Сезон начат: самая бюджетная локация в Одесской области с пешим доступом к морю

Сезон 2025 начался и пляжи Одессы и области начали активно заполняться местными и туристами. По состоянию на сегодня официально открыто 12 пляжных зон и проверяется еще более 30 локаций. Если вы ищете возможность бюджетного отдыха на море, стоит посмотреть в сторону населенного пункта Каролина–Бугаз, где развита туристическая инфраструктура, однако цены на жилье начинаются от 200 грн за ночь. Стоит учесть, что со снижением цены будет упрощен комфорт, однако, вы получите то же лазурное море, мягкие песчаные пляжи, целебный морской воздух и возможности потратить деньги на развлечения и впечатления, а не на спальное место.

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Что такое Каролино-Бугаз

Курортный городок на берегу моря, всего в 50 км от Одессы, между известными черноморскими курортами Грибовкой и Затокой. Для бюджетных туристов, готовых поступиться роскошным комфортом и иметь ежедневную 20 минутную прогулку к морю – это идеальный вариант. Владельцы личного авто получат еще больше удовольствия, потратив максимум 7 мин. Выбрав бюджетное жилье на Каролино–Бугазе, туристы будут иметь возможность тратить деньги на собственные удовольствия. Добавьте удобный доступ к магазинам, аптекам и инфраструктуре города, где фрукты можно купить не втрое дороже, а развлечения не раздражают взгляд на каждом шагу. Семьи любят Каролино–Бугаз за возможность спокойного и бюджетного оздоровительного отдыха с детьми.

Во время отдыха надо учитывать, что официально пляжи возле поселка Каролино–Бугаз закрыты для купания, однако блогеры уже освещают отдыхающих, которые на свой страх и риск купаются у берега и загорают на пляже. Прошлый год показал, что спрос на отдых в Каролино–Бугазе остался на достаточно высоком уровне. Вы можете выбрать курортный отель сразу с бассейном, детской площадкой и дополнительными спа–услугами, или, заплатив минимум за жилье, выбирать дополнительные развлечения в других отелях. О самом бюджетном и наполненном варианте жилья рассказываем далее.

Пансионат "Роза ветров" – бюджетный отдых на море

Даже те, кто еще ни разу не отдыхал в Одессе или области могли слышать это название. Частный бюджетный пансионат в 20 мин от моря, который по критерию цена/качество держит лидерство уже не один год. Двухэтажный дом из ракушняка предлагает несколько вариантов комнат на выбор. Это и четырехместные номера и семейные двухкомнатные номера с большим диваном и отдельными кроватями для детей. В номерах также есть холодильники, телевизоры, современные санузлы и душевые комнаты. Большая кухня, на которой каждый может приготовить или подогреть обед и ужин, помогает экономить на питании и учитывать потребности каждой семьи отдельно. Гости отеля отмечают чистоту, приветливость обслуживания и замечательные завтраки, которые могут быть включены в проживание.

Возле дома большая зеленая территория с детской площадкой и местом для барбекю. Есть парковка для автомобилей, а также сауна для любителей пара в любую жару. По данным сайта Vkazivnyk цены на проживание в 2025 году от 350 грн со взрослого человека и 150 с ребенка.

Гудзон отель – бассейн и много дополнительных развлечений

Гудзон отель предлагает отдых с комфортом и дополнительными развлечениями. Его номера с видом на море и голубые бассейны имеют террасы, современный дизайн комнат с двуспальными большими кроватями, просторные ванные комнаты и обслуживание телефоном.

В оплату номера входит пользование бассейном, шезлонгами, посещение детской площадки и сейф для вещей. Из комфортабельных услуг можно добавить: завтраки, пляжные полотенца, игровую зону с теннисом и бильярдом, обслуживание у бассейна, катамараны, палатки в зоне бассейнов. В высокий сезон цена за номер начинается от 5 100 грн.

Просим соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и учитывать запреты, которые нацелены на сохранение жизней украинцев.

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