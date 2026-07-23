Прохладно все лето: туристам посоветовали уютный греческий остров

В то время как многие регионы Греции страдают от изнурительной жары, на некоторых островах даже в августе сохраняется комфортная температура. Одним из лучших вариантов для летнего отпуска назвали Самотраки, где дневные показатели обычно держатся около 28 градусов, а густые леса, горные ущелья и прохладные природные водоемы помогают легче переносить жару.

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Греция остается одним из самых популярных направлений для летнего отдыха. Однако в разгар сезона температура в отдельных регионах может достигать 43 градусов. Особенно сильную жару прогнозируют в Фессалии, расположенной в восточной части Центральной Греции, и на Пелопоннесе.

Из-за чрезвычайно высоких температур Греческий Красный Крест призвал людей избегать длительного пребывания на солнце, пить достаточно воды и уделять особое внимание пожилым людям, маленьким детям и тем, кто работает под открытым небом.

Эксперт по путешествиям по Греции Яхья Давуд, который более 15 лет путешествует по материковой части страны и островам, назвал несколько мест, где летом значительно прохладнее.

Самотраки и Тасос в северной части Эгейского моря

По словам эксперта, туристы часто ошибочно считают, что во всей Греции одинаковый климат. На самом деле Самотраки расположен ближе к Болгарии, чем к Родосу, поэтому погода здесь заметно отличается от условий на южных островах.

В августе дневная температура на Самотраки обычно составляет около 28 градусов. Значительная часть острова покрыта густыми лесами, а туристы приезжают сюда прежде всего ради прогулок по ущельям и природным каменным бассейнам, которые называют ватрами. Они наполняются холодной водой из горных водопадов.

На острове нет развитой массовой пляжной инфраструктуры, большого количества шезлонгов и переполненных курортов. Именно поэтому Самотраки подойдет тем, кто ищет спокойный отдых на лоне природы.

Более прохладные условия сохраняются и на Тасосе. Остров почти полностью покрыт сосновыми лесами, которые местами подходят прямо к побережью. Благодаря тени температура здесь часто остается в пределах 28–29 градусов, тогда как на южных греческих островах она регулярно превышает 35 градусов.

Киклады

На островах Кикладского архипелага летнюю жару переносить гораздо комфортнее. С июня здесь дует сильный северный ветер мельтеми, который постоянно перемещает воздух и заметно снижает ощущаемую температуру.

Даже если термометр показывает довольно высокие значения, в тени из-за ветра может ощущаться около 23–24 градусов. Сильнее всего мельтеми ощущается на Тиносе и Миконосе, где условия остаются значительно комфортнее, чем в жарких Афинах.

Фолегандрос и расположенные на возвышенностях районы Санторини также хорошо продуваются морским ветром. Благодаря открытым вулканическим склонам и скалам здесь можно с большим комфортом находиться на улице даже в середине дня.

Горные деревни Крита

Еще один способ избежать сильной жары – выбрать не побережье, а горные районы Крита. Деревни Аногия и Спили расположены в предгорьях горы Ида, также известной как Псилоритис, на высоте более 700 метров.

В августе температура здесь на 6–8 градусов ниже, чем на прибрежных курортах Крита. Аногия расположена примерно в часе езды от Ираклиона. Каменная застройка и высота над уровнем моря помогают сохранять прохладу, а вечером воздух может быть настолько свежим, что после захода солнца понадобится свитер.

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