Самые известные "места силы" украинцев, о которых стоит знать, а еще лучше посетить

Украинские земли окутаны легендами и мифами. Однако, в каждом предании есть своя часть правды, которая передается потомкам из поколения в поколение, ради сохранения идентичности и понимания внутренних глубинных мотивов. Испокон веков украинцы имели "места силы", которые были найдены интуитивно, методом наблюдения и шестого чувства. Сегодня развитие высших наук позволяет подтвердить или опровергнуть наличие "силы" в тех местах, которые до сих пор считаются священными. Узнайте больше о загадочных локациях, которые имеют аномальные показатели и энергетическую силу, вместе с OBOZ.UA.

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Каменная могила в Запорожье

Памятник, который признан легендарным, не только в пределах Украины, но и на мировом уровне. Местность, которая насчитывает более 3 000 камней с надписями и петроглифами, расположена возле поселка Терпенье. Некоторые исследователи сделали выводы, что изображения на камнях являются протошумерскими письменами. Однако, сегодня точно известно, что локация излучает радиоволны в 5 Гц. Измерить это позволила аэрофотосъемка и другие современные приборы, которые подтвердили, что каменный холм имеет очень мощную энергетику. Будьте готовы к сбоям и отключениям вашей техники, в период пребывания на Каменной могиле.

Когда–то это место было местом поклонения для скифов, киммерийцев и сарматов, гуннов, половцев, а также, печенегов. Сегодня, для украинцев, это "место силы", которое надо увидеть, хотя бы раз в жизни.

Пирамида Билевича

Кладбища и склепы всегда считались местами, наделенными мощной энергетикой. Страх порождает мифы, однако, усыпальницы в виде пирамид имеют, что рассказать и показать рядовому туристу. Одну из двух украинских усыпальниц–пирамид построил в поселке Комендантовка Александр Билевич. Сооружение было не просто архитектурной фантазией, а усыпальницей, возведенной согласно нормам, традициям и правилам сооружения пирамид в Египте. Говорят, что в строительные материалы подмешивалась кровь животных, правда, не египетских. Билевич строил склеп–пирамиду для своей семьи и, как только усыпальница была закончена, жена Билевича заболела смертельной болезнью и вскоре умерла. Сам морской офицер прожил еще много лет, перед тем, как упокоиться рядом. Позже к пирамиде был достроен небольшой храм.

Интересно, что, хотя пирамида и была построена по схеме языческой усыпальницы, на ее верхушке был вмонтирован православный крест. После Второй мировой, пирамида была разграблена, крест также был украден.

Посетив локацию можно узнать об исторических событиях почти в 100 лет длиной и местные легенды, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня пирамиде уже почти 200 лет и сила, заложенная в ее стены, продолжает держать и оберегать сооружение.

Магические воды Оконских источников на Волыни

Поговаривают, что из этих источников на Волыни черпали силу украинские казаки. Озеро в поселке Оконск – настоящее чудо, над которым, до настоящего времени, бьются ученые. Загадка заключается в чашеобразных фонтанах посреди озера, которые выталкивают не менее 200 л воды в секунду. Само озеро имеет небольшую глубину в три метра, а вот глубина источников до сих пор не определена. Температура воды остается неизменной в течение года – 8 градусов по Цельсию, что само по себе удивляет. Еще вода Оконского озера не поддается газированию. В ее составе найдена известь, магний и соль, но точно весь состав неизвестен.

Украинцы съезжаются к Оконским источникам посмотреть на прозрачную хрустальную воду и куполообразные фонтаны. И хотя, по преданию местных, из этого источника черпали силу казаки Богдана Хмельницкого, сегодня, пить воду никто не решается, пока не будет изучен весь состав.

Гора Тотоха в Киевской области

Подняться к небесам, почувствовав свободный ветер и бескрайность пространства – изрядно заряжает энергией. В случае же подъема на Тотоху, можно получить еще и дар, согласно преданию. Силу горы Тотоха приравнивают к Тибетским горам. Сюда водят организованные экскурсии, во время которых вы узнаете много интересного и мистического. Весной и летом на горе организовывают сборы целебных трав, проводят йог–туры и ретриты. Рядом можно посетить источник с чистой питьевой водой.

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