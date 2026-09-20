Самое жаркое время в сентябре: красивый город в Европе поражает своими белыми пляжами

Если лето уже закончилось, а прощаться с теплом не хочется, стоит обратить внимание на Анталию. Популярный турецкий город на побережье Средиземного моря в сентябре все еще живет почти в летнем ритме: днем температура часто превышает +30 °C, море остается теплым, а пляжный сезон продолжается.

Видео дня

Анталия привлекает не только погодой. Здесь можно совместить отдых на побережье с прогулками по старому городу, античным руинам и поездками к природным достопримечательностям, сообщает Express.

Какая погода в Анталии в сентябре

Сентябрь считается одним из самых комфортных месяцев для отдыха на турецком побережье. Средняя дневная температура в Анталии составляет около +31 °C, а осадков значительно меньше, чем в холодное время года.

При этом главная летняя жара постепенно отступает. Именно поэтому многие туристы выбирают конец сентября: днём ещё можно загорать и купаться, но прогулки по городу становятся гораздо комфортнее.

Путешественники также отмечают, что в сентябре на курорте обычно становится меньше отдыхающих, а цены могут быть ниже, чем в пик сезона.

Старый город посреди современного курорта

Одно из самых атмосферных мест Анталии – Калеичи, исторический центр с узкими мощеными улочками, старыми османскими домами, небольшими отелями, кафе и лавками.

Прогуливаясь по нему, можно дойти до старой гавани и одной из самых известных достопримечательностей города – Ворот Адриана. Их возвели ещё в римские времена в честь визита императора Адриана.

Любителям античной истории стоит выехать и за пределы города.

Неподалеку находится древний город Перге, где сохранились остатки улиц, терм, колонн, стадиона и других сооружений римской эпохи.

Еще одна достопримечательность – Аспендос. Его римский театр считается одним из наиболее хорошо сохранившихся античных театров мира. Сооружение могло вместить около 15 тысяч зрителей и до сих пор используется для концертов и спектаклей.

Город среди гор

Тем, кто готов отправиться чуть дальше от побережья, стоит посетить Термессос – античный город, расположенный высоко в Таврских горах. Его руины находятся среди скал и сосновых лесов, а с высоты открываются панорамные виды на окружающие горы.

Еще одна популярная природная достопримечательность недалеко от Анталии – водопады Дюден. Особенно известен Нижний Дюден, где поток воды падает со скал прямо в Средиземное море.

Какие пляжи стоит посетить

Для пляжного отдыха в Анталии есть несколько популярных вариантов.

Лара славится длинной полосой песчаного побережья, отелями и хорошо развитой туристической инфраструктурой. Здесь удобно проводить целый день у моря.

Еще один известный пляж – Коньяалты. Его главная особенность – вид на Таврские горы, возвышающиеся прямо за побережьем. Вдоль пляжа простирается набережная с кафе, ресторанами и зонами для прогулок.

После захода солнца можно вернуться в старый город, поужинать у гавани или выпить турецкий чай в одном из кафе с видом на море.

Именно сочетание тёплого моря, жаркой погоды, древней истории и большого количества природных достопримечательностей делает Анталию одним из самых интересных направлений для тех, кто хочет продлить лето ещё хотя бы на несколько недель.

OBOZ.UA предлагает узнать, где в Испании можно наслаждаться солнцем осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.