Похожа на Мадейру и Канары: маленькая европейская страна, которая поражает туристов

Европа богата на удивительные локации для отдыха. Но, пока миллионы туристов ежегодно возвращаются в привычные места, некоторые настоящие жемчужины скрываются в тени популярных гигантов.

Как пишет издание Express, в то время, когда многие путешественники стремятся отдохнуть на Канарских островах в Испании (более 5,7 миллиона посетителей ежегодно), или на португальской Мадейре, одна небольшая страна предлагает такое же теплое солнце и великолепные морские пляжи. Этой недооцененной жемчужиной является Черногория.

Этот более спокойный сосед Хорватии поражает суровыми горами, потрясающими старинными городами и живописной полосой пляжей вдоль Адриатического побережья. Это удивительное направление на Балканах все еще остается в тени, хотя в последнее время тоже начало демонстрировать рост потока туристов. Сейчас в Черногорию прибывает около 2,3 миллионов посетителей в год.

Одним из самых популярных городов в Черногории является курортная приморская Будва. Она славится своими пляжами и бурной ночной жизнью. Те, кто привык к отдыху на Гран-Канарии, точно оценят Будву, ведь, согласно данным портала Budget Your Trip, отдых здесь обходится значительно дешевле. Это позволяет либо существенно сэкономить, или, если бюджет позволяет, подарить себе значительно более высокий уровень сервиса. Вы получите лучшие отели, дорогие рестораны и больше интересных экскурсий, чем на более популярных направлениях, за те же деньги.

Город гордится своими пляжами, среди которых особенно выделяется Могрен. Посетители в описании на TripAdvisor восхищаются его прозрачной водой, живописными скалами и особой атмосферой. А еще близостью к старому центру Будвы.

Если вы любите природу во всех ее проявлениях, то богатства Черногории не ограничиваются только морем. Гостям страны обязательно стоит посетить Динарские Альпы – один из самых красивых горных массивов Европы, тянущийся вдоль побережья. Благодаря многочисленным пешеходным маршрутам и тропам, исследование окрестностей становится незабываемым приключением. Страну можно изучать по-разному: от джип-туров и прогулок на лодках до спокойных блужданий по улочкам старого Котора. Поэтому, если вы ищете что-то новое и особенное, путешествие в эту балканскую страну точно заслуживает место в вашем списке планов.

