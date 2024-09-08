Самые чистые пляжи Европы: где можно позагорать в межсезонье

Кто сказал, что отдых заканчивается с наступлением осени? Развенчиваем стереотипы и рассказываем, куда поехать в бархатный сезон.

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Галиссас, Греция

Побережье находится на острове Сирос и характеризуется скалистой местностью. Недаром оно считается одним из самых популярных: золотистый песок, прозрачная вода и живописные пейзажи привлекают туристов со всего мира. Здесь можно прокатиться на катере, лодке или SUP-борде, а еще заняться снорклингом. Кстати, сюда легко добраться как на автобусе, так и на пароме. Средняя температура воздуха с конца августа по сентябрь колеблется от +25 до +29°С.

Обязательно посетите колоритную деревню Ано-Сирос. Здесь спокойно сосуществуют разные эпохи и стили. А еще зайдите в местный Археологический музей. Здесь хранятся ценные артефакты региона, предметы обихода, посуда и скульптуры. И непременно поезжайте в Католический кафедральный Собор Святого Георгия. Святыню построили на вершине холма примерно в 1200 году. Сегодня ее стены украшают всевозможные иконы, а также портрет епископа Андреаса Каргаса.

Нисси, Кипр

Пляж находится на курорте Айя-Напа и простирается на 500 метров. Он имеет отличие Голубой флаг, поэтому за чистоту можно не беспокоиться. Средняя температура воздуха в межсезонье колеблется от +28 до +30°С.

На Нисси гармонично сочетаются спокойная атмосфера и развлекательные программы. Побережье отлично подходит для семей с детьми, ведь здесь преобладает мелководье и ответственно следят за безопасностью людей. Тем, кто отдыхает веселой компанией, рекомендуем пойти в известный бар Nissi Bay. Здесь часто проводят пенные вечеринки.

Ценители активного отдыха здесь также не загрустят. Они смогут прокатиться на водных лыжах или заняться виндсерфингом. А если любите снорклинг или дайвинг, направляйтесь в Konnos Bay. Пляж находится в живописном заливе.

Относительно культурной программы. Рекомендуем посетить Муниципальный музей моря Таласса. Здесь хранится копия древнегреческого судна, затонувшего в конце IV века до нашей эры. Также поезжайте в местный монастырь Айя-Напы. Его построили венецианцы на месте пещеры. Поговаривают, что именно здесь прятали картину Девы Марии.

Мелиха, Мальта

Побережье располагается в одноименном городе. Средняя температура воздуха с конца августа по сентябрь колеблется от +27°С до +29°С. Пляж славится пологим входом в воду и золотистым песком. Также здесь есть все удобства для комфортного отдыха, включая шезлонги и зонтики. А вдоль берега располагается множество ресторанчиков. На территории также работают водные центры. Поэтому здесь туристы смогут заняться яхтингом или прокатиться на лодке и катамаране. За безопасностью людей следят спасатели.

Обязательно поезжайте в село Попай. Его построили как съемочную площадку для одноименного мюзикла, появившегося на свет в 1980-м. Сегодня это тематический парк развлечений, где собрали коллекции деревянных построек. Также советуем посетить Красную Башню — каменное сооружение, построенное между 1647 и 1649 годами. Раньше она служила главной крепостью для рыцарей, со временем – радиолокационной станцией Вооруженных сил Мальты.

Плайя-Бланка, Испания

Пляж находится в одноименном городе на острове Лансароте. Он делится на 3 залива: Playa Dorada, Playa Blanca и Playa Flamingo. Его общая протяженность достигает 9 километров. Он славится бирюзовой водой и идеальными условиями для снорклинга. Средняя температура воздуха в первые недели сентября колеблется от +24 до +27°С.

Рекомендуем поехать в Национальный парк Тиманфайя. Здесь возвышаются более 200 спящих вулканов, которые сформировали пейзаж, похожий на поверхность Луны. Также советуем зайти на обед в El Diablo. Здесь готовят блюда на огне из активного кратера. А еще предлагаем посетить Cueva de los Verdes – самую большую вулканическую пещеру в мире. Ранее она служила убежищем для населения острова, скрывавшегося от испанских завоевателей. В настоящее время аттракция имеет статус туристического достопримечательности.

Выбирайте курорт, зовите друзей и отправляйтесь побыстрее на отдых!

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