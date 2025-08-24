Самая доступная в Европе: названа лучшая страна для цифровых кочевников

Недавно опубликованный рейтинг от глобальной платформы для бронирования путешествий Omio определил Румынию как самую привлекательную страну Европы для цифровых кочевников. Благодаря сочетанию низкой стоимости жизни, доступной аренды и возможностей для получения визы, страна стала идеальным выбором для тех, кто работает удаленно.

Рост интереса к европейским направлениям, в частности из-за популярности "Евро Лета", только подчеркивает привлекательность Румынии. Исследование учитывало такие факторы, как расходы на проживание, аренду, визовые требования и качество интернет-соединения.

Лучшая страна в Европе для цифровых кочевников

Однако для получения визы цифрового кочевника в Румынии необходимо подтвердить ежемесячный доход на уровне около 5000 долларов США (более 206 тыс. грн), что может быть вызовом для некоторых фрилансеров, отмечает издание Travel + Leisure.

На втором месте рейтинга оказалась Албания, которая привлекает цифровых кочевников значительно более низким порогом дохода для визы — 1000 долларов США в месяц (более 41 тыс. грн). Эта страна также отмечается низкой стоимостью жизни, что делает ее доступной для широкого круга удаленных работников. Однако Албания уступает по скорости интернета и уровню безопасности, что является важными аспектами для комфортной работы.

Грузия, которая заняла третье место, предлагает выгодные условия аренды и низкие расходы на проживание. Для получения визы здесь нужно подтвердить доход в размере примерно 2710 долларов США в месяц (112 тыс. грн), что делает ее привлекательной альтернативой.

Португалия и Испания, занявшие пятое и шестое места соответственно, отличаются высокой скоростью интернета, что является критически важным для цифровых кочевников. Испания может похвастаться фиксированной скоростью интернета на уровне 168 баллов, тогда как Португалия набрала 120 баллов по этому показателю.

Обе страны также получили высокие оценки за безопасность, что делает их идеальными для тех, кто путешествует самостоятельно. Хотя эти страны имеют более высокие расходы на проживание по сравнению с Румынией или Албанией, их развитая инфраструктура и комфортные условия привлекают многих удаленных работников.

Рейтинг Omio подчеркивает, что Европа предлагает разнообразные возможности для цифровых кочевников, в зависимости от их приоритетов и финансовых возможностей.

