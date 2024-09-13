Разрушеные крепости Украины: где побывать этой осенью

Сегодня путешествуем по старинным сооружениям, которые так и манят интересной историей. Таинственные локации позволяют не только прикоснуться к прошлому, но и хотя бы на время стать его частью. Куда поехать осенью – рассказываем ниже.

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Крепость на острове Березань

Находится в Николаевской области. Локация входит в Национальный историко-археологический заповедник "Ольвия". Здесь до сих пор работают археологи.

Да и неудивительно. Локация имела огромное стратегическое значение для Османской империи. Турки построили мощную башню, которая защищала их корабли и контролировала торговые пути. В конце XVIII века остров был захвачен русскими казаками под руководством Антона Головатого. После столкновения вражеские власти сначала разрушили оборонительное сооружение, считая его устаревшим. Но позже поступил приказ построить новое, более современное.

В 1906 году природная аттракция стала известна благодаря трагической истории лейтенанта Петра Шмидта, который поднял бунт и возглавил крейсер "Очаков". После этого антимонархист был расстрелян. Сейчас здесь можно увидеть монумент в его честь.

Если едете на несколько дней, то найти квартиру можно в селе Рыбаковка. Здесь есть множество отелей и апартаментов. Но имейте в виду, сейчас здесь слишком опасно. Часто звучат воздушные тревоги и слышны взрывы.

Дворец-крепость Телеки

Находится в селе Долгое Иршавского района Закарпатской области. Строительство здания длилось с 1712 по 1798 годы. Сначала оно послужило летней резиденцией графа Ласло Телеки. Но потом он передал его мальтийскому рыцарскому ордену.

Несмотря на то, что до наших дней сохранились жилые, хозяйственные корпуса, башни и даже парк, все они находятся в заброшенном состоянии и нуждаются в реставрации.

В 20 километрах отсюда размещается оленья ферма. Сегодня здесь проживает более 200 рогатых, которых можно не только увидеть, но и покормить. Также советуем поехать в первую украинскую сыроварню в Нижнем Селении. Здесь можно пойти на экскурсию и понаблюдать за процессами изготовления молочных продуктов. Естественно, их можно продегустировать.

В самом населенном пункте есть несколько заведений питания, а вот чтобы найти места для ночлега, придется постараться. Кстати, здесь работает центр отдыха ibiza.zakarpattya. Здесь можно заказать сауну или чан и арендовать домик.

Таракановский форт

Мощное оборонительное сооружение возвели в конце XIX века. Она славится сложной системой подземных тоннелей, казематов и защитных конструкций. После завершения строительства сюда прибыла царская семья, которой продемонстрировали настоящую крепость с вентиляцией, электричеством, водоснабжением, канализацией и телефонной связью. В гарнизоне находилось все необходимое для комфортного проживания: медицинские помещения, столовая, прачечная, хлебопекарня и собственная церковь. Комплекс занимал площадь в 4 гектара.

Кроме этого здесь хранилось 40 видов пушек разного калибра и 10 пулеметов. В 1905 году восстание солдат расформировало форт и превратило его в военную тюрьму.

Также рекомендуем посетить Дубенский замок, который сначала исполнял роль защитного здания. Здесь размещается музей с разными экспонатами: оружие, произведения искусства и предметы пыток. А еще здесь легко найти ночлег. В городе работает хостел и сдаются в аренду апартаменты.

Кодацкая крепость

Историческая достопримечательность находится в селе Старые Кодаки на берегу Днепра. Ее построили в 1635 году, чтобы перекрыть выход к Черному морю и избежать набега татар. Впоследствии большая часть бастиона была разрушена, а на его месте остались руины оборонительных укреплений и земляные валы. Кстати, во время раскопок археологи обнаружили остатки Свято-Архангело-Михайловской церкви, которую уничтожили в 1937-м.

Также рекомендуем прогуляться по первому днепровскому порогу — Кодаку. Это уникальное явление выходов коренных горных пород Украинского кристаллического щита в русле реки. Когда-то сюда привозила своих детей выдающаяся писательница Елена Пчилка.

Относительно ночлега. В населенном пункте работает четырехзвездочный отель. Или же можно снять жилье в Днепре.

Почему бы не посвятить эту осень открытию малоизвестных, но столь увлекательных уголков нашей страны? Айда путешествовать!

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