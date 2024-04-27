Прогуляемся? Топ-5 городов Европы с лучшими пешеходными маршрутами

Во время поездки хочется увидеть как можно больше мест за короткое время. Самый простой способ – автомобиль. Но цены на аренду в последние годы выросли, да и не у всех туристов есть водительское удостоверение.

Самый выгодный вариант – изучать локации пешком. Тем более, достопримечательности во многих центрах Европы расположены весьма компактно. Собрали для вас список достопримечательностей, с которыми лучше всего знакомиться "на своих двоих".

Севилья, Испания

В столицу Андалусии невозможно не влюбиться. Величественные дворцы, сказочные башенки, уютные сады и мощеные улочки — вот что ждет путешественников. Город корриды и цыганки Кармен погружает в атмосферу страсти, загадок и красоты.

Рекомендуем посетить дворец Алькасар. Его уникальность в сочетании сразу трех стилей: европейского, мавританского и готического. Внутри гостей поразит ювелирное оформление залов, галерей и двориков, картины и старинные гобелены.

Если вы ищете возможности для спорта и отдыха, отправляйтесь в парк Марии-Луизы. Апельсиновые и оливковые рощи, душистые цветы, гроты, античные скульптуры, пруды и водопады… Все, что нужно, чтобы спастись от жары и суеты!

Одно из самых необычных религиозных сооружений, построенных в этом городе — Кафедральный собор Санта-Мария-де-ла-Седе. Кстати, это самая большая готическая церковь в мире. Она построена на основе мечети, но при этом является католическим храмом! А еще здесь хранится прах Христофора Колумба.

Ценителям искусства рекомендуем посетить дворец графини де Лебриха. Знатная дама собрала огромную коллекцию экспонатов и шедевров античных и средневековых эпох, а также творения восточных мастеров.

Венеция, Италия

Уникальный город на воде расположен на 118 островах, соединенных 418 мостами. Вопреки технологическому прогрессу архитектура здесь почти не изменилась.

Прогулка невозможна без посещения Гранд-канала – души Венеции. Это центральная улица, которая тянется от вокзала до таможни. Вместо обустроенных набережных здесь стоят дома с двумя входами: к водоему и на сушу.

Сердцем города считается площадь Сан-Марко. На ней расположено множество достопримечательностей и исторических объектов. Но главная изюминка – стая голубей, без которой не обходится ни одна фотография на этой точке.

Здесь же стоит Дворец дожей – резиденция венецианских правителей. Здание XII века будто дымится над землей. Такая иллюзия создается необычной конфигурацией и ажурными линиями. Внутри – пышно украшенные залы, картины в позолоченных рамах, лепнина и декор. Словом, все, чтобы обрадовать ценителей роскоши.

А для желающих погрузиться в настоящий венецианский колорит советуем отправиться в район Бурано. Здесь туристов ждут разноцветные улочки, ярко окрашенные домики, лучший в городе рыбный ресторан, музей местных кружев и колокольня церкви Сан-Мартино.

Афины, Греция

Столица, в которой все "дышит" стариной, культурой и историей. Здесь полно сооружений с незапамятных времен. Все они напоминают нам о богах, героях и философах.

Для начала отправляйтесь в район Плака. Старейший в городе, он полон тенистых улочек, традиционных греческих домиков, окутанных зеленью и цветами, и маленьких таверн с приветливыми хозяевами.

Дальше идите к Акрополю, и никак иначе. Это скала с плоской вершиной, на которой когда-то размещалось множество скульптур и святынь. Но до наших дней дошло всего несколько: храм Ники Аптерос, Эрехтейон и Парфенон.

Театр Диониса является одним из самых древних в Греции. Его построили еще в V веке до нашей эры! Ранее 17 тысяч зрителей смотрели здесь комедии и трагедии. А сейчас туристы развлекаются, проверяя гениальную акустику. Если один человек останется в оркестре и начнет говорить, то его будет слышно даже из верхнего ряда. Обязательно попробуйте и убедитесь!

Храм Зевса Олимпийского – самый большой в стране за всю ее историю. Когда-то он состоял из 104 колонн, но до наших дней дошло только 16. По описаниям, внутри стояла гигантская статуя бога грома и молний, выполненная из золота и слоновой кости.

Отдохнуть после долгой прогулки можно в Национальном саду. На его территории находится мини-зоопарк, ботанический музей и, конечно же, античные руины и остатки мозаик.

Кельн, Германия

Третий по площади и четвертый по населению город страны. В его центре спрятались готический храм, необычная архитектура и искусство. Словом, есть на что посмотреть и без транспорта.

Тур начинается с посещения Кельнского собора. Это вторая по величине церковь в мире, которую начали строить еще в 1248 году. Но первых прихожан здание приняло только в 1880-м. Внутри находятся уникальные витражи, насчитывающие 72 оттенка, винтовые лестницы и выходы к смотровым площадкам. Самое удивительное — на высоте 95 метров.

Если интересуетесь современным искусством, то зайдите в музей Людвига. Меценат собрал в своей коллекции около 350 экспонатов в стиле абстракционизма, попарта, экспрессионизма и постимпрессионизма. Здесь хранятся шедевры Малевича, Кирхнера, Пикассо и других.

Захотите проверить чистоту своей души – посетите церковь Святого Мартина. В ней находится алтарь в виде клевера и обломок античной колонны, которые, по преданию, не пускают в храм людей с дурными помыслами. Саму святыню неоднократно реконструировали после пожаров и других бедствий. Поэтому сейчас ее оберегают как зеницу ока. Снаружи монументальный фасад, витражи и своды, а внутри довольно скромная, даже аскетическая отделка.

На площади Alter Markt путешественников сразу встречает необычная скульптура. Она изображает двух противоположных персонажей местного фольклора: глуповатого и полного Тюннеса и худощавого и хитрого Шеля. Их история началась в 1803 году в кукольном театре. В итоге парочка стала настолько популярной, что продолжила существование в комических постановках и анекдотах. У туристов есть поверье: если встать на кончики ботинок обеих фигур и потереть нос толстяка, можно поймать удачу за хвост.

Порту, Португалия

Атмосферный городок, который постоянно спорит с Лиссабоном о том, чья еда вкуснее, а виды красивее. Здесь много интересных мест, десятки из которых можно увидеть бесплатно. К сожалению, все не вместить в статью, поэтому расскажем о самых знаковых.

Над всеми возвышается церковь Святого Ильдефонсо. Ее построили в XVIII веке в стиле барокко. А фасад облицевали знаменитой португальской бело-голубой плиткой "Азулежу". Внутри отделка скромнее экстерьера, но все равно красивое. И золото, и яркие витражи, особенно волшебно выглядящие в дождливую погоду.

Для фанатов Гарри Поттера здесь тоже интересная локация. Речь идет о книжном магазине "Лелло". Именно здесь Джоан Роулинг отдыхала от своего мужа, отношения с которым не ладились. А по слухам даже в этих стенах родились первые страницы о выжившем мальчике.

За духом Порту отправляйтесь на площадь Рибейра. Разноцветные домики в разных стилях и текстурах порадуют глаз. Пройдитесь по улочкам, загляните во дворики, посмотрите, как живут местные жители.

А еще здесь спрятан кусочек Франции. Шарм Парижа прослеживается в мосту Понте-де-Дон-Луиша. Переправа напоминает знаменитую парижскую башню. А все потому, что ее спроектировал ученик того же Эйфеля.

Путешествовать можно даже и без автомобиля. Большинство европейских центров предлагают множество интересного и в пешей доступности. Надеемся, что вам удалось пополнить список мест для следующего путешествия.

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