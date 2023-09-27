Путешествовать – полезно для здоровья: топ-5 причин отправиться в отпуск прямо сейчас

Ни для кого не секрет, что путешествия – это отличный антистресс для души и тела. Но мало кто знает, что туризм становится не только эмоциональной разрядкой и действенным способом восстановления сил, но и может заменить множество разнообразных таблеток и лекарств. Путешествовать – полезно, даже маленький трип укрепляет нашу иммунную систему и приводит в порядок ментальное здоровье. Составили для вас список по 5 причинам, почему отправиться в отпуск нужно прямо сейчас.

Снижается уровень стресса и тревоги

Собираясь в путешествие, уже на этапе планирования человек ощущает прилив энергии и счастья. В крови повышается концентрация эндорфинов, а кортизол – гормон стресса – снижается и приходит в норму.

В отпуске нервная система полностью расслабляется, депрессивные и апатичные настроения исчезают, организм приходит в себя. Новые впечатления позволят вам выйти из ежедневной рутины и почувствовать себя гораздо лучше. Такой результат закрепляется и сохраняется в течение месяца по возвращении домой.

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Улучшается физическая форма

Не смотря на то, какой отдых выбирает человек – активный или пассивный, любая поездка будет способствовать физической активности. Не обязательно отправляться в горы, заниматься дайвингом или изучить карьеры. Даже путешествие, в котором не планируется постоянно быть на ногах, все равно заменяет месяц занятий в спортзале.

Пляж может стать хорошей альтернативой для тренировки ног. Хождение по песку стимулирует мышцы работать в два раза интенсивнее обычного. Разнообразные экскурсии, прогулки по историческим местам и улочкам, и даже походы по магазинам, без которых точно не обходится ни один отпуск, позволяют держать тело в форме.

Укрепляется иммунитет и снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний

Поездки за границу, особенно с совершенно необычным климатом для организма, это еще то испытание для иммунной системы. В этот период она должна быть в тонусе как никогда, ведь ее будут атаковать новые микроорганизмы и вирусы. Это неплохо и совсем нестрашно, напротив, таким образом иммунитет становится более стойким и менее уязвимым.

К тому же путешествия помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с уменьшением стресса и напряжения. Во время путешествия человек отдыхает от повседневных дел, которые накапливались в течение определенного времени и подавляли эмоциональное состояние, больше двигается, а также хорошо питается, не забывая о полноценном завтраке, обеде и ужине. Все это помогает преодолеть напряжение и привести нужные показатели в норму.

Восстанавливается умственная активность и улучшается память

Незнакомые места и пути всегда создают новые нейронные связи в мозге. Дело в том, что орган мышления очень хитер и коварен. Он не любит перенапрягаться и всегда из двух дел выберет самое легкое. Постоянно отыскивая простые варианты, человек перестает развиваться и проседает во многих мыслительных аспектах.

Поэтому чем необычнее окружение, тем больше "центр принятия решения" начинает активно работать и стимулировать развитие интеллекта.

Кроме того, путешествия положительно влияют на креативность и творческие способности. Неудивительно, что многие известные люди черпали свое вдохновение, путешествуя по миру.

Повышаются шансы на долголетие

На Земле существует много прекрасных мест, которые не на словах исцеляют душу и тело. Это и энергетические источники, к которым едут, чтобы вылечить определенную болезнь или забеременеть. И лечебные места, которые не найдешь рядом с домом и не построишь на заднем дворе.

Минеральные термальные воды омолаживают кожу, снимают боль, помогают снять стресс, а главное – учат жить здесь и сейчас. Такие источники никогда не смогут заменить походы в SPA-центры и бассейны.

В комплексе путешествия оказывают благоприятное влияние на жизнь, улучшают ее качество и повышают шансы на долголетие.

Путешествия дарят нам возможность уйти от повседневных проблем, научиться наслаждаться мгновением и ценить каждую минуту, а главное – понять, как превратить свое ежедневное существование в насыщенную и яркую программу. Так что если у вас есть возможность, не сомневайтесь и отправляйтесь в поездку прямо сейчас. Ваше физическое и ментальное здоровье точно вас отблагодарит.

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