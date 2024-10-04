Самые мистические замки и дома с привидениями в Европе

Загадочные, окутанные тайнами места, привлекают многих туристов. И в самом деле мы их прекрасно понимаем. Ведь иногда так хочется разгадать сверхъестественные явления, исследовать уникальную средневековую архитектуру и увидеть привидение. Если вы того же мнения, что и мы, отправляйтесь в локации, о которых рассказываем ниже.

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Моосхам, Австрия

Находится в муниципалитете Унтерберг. Здание было основано в XII веке. В свое время оно служило резиденцией магистрантов и административным центром. После двух мировых войн его несколько раз реставрировали. Сейчас оно является собственностью семьи Вильчиков.

Туристы смогут посмотреть коллекцию произведений искусства, в частности, археологические находки эпохи Римской империи, артефакты Средневековья и Нового времени. Кстати, в 1680 году здесь казнили ведьм и колдунов. Поэтому путешественники смогут увидеть оригинальные орудия пыток и их копии.

А еще здесь снимали немало фильмов. Например: "Таинственный незнакомец", "Красавица и чудовище", "Невеста-еретичка" и другие.

Чиллингхем, Англия

Размещается в графстве Нортамберленд. Замок был построен в конце XII века. В Средние века он выполнял функцию важной стратегической точки. Английские войска часто использовали его как опорный пункт во время походов на Шотландию. Шотландцы, в свою очередь, неоднократно совершали на него набеги. Во время второй мировой войны здесь находились казармы. В 1980 году его выкупил сэр Хэмфри Уэйкфилд. Он и отреставрировал здание.

Здесь путешественники смогут посетить подземную тюрьму, в которую можно попасть через проем в стене. Сегодня здесь хранится скелет последнего заключённого. Также здесь есть комната пыток.

Согласно преданию, здесь обитает призрак леди Мэри Беркли. Когда-то муж ушел от нее к ее сестре. А она осталась одна с ребенком. Говорят, женщина все еще ждет и ищет его. А еще здесь можно встретить дух бывшего хозяина постройки – Джона Сейджа.

Калейн, Шотландия

Располагается в округе Каррик на побережье Южного Эйршира. Сооружение построили в XVIII веке в романтическом стиле. Его основателем стал неоклассицист Роберт Адам. Локация славится большим парком с лебединым озером и игровой площадкой. В 1945 году замок был передан Национальному фонду страны.

Здесь хранится пропеллер самолета, которым управлял известный британский пилот Уильям Лиф Робинсон. Именно он первым сбил германский дирижабль над территорией Великобритании.

Также советуем поехать на газовую станцию. Она находится недалеко от замка. Когда ее использовали для освещения и отопления здания.

Существует легенда, что во время шторма здесь просыпается призрак трубача.

Лип, Ирландия

Размещается в графстве Оффали. Его построили примерно в 1250 году. В 1659 году его владельцами стала семья Дарби. Долгое время здесь жила жена хозяина – известная писательница готических романов Милдред. Она увлекалась мистицизмом и оккультизмом, поэтому часто писала о привидениях. Что породило многочисленные легенды о паранормальных явлениях в замке.

Впоследствии, в 1922-м, постройку сожгли. А в 1974 году австралийский историк Питер Барлетт и архитектор Джо Салливан начали реставрацию. Их дело продолжил ирландский музыкант Шон Райан в 1991 году.

Эльц, Германия

Единственное здание в низкогорной гряде Айфель, которое никогда не захватывали и не разрушали. Даже при войнах XVII и XVIII веков и Французской революции. Оно находится на территории земли Рейнланд-Пфальц. В 1815-м его владельцем стал граф Гуго Филипп. Он занялся реставрационными работами, на которые потратил более 8 миллионов евро.

Здесь хранится более 500 экспонатов, в частности, изделия из золота и серебра, фарфора, ювелирные украшения, мечи и прочее.

Туристы смогут посетить несколько комнат, одна из которых служила спальней для графини Агнес. Согласно преданию, женщина защитила замок от нападающего ценой своей жизни.

Шатобриан, Франция

Размещается в одноименной коммуне в департаменте Атлантическая Луара. Сооружение основали в начале XI века, после чего его не раз реконструировали. После Французской революции обустроили административный центр, суд и полицейскую станцию. Но с 1970 года их активно начали закрывать.

В настоящее время путешественники могут посетить только часть замка. Сейчас здесь открыты некоторые палаты и комнаты с выставками, в частности Chambre dorée и Bâtiment des Gardes.

Существует легенда, что здесь можно встретить призрак жены Жана де Лаваля — Франсуазы де Фуа. Согласно преданию, ее убил мужч за измену.

Готовы разгадывать тайны? Зовите друзей и отправляйтесь в мистическое путешествие вместе!

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