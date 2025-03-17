Самые дождливые города Европы: куда в путешествие нужно брать зонтик

Есть что-то магическое в том, чтобы наблюдать за движением жизни людей сквозь пелену тумана или прогуливаться по улицам под каплями дождя. Сегодня рассказываем о локациях, где осадки – это не редкость, а скорее привычное явление. И именно они становятся магнитом для любителей пасмурной погоды. Куда же стоит брать с собой дождевик – читайте ниже.

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Берген, Норвегия

Располагается на юго-западе страны. Город характеризуется как важный центр рыболовства. Преобладает морской климат. Даже летом температура воздуха не поднимается выше +16°C.

Сначала рекомендуем прогуляться по району Брюгген. Он известен своими желтыми, зелеными и красными домиками на восточном берегу залива Воген. Когда-то в этих постройках хранили зерно и рыбу. Сегодня ячейка входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Далее сходите в Bryggens Museum – единственный музей в Европе, где можно увидеть архитектурные сооружения времен Ганзейского союза, ориентировочно 1360 года.

Также рекомендуем отправиться к Hardangerfjorden – третьему по длине фьорду в мире. Природную аттракцию окружают скалистые горы высотой до 1,5 километра. А еще есть множество водопадов.

Глазго, Шотландия

Находится на западе страны на берегах реки Клайд. Первые поселения появились еще со времен неолита. Регион характеризуется умеренным климатом и переменчивой погодой. В июле температура воздуха обычно не поднимается выше +20°C.

Начните путешествие из Собора Святого Мунго. Святыню построили в период между XIII и XV веками. Туристы могут посмотреть витражи и посетить музей. Сегодня здесь находится резиденция архиепископов Глазго.

Далее сходите в Народный дворец 1898 года, где можно увидеть уникальные экспонаты разных эпох, а также побывать в удивительном зимнем саду. В большой остекленной галерее растут экзотические растения.

Сходите в местный университет – самый большой в Шотландии и один из самых старых в Великобритании. Заведение основали в 1451-м.

Белфаст, Северная Ирландия

Находится на пойме реки Лаган. В регионе преобладает умеренный морской климат. Средняя температура воздуха летом +16°C.

Город издавна известен как центр льняной промышленности, табачного производства и судостроения. Именно здесь располагалась Harland and Wolff, знаменитая на весь мир компания, построившая легендарный Титаник.

Советуем посетить музей, посвященный затонувшему кораблю. Здание состоит из 9 галерей. Туристы узнают больше о моменте спуска лайнера на воду, первом рейсе, последствиях катастрофы и т.д.

Попробовать традиционные ирландские блюда можно в старинном пабе White Tavern. Заведение основали в 1630 году.

За сувенирами отправляйтесь на главный городской рынок "St. George's Market".

И, конечно, сходите в местный ботанический сад в викторианском стиле. Аттракцию открыли в 1828-м. Кстати, здесь часто проводят концерты, на одном из которых выступала Celine Dion.

Аугсбург, Германи

Располагается в Швабии в земле Бавария. Город был основан римлянами в 15 году до нашей эры. Регион характеризуется относительно нестабильной погодой. Летом температура воздуха не превышает отметки +24°C.

Советуем посетить городскую ратушу. Ее строительство продолжалось с 1615 по 1624 годы. Парадный фасад сооружения украшают изображения имперского орла и кедровой шишки – своеобразные символы Аугсбурга. Также сходите в Золотой зал, который славится богатой отделкой 1640-х.

Побывайте также во дворце Шецлера – бывшей резиденции влиятельного банкира XVIII века Бенедикта Адама Либерта. Особенность аттракции – бальный зал, созданный в 1760-х. Комната украшена хрустальными люстрами, потолочной фреской, большими зеркалами и т.д.

А еще советуем отправиться в кафедральный храм Augsburger Dom. Святыню основали ориентировочно в 1000 году. В 1690 здесь короновали римского короля Иосифа I.

Брашов, Румыния

Располагается в центральной части страны в Трансильвании. Поговаривают, что город основали рыцари монашеского Тевтонского ордена. Преобладает умеренно холодный климат.

Сначала посетите лютеранскую церковь. Строительство святыни началось в 1385 году. Сегодня ее считают самым высоким готическим храмом Румынии.

Затем прогуляйтесь по улице Strada Sforii. Ее ширина составляет всего 111 сантиметров. Переулок построили примерно в XVI веке, как специальный коридор для пожарных.

Полюбоваться городом лучше с горы Тампа на высоте 900 метров над уровнем моря. На вершину можно подняться пешком или на фуникулере.

Дождь – это не повод для уныния, а возможность насладиться особенной атмосферой старинных городов!

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