Поездки без приключений: топ полезных приложений и сервисов для путешествия
Обычный день современного человека немыслим без смартфона. А путешественника — тем более. Да и зачем, если гаджет может стать не только средством развлечения, но и верным помощником?
Безусловно, есть множество программ, которые сделают ваш отпуск лучше. Так какие приложения стоит установить — читайте ниже.
Добраться до места
- MapsMe
Аналог Google Maps, работающий в автономном режиме. Необходимо только загрузить карту при подключении к Wi-Fi и выбрать нужную страну или локацию. Все, можно пользоваться приложением когда и где угодно.
Оно поможет сориентироваться на местности, найти жилье, больницу или кафе, а также составить список избранных точек. Кстати, здесь можно оставлять отзывы на посещенные места.
- FlightAware
Никаких сюрпризов на вашем рейсе! Отслеживайте полет в реальном времени, узнайте о задержках и получите напоминание о том, что пора ехать в аэропорт.
Найти общий язык
- Duolingo
Переводчик и разговорник это хорошо. Но изучить хотя бы некоторые базовые фразы перед поездкой необходимо. К тому же в этом приложении обучение бесплатное. Если вы запомните хотя бы несколько десятков слов, сможете поздороваться, поблагодарить и спросить дорогу, вам помогут еще охотнее.
- DeepL
Более точный онлайн-переводчик, чем Google Translate. Можно использовать текстовый ввод, голосовой, а также сфотографировать страницу и без проблем перевести.
Сориентироваться на месте
- Triposo
Ваш личный маленький гид. Предложит ближайшие достопримечательности, предоставит краткую информацию о них, а также поможет выбрать, какую посетить с учетом погоды, времени суток и других параметров. Работает в автономном режиме.
- TripAdvisor
Рекомендации для путешественников у вас в кармане. Локации, гостиницы, рестораны, экскурсии. И все это с описаниями и отзывами туристов по всему миру.
- Yuggler
Полезное приложение для родителей. Подскажет, куда можно пойти с ребёнком. Имеются фильтры с учетом местоположения, интересов и возраста малышей.
- AroundMe
Поможет найти вблизи банк, больницу, кинотеатр, продуктовый магазин, заправку и другие необходимые учреждения.
- Wi-Fi Map
С этой картой можно найти бесплатный интернет и пароли, которыми поделились добрые люди.
Авто
- EconomyBooking
Аренда автомобилей в 150 странах мира. Позволит взять транспорт на прокат и исследовать локации в своем темпе.
- Uber, Bolt или Lyft
Международные службы такси, работающие во многих точках планеты.
- Parkwhiz
Помощник в поиске удобных и выгодных парковочных мест.
- Waze
Актуальная информация о ситуации на дороге, а также поиск самых дешевых заправок по вашему маршруту.
- Radarbot
Приложение спасает путешественников от штрафов из-за незнания правил в новой стране. Есть датчик радаров, извещающий о трафике и ограничении скорости для разных видов транспорта.
Быть готовым ко всему
- XE Currency Converter
Конвертер валют, где всегда отображается текущий обменный курс.
- Trail Wallet
Кошелек для путешествий. Поможет вести учет расходов, создавать категории и планировать бюджет.
- Weather Underground або The Weather Channel
Точный прогноз погоды. С ними никакой дождь не окажется внезапным и не испортит ваши планы.
- First Aid by American Red Cross
Приложение от Красного Креста, содержащее инструкции, видео и советы по оказанию первой помощи в экстренных ситуациях. Надеемся, что он не понадобится, но скачать его все же надо. Ситуации бывают разными, поэтому лучше перестраховаться.
Мы собрали расширенную подборку онлайн и офлайн-помощников. Рекомендуем установить эти программы, чтобы поездка прошла без неприятных сюрпризов.
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