

Колва

Находится в южной части Гоа на берегу Аравийского моря. Преобладает субэкваториальный климат. Высокий сезон начинается в ноябре и длится до марта. Остальные месяцы характеризуются дождливой погодой.

Береговая линия простирается более чем на 2,5 километра. Побережье славится кокосовыми пальмами и пологим спуском к воде. Кстати, здесь часто можно встретить коров.

В центральной части пляжа многолюдно, а в северной столпотворения нет.

Если хотите увидеть что-то действительно невероятное, тогда рекомендуем отправиться к Dudhsagar Falls. Его высота составляет 310 метров над уровнем моря. Водопад считается одним из самых известных в Индии. Вокруг него растет тропический лес.

Особенность аттракции – железная дорога, проходящая сразу возле Дудхсагара. Между прочим, ехать сюда от прибрежного села придется около 2 часов.

Осталось только выбрать: от шумных вечеринок Анджуны до спокойных пляжей Панаджи, или от исторических достопримечательностей Васко-да-Гамма до живописных пейзажей Колвы. Не бойтесь экспериментировать и открывать новые места!

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