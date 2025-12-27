Потрясающий ранее город стал 'призраком' и притягивает темный туризм

Иногда история городов обрывается внезапно и безвозвратно. Природные катастрофы способны за короткое время стереть целые населенные пункты. Одним из таких примеров стала бывшая столица карибского острова Монтсеррат.

Некогда оживленный город Плимут превратился в зону отчуждения. Сегодня он привлекает туристов совсем другого типа, рассказывает издание Express.

Монтсеррат – это горный остров в Карибском море и заморская территория Великобритании. До середины 1990-х годов его административным и культурным центром был город Плимут. Именно здесь сосредотачивалась жизнь острова, пока природа не поставила точку в его истории.

В июле 1995 года проснулся вулкан Суфриер-Хиллз. Мощное извержение сопровождалось лавовыми потоками и массовым выпадением пепла, который накрыл значительную часть острова. Вулканологи годами предупреждали о возможной катастрофе.

В течение нескольких недель вулкан не утихал. В конце августа серия взрывов покрыла город толстым слоем пепла, а небо стало почти черным. К декабрю все четыре тысячи жителей Плимута были эвакуированы. Хотя часть людей впоследствии вернулась, это было лишь временно.

Окончательный удар наступил в июне 1997 года. Очередное масштабное извержение унесло жизни 19 человек, а потоки разрушили большинство зданий и единственный аэропорт острова.

Город оказался погребенным под слоем пепла толщиной более 1,4 метра. Именно тогда Плимут получил свое жуткое название – "Помпеи Карибского моря". Восстановление так и не произошло, а жизнь острова переместилась на север.

История Монтсеррата восходит к концу XV века. Остров впервые увидел Христофор Колумб в 1493 году во время второго путешествия в Америку, однако высадку он не совершал. Европейское заселение началось лишь в 1632 году, когда сюда прибыли ирландские изгнанники.

Многие ирландцы эмигрировали в Карибский регион, спасаясь от жестоких репрессий эпохи Оливера Кромвеля. Именно поэтому Монтсеррат получил название Изумрудный остров Карибов. Вместе с Лабрадором и Ньюфаундлендом в Канаде это одно из немногих мест за пределами Ирландии, где День святого Патрика является официальным выходным.

Сегодня Плимут лежит под толщей пепла и пыли. Некогда оживленный город превратился в полностью заброшенную зону. В то же время интерес к нему не исчез – наоборот, он вырос.

Сейчас посещение Плимута разрешено для туристов, хотя и при строгих правилах безопасности. Для искателей впечатлений это возможность увидеть Карибы не как курорт, а как напоминание о силе природы и хрупкости человеческих поселений. Именно так город-призрак стал частью феномена темного туризма – путешествий в места трагедий.

