Самые красивые университеты мира: сооружения, которые нужно увидеть во время путешествия

Путешествуя по разным странам, туристы пытаются обойти как можно больше достопримечательностей: соборов, средневековых замков, музеев и галерей. А вот об университетах часто забывают. Хотя их архитектура действительно впечатляет. В какие из них стоит попасть — сейчас расскажем.

Кембриджский университет

Самый престижный институт в мире основали в 1209 году. Ее история началась с конфликта между учеными и королем. Тогда в городе обнаружили тело мертвой женщины. В ее убийстве заподозрили двух ученых, преподававших в то время в Оксфорде. Но студенты, хорошо зная своих преподавателей, не поверили сомнительному обвинению. Начались массовые протесты, очень сильно разозлившие монарха.

В конце концов, участников маршей исключили, без права на восстановление. Протестанты не пали духом, а нашли свое убежище в Кембридже. Здесь они основали университет, впоследствии ставший известным на весь мир.

Здания вуза хаотично разбросаны по всему городу. Поэтому не удивляйтесь увидеть по соседству сувенирный магазин или шумный паб. Советуем пройтись к главному зданию — Королевскому колледжу. Его строительство длилось более 100 лет. На территории Кембриджа находится Ботанический сад, огромная библиотека и несколько музеев: художественный, археологии и антропологии, зоологический, а также институт полярных исследований.

Оксфордский университет

Начиная с Х века, Англия значительно нуждалась в появлении высшего учебного заведения. В то время среди местного духовенства было немало необразованных людей. В Париже, Салерно, Болонье, Павии уже изучали математику, медицину, латинский язык и философию. Поэтому оттягивать строительство уже было некуда.

Чтобы дать священнослужителям полное образование, построили новый университет в Оксфорде — крупнейшем городе королевства. Но престижным он стал только при правлении Генриха II.

Символом вуза считаются башни-близнецы. Их спроектировали преподаватель и студент архитектурного факультета. Они отождествляют тесную связь между учителями и учащимися. Еще одно сооружение, которое стоит увидеть – колледж Магдалины с оригинальной колокольней.

Эдинбургский университет

Это старейшее учебное заведение Шотландии, которое за последнее время зарекомендовало себя в области гуманитарных наук и искусств. Институция имеет множество зданий, формирующих часть Старого города. Среди всех построек стоит увидеть Олд-Колледж — главный корпус, где расположена правовая школа и администрация.

Не обходите застройку Нью-Колледж. Она исполнена в готическом стиле и является домом для студентов факультетов религиоведения и теологии. Также сходите к МакЮэну Холлу — величественной конструкции, от которой веет эпохой Ренессанса. Все локации находятся в сердце Эдинбурга, так что бегать далеко не придется.

Стэнфордский университет

Леланд Стэнфорд приобрел территорию будущего вуза далеко не для строительства высшей школы. Земля покупалась под ранчо. Но обстоятельства сложились так, что планам не суждено было осуществиться. К сожалению, вскоре после этого соглашения умер сын магната. Убитые горем родители решили: "теперь подростки Калифорнии будут их детьми".

Так началась история Стэнфордского института. ВУЗ находится в самом центре Кремниевой долины и занимает площадь более 32 квадратных километров. Кстати, его студенческий городок считается самым большим в мире.

Из стен Стэнфорда выпустились основатели известных компаний, таких как Sun Microsystems, Nike, Yahoo!, Google, Cisco, Hewlett-Packard, Nvidia и Silicon Graphics.

Болонский университет

Самый старый вуз Европы основали в 1088 году. Первоначально высшая школа имела один юридический факультет, и только в XIV веке появились другие: медицинский, философский и теологический. Кстати, одним из ректоров университета был украинец Юрий Дрогобыч. А еще здесь, в отличие от других заведений, принимали учиться женщин. Также им разрешалось излагать точные науки.

От главного здания института веет духом Средневековья и аристократии. На территории находится огромная библиотека. Вход в нее украшают гербы спудеев.

Ягеллонский университет

История престижного польского вуза тесно переплетается с прошлым Речи Посполитой. Его основали по приказу Казимира Великого в 1364 году. С этого времени он становился все более популярным среди европейской молодежи.

Всё изменилось с началом Второй мировой войны. Фашисты закрыли университет, а его преподавателей бросили в концлагеря. Не легче жилось и при советской власти. Институцию открыли, но партию постоянно раздражала его величие и престижность. "Красные" увольняли многих достойных ученых того времени, но в конце концов коммунизм не смог победить.

Кстати, на территории университета есть множество музеев: анатомический, зоологический, медицинский, геологический.

Путешествуя по странам мира, помните: посещать можно не только соборы или замки. Полюбоваться прекрасной архитектурой позволяют старинные вузы. Так что обязательно впишите их в список туристического чек-листа.

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