Самые удивительные дворцы Украины: что должен увидеть каждый украинец
Времена, где реверансы считали символом уважения, а женщины наряжались в пышные платья. Сегодня рассказываем об интересных локациях, которые неоднократно становились мечтой каждой девочки и маленького рыцаря. Где же стоит побывать – читайте ниже.
Дворец Тарновских, Качановка
Располагается в Прилуцком районе Черниговской области на берегах реки Смош. Здание входит в состав Национального историко-культурного заповедника "Качановка".
Сооружение построили в 1770 годах в стиле классицизма. В его интерьерах использовали красное дерево, мрамор, цветное стекло. Первым владельцем дворца стал президент Второй Малороссийской коллегии Петр Румянцев-Задунайский. Впоследствии помещение перешло во владение мецената Григория Тарнавского.
В XIX веке сюда приезжали Тарас Шевченко и Марко Вовчок.
Сначала аттракция была резиденцией, затем детской коммуной, военным госпиталем и туберкулезным санаторием.
На территории дворца находятся служебный флигель и Георгиевская церковь.
Советуем прогуляться по парку, возникшему на основе природного леса. Здесь сохранились мостики, "Романтические руины" и т.д.
Дворец Потоцких, Львов
Находится на улице Коперника, 15. Первое здание построили в стиле классицизма по проекту архитектора Игнатия Хамбреза. Ее владельцами стали Мария и Альфред Юзеф Потоцкие.
Со временем здесь заложили новое барочное сооружение эпохи французского короля Луи XIV.
На первом этаже находятся парадные залы для приема гостей. Они отличаются лепниной, позолотой и разноцветным мрамором.
В 2022 году здесь проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
Дворец графов Шенборнов, Карпаты
Находится в Мукачевском районе Закарпатской области. Здание построил граф Фридрих Шенборн-Бухгайм в неороманском стиле в 1890-1895 годах. Сначала оно служило резиденцией, а в 1946 здесь был санаторий.
Вокруг строения находится сад-дендрарий с декоративным озером. Тут есть редкие породы деревьев, в частности: японская вишня, катальпа и канадская ель.
Существует легенда, что дворец имеет 366 окон как дней в високосном году.
Мариинский дворец, Киев
Располагается на улице Михаила Грушевского, 5А. Сооружение заложили в 1750-1755 годах по проекту итальянского архитектора Франческо Бартоломео Растрелли.
Место для строительства выбрала императрица Елизавета Петровна во время визита в Киев в 1744 году.
За всю историю аттракция претерпела немало изменений, однако самая большая перестройка произошла в 1868–1870-х. Ей предшествовал масштабный пожар 1819-го, уничтоживший деревянный второй этаж и парадные помещения.
Сегодня дворец является официальной церемониальной резиденцией президента Украины.
Замок-дворец в Белокринице
Находится в Кременецком районе Тернопольской области. Сооружение возвели в неоготическом стиле с элементами ренессанса. Впервые о нем упоминалось в 1438 году.
В XVI веке дворец перешел в собственность князей Збаражских, заложивших каменный замок. В 1603 – его разрушили татары. Восстановление аттракции произошло через 3 десятилетия.
В 1866-м здание покупает тяжеловес Александр Воронин. После его смерти, в 1890-м, архитектурный центр не менялся.
Сейчас здесь находится Кременецкий лесотехнический колледж.
Дворец Потоцких, Тульчин
Находится в Винницкой области. Здание построили в стиле классицизма. Строительство было начато в 1782 году по проекту французского архитектора Жозефа Лакруа по заказу Потоцких.
В те времена здесь располагались картинная галерея, библиотека, небольшая типография, турецкие бани, оранжерея, усадебный театр и т.д.
Дворец также был стратегическим объектом. Под его фундаментами находились тайные подземные ходы, которые соединяли его с другими объектами города и служили не только для защиты от врагов, в частности турецких войск, но и для личных нужд графа.
Прикоснитесь к культуре и традициям нашего народа! Откройте для себя удивительный мир украинских дворцов!
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