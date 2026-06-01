Куда поехать в Европе: направления, где можно избежать толп

Летом популярные европейские города часто превращаются в испытание для туристов: очереди, переполненные улицы, высокие цены. Но в Европе есть направления, где можно почувствовать атмосферу сезона без толп и при этом не отказываться от красивой архитектуры, природы, гастрономии и активного отдыха.

По данным туристических сервисов, этим летом путешественники все чаще обращают внимание не на самые очевидные точки на карте. Вместо Барселоны, Парижа или Санторини они выбирают места, где есть больше пространства, более низкие цены на проживание и спокойный ритм, информирует Travel off Path.

Манчестер, Великобритания

Лондон летом остается одним из самых популярных городов Европы, но вместе с этим – одним из самых загруженных. Туристические маршруты, очереди к достопримечательностям, переполненные пабы и высокие цены могут быстро утомить. Поэтому все больше путешественников обращают внимание на Манчестер.

Манчестер известен своими пабами, рынками, промышленным наследием, современными кварталами и музыкальной сценой, которая десятилетиями влияла на британскую культуру.

Для тех, кто хочет почувствовать атмосферу настоящего английского города, но не хочет пробираться сквозь лондонские толпы, Манчестер может стать удачным выбором. К тому же, по данным Expedia, средние цены на отели здесь снизились примерно на 15%, что делает поездку более доступной.

Куршевель, Франция

Куршевель обычно ассоциируется с зимним отдыхом, лыжами и дорогими отелями. Однако летом этот французский курорт в Альпах открывается совсем иначе. Когда лыжный сезон завершается, цены становятся заметно ниже, а главными развлечениями становятся походы, велопрогулки, горные маршруты и отдых на природе.

По данным Expedia, летом цены на отели в Куршевеле могут быть ниже примерно на 20%. Это делает направление более интересным для тех, кто хочет увидеть Французские Альпы без зимнего ажиотажа.

В Куршевеле можно заниматься хайкингом, кататься на горных велосипедах, пробовать электровелосипеды, играть в гольф, ходить на рыбалку, плавать, отдыхать в спа или выбирать семейные активности. Для любителей острых впечатлений есть виа феррата – защищенный скальный маршрут с тросами и металлическими ступеньками, который позволяет почувствовать атмосферу альпинистского подъема даже без большого опыта.

Добраться до Куршевеля удобнее всего через Женеву, а дальше воспользоваться трансфером. Дорога может быть не самой простой, но пейзажи и летняя альпийская атмосфера это компенсируют.

Тасос, Греция

Тасос – греческий остров, который часто называют более спокойной альтернативой Санторини. Здесь меньше туристического ажиотажа, ниже цены и больше ощущения медленного летнего отдыха. Если на популярных островах приходится просыпаться на рассвете, чтобы сделать фото без толпы, то на Тасосе можно позволить себе более спокойный ритм.

По данным Expedia, типичные цены на проживание на острове снизились примерно на 30%, поэтому он стал еще более привлекательным для путешественников, которые ищут греческое лето без чрезмерных затрат.

Тасос известен золотистыми пляжами, прозрачной голубой водой и зелеными холмами, покрытыми соснами. Именно из-за этого остров часто называют "Изумрудным". Здесь можно отдыхать у моря, гулять по небольшим городкам, посещать местные рынки и пробовать продукты, которыми славится остров – оливковое масло, мед и сладости местного производства.

