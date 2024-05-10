Поездки без приключений: топ полезных приложений и сервисов для путешествия

Обычный день современного человека немыслим без смартфона. А путешественника — тем более. Да и зачем, если гаджет может стать не только средством развлечения, но и верным помощником?

Безусловно, есть множество программ, которые сделают ваш отпуск лучше. Так какие приложения стоит установить — читайте ниже.

Добраться до места

MapsMe

Аналог Google Maps, работающий в автономном режиме. Необходимо только загрузить карту при подключении к Wi-Fi и выбрать нужную страну или локацию. Все, можно пользоваться приложением когда и где угодно.

Оно поможет сориентироваться на местности, найти жилье, больницу или кафе, а также составить список избранных точек. Кстати, здесь можно оставлять отзывы на посещенные места.

FlightAware

Никаких сюрпризов на вашем рейсе! Отслеживайте полет в реальном времени, узнайте о задержках и получите напоминание о том, что пора ехать в аэропорт.

Найти общий язык

Duolingo

Переводчик и разговорник это хорошо. Но изучить хотя бы некоторые базовые фразы перед поездкой необходимо. К тому же в этом приложении обучение бесплатное. Если вы запомните хотя бы несколько десятков слов, сможете поздороваться, поблагодарить и спросить дорогу, вам помогут еще охотнее.

DeepL

Более точный онлайн-переводчик, чем Google Translate. Можно использовать текстовый ввод, голосовой, а также сфотографировать страницу и без проблем перевести.

Сориентироваться на месте

Triposo

Ваш личный маленький гид. Предложит ближайшие достопримечательности, предоставит краткую информацию о них, а также поможет выбрать, какую посетить с учетом погоды, времени суток и других параметров. Работает в автономном режиме.

TripAdvisor

Рекомендации для путешественников у вас в кармане. Локации, гостиницы, рестораны, экскурсии. И все это с описаниями и отзывами туристов по всему миру.

Yuggler

Полезное приложение для родителей. Подскажет, куда можно пойти с ребёнком. Имеются фильтры с учетом местоположения, интересов и возраста малышей.

AroundMe

Поможет найти вблизи банк, больницу, кинотеатр, продуктовый магазин, заправку и другие необходимые учреждения.

Wi-Fi Map

С этой картой можно найти бесплатный интернет и пароли, которыми поделились добрые люди.

Авто

EconomyBooking

Аренда автомобилей в 150 странах мира. Позволит взять транспорт на прокат и исследовать локации в своем темпе.

Uber, Bolt или Lyft

Международные службы такси, работающие во многих точках планеты.

Parkwhiz

Помощник в поиске удобных и выгодных парковочных мест.

Waze

Актуальная информация о ситуации на дороге, а также поиск самых дешевых заправок по вашему маршруту.

Radarbot

Приложение спасает путешественников от штрафов из-за незнания правил в новой стране. Есть датчик радаров, извещающий о трафике и ограничении скорости для разных видов транспорта.

Быть готовым ко всему

XE Currency Converter

Конвертер валют, где всегда отображается текущий обменный курс.

Trail Wallet

Кошелек для путешествий. Поможет вести учет расходов, создавать категории и планировать бюджет.

Weather Underground або The Weather Channel

Точный прогноз погоды. С ними никакой дождь не окажется внезапным и не испортит ваши планы.

First Aid by American Red Cross

Приложение от Красного Креста, содержащее инструкции, видео и советы по оказанию первой помощи в экстренных ситуациях. Надеемся, что он не понадобится, но скачать его все же надо. Ситуации бывают разными, поэтому лучше перестраховаться.

Мы собрали расширенную подборку онлайн и офлайн-помощников. Рекомендуем установить эти программы, чтобы поездка прошла без неприятных сюрпризов.

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