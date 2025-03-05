Мексиканские каникулы: выбираем бюджетный курорт для отдыха

Мечта о путешествиях часто кажется неосуществимой из-за высоких цен на туры и проживание. Многие считают, что отдых – это роскошь, доступная только состоятельным людям. Но так ли это? Сегодня рассказываем о стране контрастов, где за небольшие средства можно организовать незабываемый досуг. Какое же выбрать направление – читайте ниже.

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Пуэрто-Вальярта

Располагается на берегу бухты Bahia de Banderas. Город считается одним из самых чистых в Мексике. Более 50% населения работает в сфере туризма. Здесь также развито сельское хозяйство, где выращивается кукуруза, фасоль, перец чили и табак.

С июня по октябрь – сезон дождей, а сухая погода преобладает с ноября по май. Однако даже зимой температура воздуха не опускается ниже +17°C.

Главная визитка города – Собор Девы Гваделупы. Святыню возвели в середине XX века. Ее колокольня увенчана короной императрицы Карлоты. Для прогулок и отдыха отлично подойдет живописная набережная Malecon. Также советуем побывать в Ботаническом саду Вальярта. Туристы могут посмотреть коллекции мексиканских орхидей, кактусы, агавы.

Любителям водных развлечений рекомендуем съездить в Punta Mita Resort. Здесь можно покататься на катамаранах, заняться яхтингом и дайвингом. Кстати, в этой местности есть большая вероятность увидеть китов.

Номер в трехзвездочном отеле за 5 ночей для двух человек обойдется где-то в $203.

Веракрус

Располагается в одноименном штате на побережье Мексиканского залива. Муниципалитет считается вторым по важности портом страны. Интересный факт: город основали в 1519 году, а в 1914-м его на семь месяцев оккупировали американские войска.

Зимой средняя температура воздуха не опускается ниже +23°C, а летом редко поднимается выше +31°C.

Здесь находится несколько пляжей: Playa Marti, Playa de Hornos, Chachalacas Beach и Playa Villa Rica. На большинстве из них можно заняться дайвингом или снорклингом.

Любители активного образа жизни также найдут развлечения по душе: пешеходный туризм, велоспорт, каякинг и сплавы на плотах или тюбах.

Советуем посетить Муниципальный правительственный дворец. Здание было заложено в 1608 году. В 1786-м установили первые публичные часы в Веракрусе. Также сходите к Baluarte de Santiago – единственному уцелевшему бастиону курорта. Сооружение построили в 1635-м.

Двухместный номер за 5 дней для двоих будет стоить примерно $176, апартаменты будут стоить где-то $151.

Исла-Мухерес

Находится в Карибском море на восточном побережье полуострова Юкатан. Курорт имеет протяженность более 7 километров.

На юге острова когда-то возвышался небольшой храм мая, но в 1988 году ураган Гилберт нанес ему значительный ущерб. Сегодня от святого места остались только руины.

Зимой средняя температура воздуха колеблется от +25°C до +26°C, летом от +29°C до +30°C.

Здесь располагаются несколько пляжей: Playa Norte, Playa Paraíso, Playa lndios, Playa El Cocal и т.д.

В южной части Исла-Мухерес раскинулся природный парк Гаррафон, где можно познакомиться с богатой флорой и фауной местности, совершить полет на аэроплане, заняться разнообразными видами спорта, прокатиться на велосипеде по тропинке среди джунглей или расслабиться в гамаке.

Кстати, с мая по сентябрь здесь можно встретить китовых акул, у которых в эти месяцы происходит миграция.

Номер-студио за 5 ночей для двух человек будет стоить ориентировочно $228. Апартаменты в 250 метрах от берега будут стоить примерно $259.

Забудьте стереотипы о дорогих путешествиях! Убедитесь в том, что качественный отдых в Мексике доступен каждому!

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