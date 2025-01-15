Наименее посещаемые города Европы зимой: где спрятаться от толпы туристов и отдохнуть
Не только Париж, Рим или Лондон способны стать отличным местом для путешествия. За пределами этих блестящих столиц скрываются тихие места, которые ждут своих отважных путешественников. Сегодня мы отойдем от шума метрополий и погрузимся в волшебный мир европейских городов.
Венеция, Италия
Город располагается на северо-востоке страны на небольших островах в Венецианской лагуне Адриатического моря. Его считают одним из больших культурных центров эпохи Ренессанса.
В летние месяцы локация превращается в место массового паломничества туристов. Столь огромное количество путешественников заставило местные власти ввести оплату за вход в размере €5. Зато зимой толпы здесь практически нет.
Советуем посетить Базилику Святого Марка – одну из самых красивых в мире. Собор построили в стиле византийской архитектуры с куполами и колоннами. В нем хранятся мощи апостола. Рекомендуем обратить внимание на золотой алтарь, состоящий из более 80 икон.
Прогуляйтесь по Гранд-каналу, протекающему через всю Венецию. Вдоль него находятся старинные постройки и популярные дворцы.
Сходите в Галерею Академии, где находится самая большая коллекция полотен XIII-XVIII веков.
Дубровник, Хорватия
Портовый город на Адриатическом побережье Далмации. Располагается в южной части страны. Еще со времен Средневековья здесь процветала морская торговля.
Зимой средняя температура воздуха колеблется от +8 до +13°C. В этот период гораздо меньше туристов.
Посетите Княжеский дворец на главной площади. Его построили в стиле готики и Ренессанса в XV веке. Здание послужило резиденцией князя Дубровницкой республики. В нем находилась тюрьма, залы суда и заседаний и склады оружия. Кстати, существовало правило, что правитель мог выходить из дома только с целью выполнения служебных обязанностей или по болезни.
Далее сходите к Форту Ловриенац. Его построили как оборонительную крепость примерно в 1301 году. Интересный факт: здесь снимали некоторые сцены сериала "Игра Престолов".
Прогуляйтесь по площади Ложа, на территории которой в 1444-м построили 30-метровую часовую башню. По обе стороны от нее стоят две бронзовые фигуры звонарей – Баро и Маро, которые являются неотъемлемой частью механизма. Каждый день в полдень он извещает Дубровник о начале нового часа.
Барселона, Испания
Располагается на части побережья Средиземного моря. Город является важным морским портом.
В Барселоне преобладает средиземноморский климат. Летом царит невыносимая жара. Огромные толпы туристов, особенно с круизных лайнеров, ежедневно сходят на берег. А зимой средняя температура воздуха колеблется от +12 до +14°C. В этот период людей в несколько раз меньше.
Сначала сходите в Парк Гуэль. Он был создан по проекту испанского архитектора Антони Гауди. Площадь парка составляет около 17 гектаров. Аттракция славится извилистыми формами и кривыми линиями.
Далее прогуляйтесь по горе Монтжуик. Её высота составляет более 173 метров. Посетите Национальный художественный музей Каталонии, ботанические сады, магический фонтан и многое другое. В 1992 году здесь прошли летние Олимпийские игры.
И, конечно же, посетите Собор Святого Креста и Святой Евлалии, который возвели в готическом стиле. Его строительство началось в 1298 году. Не поверите, но в одной из часовен святыни живут 13 белых гусей, символизирующих возраст мученицы.
Гетеборг, Швеция
Располагается в акватории Каттегат на западном побережье. Ежегодно в январе и феврале здесь проводят международный Гетеборгский кинофестиваль – самый большой в Скандинавии, в котором принимают участие до 60 стран.
Советуем посетить Морской музей Maritiman на берегу Гета-Эльва, где пришвартовано 15 исторических кораблей, принадлежащих военному и гражданскому наследию Швеции. Туристы могут увидеть каюты матросов, машинное отделение и торпедный порт.
Также сходите в церковь Мастхуггет. Ее построили в 1914 году в стиле романтизм. Сегодня святыню считают символом Гетеборга.
Обязательно посетите парк развлечений Лисеберг. Аттракция работает с 1923-го. Ее площадь составляет более 25 000 квадратных метров. Здесь находится множество аттракционов как для детей, так и для взрослых. А зимой обустраивают каток и рождественскую ярмарку.
Выбирайте своё укромное место и отправляйтесь в путешествие!
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