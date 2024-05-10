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Поездки без приключений: топ полезных приложений и сервисов для путешествия

Альбина Панченко
Путешествия
3 минуты
93
Поездки без приключений: топ полезных приложений и сервисов для путешествия

Обычный день современного человека немыслим без смартфона. А путешественника — тем более. Да и зачем, если гаджет может стать не только средством развлечения, но и верным помощником?

Безусловно, есть множество программ, которые сделают ваш отпуск лучше. Так какие приложения стоит установить — читайте ниже.

Добраться до места

  • MapsMe

Аналог Google Maps, работающий в автономном режиме. Необходимо только загрузить карту при подключении к Wi-Fi и выбрать нужную страну или локацию. Все, можно пользоваться приложением когда и где угодно.

Оно поможет сориентироваться на местности, найти жилье, больницу или кафе, а также составить список избранных точек. Кстати, здесь можно оставлять отзывы на посещенные места.

  • FlightAware

Никаких сюрпризов на вашем рейсе! Отслеживайте полет в реальном времени, узнайте о задержках и получите напоминание о том, что пора ехать в аэропорт.

Поездки без приключений: топ полезных приложений и сервисов для путешествия

Найти общий язык

  • Duolingo

Переводчик и разговорник это хорошо. Но изучить хотя бы некоторые базовые фразы перед поездкой необходимо. К тому же в этом приложении обучение бесплатное. Если вы запомните хотя бы несколько десятков слов, сможете поздороваться, поблагодарить и спросить дорогу, вам помогут еще охотнее.

  • DeepL

Более точный онлайн-переводчик, чем Google Translate. Можно использовать текстовый ввод, голосовой, а также сфотографировать страницу и без проблем перевести.

Поездки без приключений: топ полезных приложений и сервисов для путешествия

Сориентироваться на месте

  • Triposo

Ваш личный маленький гид. Предложит ближайшие достопримечательности, предоставит краткую информацию о них, а также поможет выбрать, какую посетить с учетом погоды, времени суток и других параметров. Работает в автономном режиме.

  • TripAdvisor

Рекомендации для путешественников у вас в кармане. Локации, гостиницы, рестораны, экскурсии. И все это с описаниями и отзывами туристов по всему миру.

  • Yuggler

Полезное приложение для родителей. Подскажет, куда можно пойти с ребёнком. Имеются фильтры с учетом местоположения, интересов и возраста малышей.

  • AroundMe

Поможет найти вблизи банк, больницу, кинотеатр, продуктовый магазин, заправку и другие необходимые учреждения.

  • Wi-Fi Map

С этой картой можно найти бесплатный интернет и пароли, которыми поделились добрые люди.

Поездки без приключений: топ полезных приложений и сервисов для путешествия

Авто

  • EconomyBooking

Аренда автомобилей в 150 странах мира. Позволит взять транспорт на прокат и исследовать локации в своем темпе.

  • Uber, Bolt или Lyft

Международные службы такси, работающие во многих точках планеты.

  • Parkwhiz

Помощник в поиске удобных и выгодных парковочных мест.

  • Waze

Актуальная информация о ситуации на дороге, а также поиск самых дешевых заправок по вашему маршруту.

  • Radarbot

Приложение спасает путешественников от штрафов из-за незнания правил в новой стране. Есть датчик радаров, извещающий о трафике и ограничении скорости для разных видов транспорта.

Поездки без приключений: топ полезных приложений и сервисов для путешествия

Быть готовым ко всему

  • XE Currency Converter

Конвертер валют, где всегда отображается текущий обменный курс.

  • Trail Wallet

Кошелек для путешествий. Поможет вести учет расходов, создавать категории и планировать бюджет.

  • Weather Underground або The Weather Channel

Точный прогноз погоды. С ними никакой дождь не окажется внезапным и не испортит ваши планы.

  • First Aid by American Red Cross

Приложение от Красного Креста, содержащее инструкции, видео и советы по оказанию первой помощи в экстренных ситуациях. Надеемся, что он не понадобится, но скачать его все же надо. Ситуации бывают разными, поэтому лучше перестраховаться.

Мы собрали расширенную подборку онлайн и офлайн-помощников. Рекомендуем установить эти программы, чтобы поездка прошла без неприятных сюрпризов.

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