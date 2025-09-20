Самые безопасные страны Европы: путешественник поделился рейтингом

Путешествовать в одиночку – это всегда испытание, особенно когда речь идет об ощущении безопасности в незнакомых городах. Голландский тревел-блогер Люк Патрик Хугмоед, который утверждает, что посетил почти все страны Европы по несколько раз, поделился собственным рейтингом из десяти самых безопасных, по его мнению, стран континента.

Видео дня

Его подборка вызвала немало дискуссий, ведь большинство мест в списке – неожиданно сосредоточены в Восточной Европе. Детали рассказало издание Express.

В своем посте Люк отметил, что его оценка основывается на личных впечатлениях от многочисленных поездок, а не на одной удачной или неудачной поездке.

Его топ-10 выглядит так:

Польша; Дания; Венгрия; Финляндия; Чехия; Босния и Герцеговина; Словения; Сербия; Португалия; Румыния.

По словам Люка, крупные города Западной и Северной Европы часто оказываются не такими безопасными, как ожидает большинство туристов. Зато восточноевропейские мегаполисы он описывает как чистые, дружественные и комфортные для путешественников.

Многие комментаторы согласились с этим опытом, особенно в отношении Польши и Венгрии. Туристы отмечают, что даже с детьми или в одиночку женщинам здесь комфортно гулять по вечерам. "В Польше мы чувствовали себя чрезвычайно безопасно", – написала одна из путешественниц, которая провела там 15 дней с семьей. Другие добавили, что так же спокойно чувствовали себя в Румынии и Чехии, в отличие от Барселоны или Лондона.

Впрочем, не все были в восторге от списка. Некоторые сомневались, можно ли составить рейтинг на основе нескольких дней в стране. Другие удивлялись отсутствию Австрии, которая традиционно считается одной из самых спокойных в Европе.

По данным Global Peace Index (через World Population Review), картина несколько иная. Самыми безопасными странами Европы сейчас считаются:

Исландия; Австрия; Ирландия; Швейцария; Португалия; Дания; Словения; Чехия; Финляндия; Венгрия.

Как видно, определенные совпадения с личным списком Люка есть (в частности Словения, Чехия, Финляндия, Венгрия и Португалия), однако официальные исследования чаще отдают предпочтение странам Западной и Северной Европы. Личные впечатления путешественников и статистика не всегда совпадают. Наконец, факторы безопасности зависят не только от страны, но и от города, района, времени суток и поведения самого туриста.

Также OBOZ.UA рассказывал, что туристы назвали самую красивую страну Европы с доступными ценами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.