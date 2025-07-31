Самый большой бассейн в Украине

Если вы искали идеальное место для купания с видом на Днепр, стоит отправиться в поселок Орловщина в Днепропетровской области. Именно здесь находится самая большая водная зона в Украине, занимающая 1 800 квадратных метров. Вода в резервуаре подогревается, поэтому прохладные дни и вечера туристам не страшны. Бассейн является частью парково–отельного комплекса "Золотой берег", территория которого настолько просторна, что по ней курсирует трансфер.

Видео дня

Гостиничный комплекс приглашает гостей провести выходные, отпуск, или просто счастливый день семьей. Занятия здесь разнообразны от велосипедных прогулок до аквапарка, OBOZ.UA решил узнать сколько стоит комфортабельный день рядом с крупнейшей водной локацией для развлечений и, почему еще стоит посетить "Золотой берег".

Экопарк и контактный зоопарк

Терапевтическая прогулка по эко–парку может затянуться не на один час. Гуляя тропинками можно увидеть таких экзотических животных, как кенгуру, муфлоны, патагонские мары, грациозных и ручных оленей, альпак, пони и любознательных енотов. На территории зоопарка Днепр насчитывается более 40 видов птиц. В кассе можно приобрести не только билет, но и корм для различных животных, чтобы встреча была приятной и полезной, не только для человека.

Ваши фото с животными будут удивительно живыми, ведь четвероногие бегают максимально просторными вольерами и естественными условиями. Во времена посещения в этнопарке проводятся анимационные мероприятия для детей, мастер–классы и забавы, чтобы подарить максимум положительных эмоций. Интересным дополнением парка является вегетарианский ресторан, который приглашает всех попробовать еще больше научиться ценить животных и попробовать разнообразные блюда созданные с любовью к природе и здоровья человека.

Входной билет в парк стоит: взрослый 500–600 грн, детский 250–300 грн, дети до 3 лет бесплатно.

Батутный город "Золотой берег"

Прыгучие развлечения ждут детей среди живописной территории парка–отеля. Это не просто надувная горка – это целый мир с надувными аренами, дорожками, которые могут завести в ловушку паралоновой ямы, высоченные стенки для испытания суперсилы и, конечно, множество тематических надувных горок для всех возрастов. Безопасность в батутном городе в приоритете, поэтому возле локаций всегда есть инструкторы, следящие за порядком и соблюдением законов Батутного города.

Входной билет стоит 200 грн. На территорию могут попасть посетители с массой тела не более 90 кг. Дети должны быть всегда в сопровождении родителей.

Зона бассейнов и аквапарк

Среди тени деревьев и чистого воздуха разливаются голубые реки бассейнов, общей площадью 1800 квадратных метров. Лагуны есть для каждого. Вы можете полежать в тишине на романтическом побережье, или отдать предпочтение семейной зоне, где можно плавать с детьми и наслаждаться счастливыми мгновениями вместе. Глубина детской зоны от 30 до 60 см, взрослой – до 1,4 м.

Аквапарк с водными горками насчитывает аттракционы для детей и взрослых всех возрастов. Закрученные трубы, волновые спуски, покатые съезды для самых маленьких – всем хватает места и развлечений. Стоимость билета в аквапарк составляет: 800 грн (взрослые, целый день), 750 грн (дети, целый день), после 16.00 – 450 грн и 400 грн относительно. В выходные и праздничные дни стоимость поднимается на 100 грн. При бронировании номера стоимость уменьшается почти вдвое.

WIBIT

Прямо на водном зеркале Днепра раскинулись надувные водные аттракционы. Здесь можно устраивать спортивные соревнования для подростков и взрослых, активно проводить жаркий день семьей, развлекаясь на надувных водных батутах, лазалках, горках и мостиках. Самыми актуальными соревнованиями в зоне WIBIT является "запрет суши". Билет одноразовый и, как только вы попадете на сушу он аннулируется. Поэтому ваша задача: находиться только на надувных девайсах и в воде. Вход: взрослый – 300 грн, взрослый – 200 грн. Есть возможность пробыть в спортивной зоне целый день за 500 грн и 400 грн относительно.

Вы могли подумать, что это все, но парк–отель "Золотой берег" может удивить разнообразием занятий на своей эко территории:

скалодром с маршрутами и высотой разной сложности;

спа–комплекс;

картинг;

зона игровых автоматов;

боулинг;

VR аттракционы;

музей;

прокат водного транспорта;

веревочный парк;

волейбольное поле.

Отель предлагает современные номера от 4 200 грн в сутки (двухместный), двухкомнатные люксы от 6 200 грн/сутки и трехместные домики за 5 000 грн/сутки. Завтраки входят в стоимость бронирования. Гостям отеля предлагаются весомые скидки на посещение развлекательных локаций комплекса "Золотой берег".

Комплекс "Золотой берег" ценит и любит природу, территория свободна от алкоголя, курение разрешено строго в отведенных местах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о: трех новых пляжных зонах Одессы, которые официально открыли в середине июля и интересном отдыхе на границе с Молдовой.