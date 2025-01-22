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Зимний гастротур: какие блюда нужно попробовать в городах Украины

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
159
Зимний гастротур: какие блюда нужно попробовать в городах Украины

"Сколько хозяек, столько и рецептов". Слышали ли вы такую поговорку? В каждом регионе царят свои яркие вкусы с добавлением уникальных ингредиентов. Места, где рецепты бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Так что же стоит попробовать во время путешествия – читайте ниже.

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Полтава

Располагается в центре страны. Согласно исследованиям, город основали в 899 году.

Еще с давних времен хлеб занимал центральное место на столе полтавчан. Его выпекали несколько раз в неделю. А употребляли преимущественно с супами, салом и овощами. Зачерствевшие остатки не выбрасывали, а сушили на сухари, которые впоследствии использовали для кваса, сыровца и традиционного блюда – тетери. Его готовили из пшена и заправляли жидким гречишным или ржаным тестом. Кстати, когда-то тетерю очень любили казаки.

А еще часто жарили маленькие гренки, которые употребляли в пищу с юшкой.

Как будете в Полтаве, рекомендуем попробовать:

Галушки. Их считают своеобразной визитной карточкой региона. Вареные кусочки теста подают отдельно с разными соусами (например, сметанным, грибным), или как дополнение к борщу. Они бывают с мясом, печенью, картофелем, гречишными и даже сладкими.

Шпундра. Тушеная свиная грудинка со свеклой и красным квасом. Она имеет насыщенный, кисло-сладкий вкус.

Лемишка. Густая каша из гречневой или ржаной муки, которую обычно подают с жареным луком и шкварками.

Зимний гастротур: какие блюда нужно попробовать в городах Украины

Львов

Город считается столицей Галиции и центром Западной Украины. Его основал король Даниил где-то в 1231-1235 годах.

Сначала попробуйте флячки. Некоторые историки утверждают, что это блюдо появилось во Львове еще до того, как оно стало широко известным в Польше. Его основным ингредиентом является рубец – часть желудка крупного рогатого скота, а именно его мышечная ткань. Самый трудный этап в приготовлении – очищение частей от остатков пищи. Затем их долго варят и добавляют специи, чтобы избавиться от специфического запаха.

Попробуйте печеню с картофелем и мясом. Само название происходит от слова печь. Традиционно блюдо подавали почти на каждое празднование, если оно не приходилось на время поста. Впоследствии, примерно с середины XX века, в рецепт начали добавлять помидоры и томатный соус.

Львовскому постному борщу уже более 700 лет. Вместо картофеля, капусты и фасоли, его готовят на основе юшки из квашеной свеклы с добавлением грибных ушек. И, конечно, попробуйте сырник, который найдете почти во всех заведениях города.

Зимний гастротур: какие блюда нужно попробовать в городах Украины

Киев

Располагается на севере Украины на реке Днепр. Есть легенда, что название столицы происходит от легендарного основателя города – Кия.

Что должен попробовать каждый турист? Конечно котлету по-киевски. Ее подают со сливочным маслом внутри, в хрустящей панировке. Считается, что рецепт происходит от французских поваров, которые готовили для аристократов в Российской империи в конце XIX века.

Здесь это блюдо стало известно гораздо позже. В 1970-х годах оно  появилось в меню гостиницы Интурист и на международных мероприятиях в Великобритании и Соединенных Штатах Америки.

Также посетите Киевскую перепичку. Заведение открыли в 1986-м. Сегодня оно находится на том же месте, в доме №3 на улице Богдана Хмельницкого. Здесь продают известные пирожки с сосиской.

А на десерт советуем попробовать "Киевский" торт. Впервые его испекли на фабрике имени Карла Маркса в 1956 году. Он состоит из орехов, безе и масляного крема.

Зимний гастротур: какие блюда нужно попробовать в городах Украины

Ивано-Франковск

Находится на юго-западе Украины. Официальной датой основания города считают 1662 год, когда бывший Станислав получил магдебургское право.

Какое же путешествие в Прикарпатье без баноша? Наиболее распространенную версию появления блюда связывают с жизнью пастухов в горах. Овцеводство считали важным занятием гуцулов, и они часто питались продуктами, которые могли получить от овец: молоко или брынзу. Банош готовили из кукурузной муки и сметаны. Сегодня в него добавляют еще шкварки.

Также попробуйте белый борщ. И нет, это не тот, что со щавелем. Суп варят из белой кормовой свеклы, лука и мясных копченых ребрышек. А еще часто к нему добавляют  чабрец.

В местных заведениях туристы могут попробовать еду карпатской кухни – бограч. К нему добавляют болгарский перец, молотую паприку, помидоры, картофель и специи. Имейте в виду, по вкусу он достаточно острый.

Зимний гастротур: какие блюда нужно попробовать в городах Украины

Одесса

Располагается на берегу Черного моря. Около III века нашей эры на территории современного города существовали поселения, основанные древними греками-колонистами.

Начните гастротур с визитки одесской кухни – форшмака. Паштет готовят из сельди, яблок, лука и вареного яйца. А подают его с бородинским хлебом.

Также попробуйте "икру из синеньких". Ее секретный ингредиент – баклажаны. К ним добавляют помидоры и болгарский перец.

И, конечно, попробуйте фаршированную рыбу, где снятую кожу начиняют рубленым фаршем.

Зимний гастротур: какие блюда нужно попробовать в городах Украины

Готовы смаковать? Отправляйтесь в путешествие по Украине!

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