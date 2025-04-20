Рекордсмен Книги Гиннеса, облетевшего Землю за 58 часов, дал топ-советы для путешественников

65-летний Майк Робинсон из Австралии установил новый мировой рекорд, облетев вокруг Земли за 58 часов и 8 минут. Он выбрал сложный маршрут через антиподы – диаметрально противоположные точки планеты, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

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Об этом пишет The Washington Post. Предыдущий рекорд установила пара англичан в 2000 году, и он был на четыре часа длиннее достижения австралийца.

Первым шагом Робинсона в погоне за рекордом было определение диаметральных мест назначения. Предыдущие рекордсмены выбрали Мадрид и Ти-Три-Пойнт в Новой Зеландии. В то же время австралиец обнаружил, что он может провести прямую линию от аэропорта Окленда в Новой Зеландии до Фуэнте-дель-Дуке, исторического места между Мадридом и Малагой, Испания.

Так, мужчина стартовал из Окленда (Новая Зеландия), пролетел через Нью-Йорк, Мадрид и Малажский регион, откуда ехал 90 минут в одну сторону в Грааль в Андалусии.

Чтобы вернуться на отправную точную, он уехал из Малаги в Доху (Катар), а затем обратно в Окленд. В общей сложности он преодолел около 45 866 км (28 500 миль), не учитывая перелет в начальную точку из Мельбурна, где тот проживает.

Несмотря на напряженный график, все рейсы прибыли раньше, и Робинсон даже успел принять душ в нескольких аэропортах. В Мадриде он позволил себе единственную "нелетную" еду – сыр Манчего на тостах в местном кафе.

Робинсон работает в компании по программному обеспечению и часто путешествует по Европе и США, поэтому он привык к непомерно долгим перелетам. "Живя в Австралии, ты к этому привыкаешь", — сказал он.

Главные советы от рекордсмена, как выдержать длительные полеты

После путешествия и установления рекорда мужчина поделился советами, как эффективно путешествовать.

1. Использование удобных приложений, чтобы следить за своим маршрутом, вносить изменения и все успевать. При этом всегда необходимо иметь план на случай непредвиденных обстоятельств.

2. Всегда нужно иметь при себе PDF-версии важных документов, например страховки, в случае отсутствия Wi-Fi.

3. Лучше иметь ручку для заполнения таможенных форм и не надеяться, что ее ссудят стюардессы. "Количество людей, которые не носят с собой ручки, но просят одолжить ручки у стюардессы, впечатляет. О чем они думали?" – сказал он.

4. "Рубашка для завтрака" – вчерашняя рубашка, которую можно снять после еды и одеть новую, чтобы выглядеть свежим в пути.

5. Вместо фильмов выбирать сериалы, ведь они длиннее и легче заполняют время в перелетах.

6. Чтобы комфортно спать на свободном ряду, следует попросить удлинитель ремня безопасности – так удобнее пристегнуться, лежа.

7. Робинсон советует обращать внимание на местных, когда ищете еду. В его случае длинная очередь к чурросу оказалась более надежной подсказкой, чем случайное кафе, и этого опыта он точно не забудет.

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