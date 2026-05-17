Роскошные европейские университеты, в которых можно остановиться летом: топ 6

Летом в Европе можно остановиться в старинных университетских резиденциях, которые на каникулах открывают комнаты для путешественников. Это часто дешевле обычного жилья в популярных городах и одновременно дает совершенно другой опыт – ночевку среди исторических корпусов, библиотек, внутренних дворов и студенческих традиций.

В таких местах можно пожить в Оксфорде, Кембридже, Дублине, Париже, Барселоне или Вене и увидеть город не только с туристической стороны. Некоторые университетские резиденции расположены прямо в историческом центре, рядом с музеями, соборами, кафе и главными достопримечательностями. Lonely Planet обнародовало подборку красивых европейских университетов и студенческих резиденций, где можно остановиться летом.

Тринити-колледж, Дублин

Тринити-колледж в Дублине – старейший университет Ирландии, основанный еще в 1592 году королевой Елизаветой I. Летом, когда студенты едут на каникулы, здесь могут останавливаться гости.

Это один из самых атмосферных вариантов для тех, кто хочет жить в самом сердце Дублина. Колледж известен своей Старой библиотекой с длинным залом, где хранится Келлская книга – иллюминированная евангельская рукопись IX века.

В библиотеке также можно увидеть тысячи редких книг, старинную ирландскую арфу и другие исторические артефакты. Сам Тринити-колледж связан со многими известными именами, в том числе Оскаром Уайлдом и Брэмом Стокером.

Остановиться можно как в старых исторических зданиях, так и в более современных комнатах на территории кампуса. Главное преимущество – расположения: в нескольких минутах ходьбы от Графтон-стрит, магазинов, уличных музыкантов и пабов Темпл-Бара.

Крайст-Черч, Оксфорд

Крайст-Черч в Оксфорде – один из самых известных и красивых колледжей Великобритании. Его основал кардинал Уолси в 1525 году, а сегодня это место привлекает атмосферой, хорошо знакомой поклонникам "Гарри Поттера".

Колледж известен золотистыми каменными фасадами, старинными интерьерами, большими внутренними дворами и лугами. Здесь учились или были связаны с колледжем Льюис Кэрролл, Джон Локк, Уистен Хью Оден и ряд британских премьер-министров. Особой прелестью является Большой зал в стиле Тюдоров, к которому ведет эффектная лестница. Именно его атмосфера ассоциируется со столовой Хогвартса в фильмах о Гарри Поттере. А утром гости могут позавтракать в этом историческом пространстве.

В летний период здесь можно забронировать одноместные или двухместные комнаты. Стоит лишь учитывать, что в старых зданиях нет лифтов, поэтому к некоторым номерам придется подниматься по лестнице.

Университетская резиденция Мария, Рейна-де-ла-Пау, Барселона

В Барселоне интересным вариантом для проживания является Residencia Universitaria Maria, Reina de la Pau. Она расположена в самом сердце Готического квартала, среди темных каменных улочек, арок и средневековой атмосферы старого города.

Здание XIX века имеет уютный внутренний двор с растениями, фонтаном и статуей Девы Марии. Здесь можно почувствовать спокойствие, хотя совсем рядом – шумная Барселона с ее музеями, соборами и туристической жизнью.

Комнаты в бывшем монастырском доме светлые и простые, с цветными деталями, плиткой и домашним настроением. Гости могут пользоваться спортзалом, библиотекой, музыкальной комнатой и часовней, а также завтракать в формате шведского стола.

Это особенно удобный вариант для женщин, которые путешествуют сами. Резиденцией управляют доминиканские сестры, и большую часть года она является женской, за исключением июля. Также следует учитывать комендантский час в полночь.

Ирландский культурный центр, Париж

В Париже недорогое жилье в Латинском квартале летом найти непросто, поэтому Centre Culturel Irlandais может стать настоящей находкой. Ирландский культурный центр принимает гостей в период, когда студенты покидают французскую столицу на каникулы.

Здание имеет давнюю историю: его истоки связаны с ирландским религиозным и образовательным сообществом, а современный вид оно получило в XVIII веке. Внутри есть двор с деревьями, часовня святого Патрика, старая библиотека с редкими книгами и манускриптами, а также выставочные пространства.

Особенность этого места – не только цена, но и культурная жизнь. Во дворе и залах центра проходят концерты, театральные события, чтения, выставки и летние мероприятия.

Рядом расположены Сорбонна, Пантеон, Люксембургский сад и Парижская соборная мечеть. Для гостей доступны комнаты с ванными комнатами, общие кухни и салон с книгами и фильмами. Остановиться можно с мая по сентябрь, минимум на две ночи.

Корпус-Кристи, Кембридж

Корпус-Кристи в Кембридже – вариант для тех, кто хочет ощутить классическую атмосферу старого университетского города. Колледж основан в XIV веке и расположен в самом центре Кембриджа.

Здесь можно пожить среди средневековых дворов, старых каменных зданий и тихих проходов, которые обычно видят только студенты и работники колледжа. Особое внимание привлекает Старый двор с монастырской атмосферой, а также упоминания о Кристофере Марлоу – драматурге и поэте XVI века, который учился здесь.

Неподалеку расположена библиотека Паркера с ценными англосаксонскими рукописями. За несколько минут можно дойти до станции, где предлагают прогулки на лодках по реке Кем, или в музей Фицвильяма с античными коллекциями и живописью старых мастеров.

В колледже есть современные номера в исторических зданиях – как с собственными ванными комнатами, так и с общими удобствами. Завтрак не предусмотрен, но рядом есть известные кембриджские кафе и пекарни.

Порцелланеум, Вена

Порцелланеум в Вене – старейшая студенческая резиденция Австрии, основанная в 1887 году. Она расположена в районе Альзергрунд, недалеко от исторического центра, но в более спокойной и "местной" части города.

Этот район связан с Зигмундом Фрейдом и интеллектуальной историей Вены. Поблизости можно посетить Музей Зигмунда Фрейда, дворец Лихтенштейн и уютные улицы Сервитенфиртеля, который иногда называют "маленьким Парижем" Вены. Сама резиденция имеет шарм XIX века: белые стены, своды, внутренний двор с брусчаткой и деревьями. Летом, с июля по сентябрь, здесь могут останавливаться не только студенты.

Гостям предлагают одноместные, двухместные и четырехместные комнаты. На каждом этаже есть общие ванные комнаты и кухни, также доступны спортзал и клубная комната с настольным теннисом. Важное условие – минимальный срок проживания составляет один месяц, поэтому это скорее вариант для более длинной летней поездки.

