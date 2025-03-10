Пустыни Европы: топ удивительных мест для увлекательных путешествий

Кто из нас не мечтал хотя бы на миг почувствовать себя Индианой Джонсом? Отправиться на поиски сокровищ среди бескрайних просторов? Но для этого не обязательно ехать за тридевять земель. Сегодня рассказываем об уникальных локациях, где каждый турист почувствует себя как в приключенческом фильме. Так какие же природные локации стоит исследовать – читайте ниже.

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Аккона, Италия

Полупустынная местность располагается в провинции Сиена.

Этот регион отличается уникальным климатическим парадоксом. Несмотря на жаркое и сухое лето, здесь выпадает достаточно много дождей – около 800 миллиметров в год. Средняя температура воздуха составляет +22°C.

Из-за особенностей почвы, выращивания винограда и маслин практически невозможно. Однако успешно культивируются пшеница, подсолнечник и кормовые культуры.

С 1393 по 1526 годы на территории Акконы проходило строительство монастыря – Монте-Оливето-Маджоре (Monte Oliveto Maggiore). Святыню назвали в честь Елеонской горы в Иерусалиме.

Табернас, Испания

Находится в провинции Альмерия и является единственной пустыней западной Европы и занимает площадь 280 квадратных километров. Летом температура воздуха достигает более +40°C.

Иногда бывают сильные ливни, однако каменистая и песчаная почва с незначительной растительностью не способна удержать влагу. Поэтому территория испытывает значительную эрозию, которая формирует типичную песчаную местность.

Также здесь находится городок "Техасский Голливуд" – бывший центр киносъемки вестернов, где до сих пор можно увидеть интересные декорации 1960-1980-х годов.

Делиблатские пески, Сербия

Располагается в провинции Воеводина в южном Банате. Ее площадь составляет около 300 квадратных километров.

Природную ячейку считают самым большим песчаным участком Европы. Когда-то на ее месте находилась доисторическая пустыня, возникшая в результате ухода Паннонского моря.

"Европейская Сахара" характеризуется эндемическими растениями и животными, которые находятся под угрозой исчезновения.

Кстати, здесь снимали известный фильм "Чингисхан" 1965 года, где главную роль исполнил египетский киноактер Омар Шариф.

Барденас-Реалес, Испания

Находится на юго-востоке провинции Наварра. Полупустынная местность занимает около 42 гектаров. Локация делится на несколько зон.

Bardena Blanca – центральная и самая засушливая часть региона. Она отличается контрастным рельефом. Широкие равнины сменяются глубокими каньонами, по которым текут реки в сезон дождей. А из-за высокого содержания гипса в почве на поверхность выступают светлые соли.

Ландшафт Bardena Negra состоит из плоскогорья различной высоты, разделенного ущельями, по которым текут потоки. В отличие от других частей, эта территория покрыта растительностью.

С 1951 года здесь размещается база и полигон испанских военно-воздушных сил.

Блендовская пустыня, Польша

Находится в Силезском воеводстве. Природную локацию считают самой большой площадью в стране, покрытой летучими песками.

С начала XX века пустыня выполняла роль тренировочного полигона. Во время Второй мировой войне здесь базировался вспомогательный батальон пехоты легионеров. Сегодня только северная часть территории используется для военных учений.

Локация является популярным туристическим направлением для пеших и конных прогулок.

Кстати, здесь велись съёмки фильма "Фараон" (1966) по роману Болеслава Пруса.

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