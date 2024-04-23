Путешествие по Родине Роксоланы: что посмотреть в Рогатине

Супругу турецкого султана Сулеймана знают все. Ее воспевают в книгах, музыке, искусстве и кино. Она одна из самых известных женщин древней и современной Украины. И по нашему мнению, ее родной город – Рогатин – заслуживает внимания туристов.

Айда вместе исследовать местность, где родилась и выросла Анастасия Лисовская.

Интересные факты

Впервые городок упоминается в летописях в 1184 году. Тогда поселение входило в состав Галицко-Волынского княжества, которым правил Ярослав Осмомысл. Необычное название поселок получил после одного случая. Поговаривают, что во время охоты в окрестных лесах заблудилась жена князя. Найти верный путь ей помог рогатый олень. Отсюда и пошло – Рогатин.

Есть еще одна легенда. На санскрите Рогат означает "восход солнца". По легенде, именно здесь появляются первые лучи. И эту версию не следует отмечать, ведь доля правды в ней есть.

Но и на этом варианты происхождения названия не заканчиваются. На просторах Интернета встречается и такое предание: княжич Рог самостоятельно возвел поселок, а впоследствии огородил его, поставив тын. Вот и получилось: Рога-тын.

Но кроме интересных легенд, городок имеет множество достопримечательностей. Их обязательно должен исследовать каждый турист. Кстати, локация находится совсем недалеко от Ивано-Франковска – всего в 61 километре. Так что добраться до нее не составит труда. Что здесь посмотреть – читайте ниже.

Центральная площадь

Раньше Рыночная, ныне – Роксоланы. Площадь действительно огромная. Когда-то здесь организовывали ярмарки, которые не уступали львовским по масштабам. Также здесь функционировал рынок. За прилавками продавали не только еду, но и всевозможные товары. От дождя и ненастья купцов защищали деревянные навесы.

Площадь имеет прямоугольную форму. Каждый ее угол повернут к разным сторонам: северу, югу, востоку и западу. К 800-летию города, в самом центре, возвели в полный рост памятник Роксолане. Монумент выполнили из гранита и установили на фигурном пьедестале. Подножие украсили бронзовыми птицами в полете.

На площади находятся еще две локации, которые стоит посетить. Речь идет о церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Николаевском костеле.

Историко-краеведческий музей "Ополье"

Открылся относительно недавно, в 2018 году. Экспозиция выставочного зала посвящена истории края – от времени палеолита до наших дней. Здесь собраны уникальные находки. Среди них: артефакты культуры Ноа, пряжки времен раннего железного века, коллекция фибул, колец, оружия. Представлена здесь и традиционная опольская одежда, открытки Петра Левицкого, рисунки и личные документы архитектора Романа Грицая. И многое-многое другое.

Кстати, некоторые ошибочно считают, что Рогатин — это Прикарпатье. Но это заблуждение. Город входит в этнографический регион Ополья. Так что не путайте.

Церковь Святого Духа

Самое ценное и выдающееся местное сооружение. Деревянную святыню построили еще в 1598-м. Сначала у нее было другое очертание, а вот после ХІХ века она вообще не меняла свой лик. Именно в этот период до храма вплотную достроили колокольню. Выглядит гармонично, будто так и задумывалось изначально.

Церковь построена без единого гвоздя, а возраст дерева, по словам экспертов, вообще датируется 1480 годом. Внутри расположен нетипичный для того времени пятиярусный иконостас. В застройке он оказался чуть позже. Приблизительно в 1650-м.

Местные утверждают, что сюда приходила молиться Анастасия Лисовская, ведь здесь служил ее папа — отец Гаврило. Правда это или нет – мы не знаем. Но точно уверены в другом факте: храм занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Художественно-краеведческий музей

Еще один выставочный зал, где следует побывать. Локация размещена в усадьбе известного украинского деятеля Николая Угрина-Безгрешного. Здесь есть отдельная экспозиция, посвященная Роксолане. В частности, репродукции жизненных фигур известной землячки и ее супруга, а также макет средневекового Рогатина.

Чертовая гора

Ботаническая достопримечательность, появившаяся здесь еще во времена ледникового периода. Находится в нескольких километрах от города. Это естественный очаг лугово-степной растительности, поэтому здесь растут редкие представители флоры. Некоторые из них занесены в Красную книгу Украины.

На вершине горы размещены остатки городища сакрального типа: ямы и углубления от построек, капище и символический вал с внутренним рвом.

Штаб-квартира Шухевича

Расположена в 15 километрах от Рогатина, в селе Княгиничи. В доме с ноября 1946 по сентябрь 1947 жил генерал-хорунжий УПА. Впоследствии здесь сделали музей. Знатоки пытались подробно воспроизвести быт и облик дома Романа Осиповича.

На стенах развешаны полотенца, портреты и церковные образы. Столы укрыли скатертями. А еще нашли личную печатную и швейную машинки. Между прочим, здесь есть тайный ход, ведущий в подвал. Сюда тоже можно заглянуть.

Родина Роксоланы — настоящее сокровище среди украинских регионов. Не обходите его стороной, а по случаю посетите.

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