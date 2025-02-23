Самые красивые вулканы Европы: какие чудеса стоит исследовать

Представьте себе путешествие в места, где земля дышит пламенем. Речь идет о величественных гигантах, привлекающих не только своими зрелищными извержениями, но и невероятной красотой окружающих пейзажей. Где же почувствовать себя настоящим экстремалом – читайте ниже.

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Этна, Италия

Располагается на восточном побережье Сицилии. Его считают самым высоким активным вулканом в Европе – от 3326 до 3357 метров над уровнем моря. А возраст гиганта составляет около 350 тысяч лет.

В 1614-м произошло самое долгое извержение, которое длилось десятилетие. Последний выброс произошел в августе 2024 года. Тогда фонтан лавы достиг высоты более 9,5 км.

Самый популярный туристический маршрут из Катании – экскурсия на Этну, которая длится около четырех часов. Путешествие начинается с поездки в городок Джарре, откуда путешественники поднимаются на плато Сальенца (2000). Во время восхождения открываются живописные виды на Сицилийское море и села. Можно воспользоваться фуникулером, который доставляет к кратеру огненной горы (3000).

Гекла, Исландия

Располагается на высоте 1491 метр над уровнем моря. Он считается самым известным в стране. Последнее извержение произошло в феврале 2000 года.

Веками вулкан считали входом в ад, где мучились души грешников.

Первыми, кто одолел Геклу, стали исследователи Эггерт Оулафссон и Бьярни Палссон в 1750 году. Они выбрали для восхождения северную и северо-западную части горы.

Сюда приезжают путешественники круглый год: летом здесь разбивают кемпинги, а весной занимаются лыжным спортом. Зимой на вершину можно подняться на специальных снегоходах.

Везувий, Италия

Находится на юге страны возле Неаполя. Его считают одним из самых опасных в мире. Высота вулкана достигает 1277 метров над уровнем моря.

Извержение 79 года нашей эры стало крушением античного времени. Огненная гора уничтожила римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии.

В кратере Везувия и на свежих оранжевых потоках иногда наблюдаются высокие температуры водяных паров и газов (до 400°C). В результате выветривания лавы и туфов местность стала знаменита своей плодородной почвой. Ниже на склонах простираются сады и виноградники, а выше – сосновые леса.

Подножие горы окружает национальный парк, где среди экзотической растительности проложены девять пешеходных маршрутов.

Тейде, Испания

Располагается на острове Тенерифе на территории одноименного национального парка. Вулкан считается третьим по высоте в мире. Его возраст составляет около 5 миллионов лет.

Первое известное извержение произошло в 1492 году, в том же году, когда здесь побывал Христофор Колумб.

В 1971-м проложили пассажирскую канатную дорогу – самую высокую в Испании. Нижняя станция находится на высоте 2356 метров, верхняя – 3555. Время подъема – около 8 минут.

На вершине обустроили смотровую площадку La Rambleta, проложили несколько прогулочных маршрутов.

Эйяфьятлайокудль, Исландия

Располагается на юге страны. Верхняя часть огненной горы покрыта слоем льда толщиной до 200 метров.

После мощного извержения 2010 года вулкан стал одной из самых популярных туристических локаций Исландии. Ежедневно десятки туристов на джипах и автобусах направляются к месту извержения, чтобы своими глазами увидеть последствия мощной природной силы.

Беренберг, Норвегия

Находится на северо-восточной части норвежского Ян-Маен. Вулкан преимущественно состоит из застывших базальтовых потоков лавы с небольшой примесью тефра. Его последние извержения происходили в 1970 и 1985 годах.

Природная локация известна среди экстремалов и исследователей Арктики. Уникальные пейзажи привлекают фотографов, а остров является важным объектом для климатических исследований.

Исследуйте последствия извержений и окунитесь в мир геологических чудес!

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