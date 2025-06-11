'Рискованное дело': стюардесса рассказала, почему никогда не следует меняться местами в самолете

В самолете пассажиры часто просят поменяться местами - кто-то хочет сидеть у окна, кто-то - рядом с другом или родственником. С первого взгляда, это выглядит как безобидная просьба, которая не требует лишних размышлений.

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Однако авиационная индустрия работает по четким правилам, и даже такая мелочь, как пересадка, может иметь неожиданные последствия. Американская стюардесса Лианна Кой объяснила, почему смена места в самолете – не такая безопасная или простая вещь, как кажется.

Ваше место – ваша ответственность

Основная причина, по которой стюардесса предостерегает от смены мест, заключается в том, что каждое место в самолете привязано к конкретному пассажиру. И если новый "сосед" вдруг совершит что-то противозаконное или просто нарушит правила - вся ответственность, или по меньшей мере подозрение, может упасть именно на вас.

Вопрос безопасности и конфиденциальности

В случае с Лианной, смена мест могла обернуться еще одним неприятным последствием. На рейсах United Airlines для покупки напитков или товаров на борту нужно заранее привязать банковскую карту к своему месту через приложение. Если кто-то другой окажется на этом месте, он может воспользоваться чужими платежными данными.

Итак, меняться местами в самолете – не такая уж и безопасная и невинная идея, как кажется на первый взгляд. В лучшем случае это может вызвать путаницу, в худшем – поставить вас под угрозу финансовых или правовых проблем.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стюардесса назвала напиток, который сложнее всего подавать на борту самолета. По ее словам, худший заказ на борту – это диетическая кола или любой другой газированный напиток из банки.

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