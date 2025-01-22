Зимний гастротур: какие блюда нужно попробовать в городах Украины

"Сколько хозяек, столько и рецептов". Слышали ли вы такую поговорку? В каждом регионе царят свои яркие вкусы с добавлением уникальных ингредиентов. Места, где рецепты бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Так что же стоит попробовать во время путешествия – читайте ниже.

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Полтава

Располагается в центре страны. Согласно исследованиям, город основали в 899 году.

Еще с давних времен хлеб занимал центральное место на столе полтавчан. Его выпекали несколько раз в неделю. А употребляли преимущественно с супами, салом и овощами. Зачерствевшие остатки не выбрасывали, а сушили на сухари, которые впоследствии использовали для кваса, сыровца и традиционного блюда – тетери. Его готовили из пшена и заправляли жидким гречишным или ржаным тестом. Кстати, когда-то тетерю очень любили казаки.

А еще часто жарили маленькие гренки, которые употребляли в пищу с юшкой.

Как будете в Полтаве, рекомендуем попробовать:

Галушки. Их считают своеобразной визитной карточкой региона. Вареные кусочки теста подают отдельно с разными соусами (например, сметанным, грибным), или как дополнение к борщу. Они бывают с мясом, печенью, картофелем, гречишными и даже сладкими.

Шпундра. Тушеная свиная грудинка со свеклой и красным квасом. Она имеет насыщенный, кисло-сладкий вкус.

Лемишка. Густая каша из гречневой или ржаной муки, которую обычно подают с жареным луком и шкварками.

Львов

Город считается столицей Галиции и центром Западной Украины. Его основал король Даниил где-то в 1231-1235 годах.

Сначала попробуйте флячки. Некоторые историки утверждают, что это блюдо появилось во Львове еще до того, как оно стало широко известным в Польше. Его основным ингредиентом является рубец – часть желудка крупного рогатого скота, а именно его мышечная ткань. Самый трудный этап в приготовлении – очищение частей от остатков пищи. Затем их долго варят и добавляют специи, чтобы избавиться от специфического запаха.

Попробуйте печеню с картофелем и мясом. Само название происходит от слова печь. Традиционно блюдо подавали почти на каждое празднование, если оно не приходилось на время поста. Впоследствии, примерно с середины XX века, в рецепт начали добавлять помидоры и томатный соус.

Львовскому постному борщу уже более 700 лет. Вместо картофеля, капусты и фасоли, его готовят на основе юшки из квашеной свеклы с добавлением грибных ушек. И, конечно, попробуйте сырник, который найдете почти во всех заведениях города.

Киев

Располагается на севере Украины на реке Днепр. Есть легенда, что название столицы происходит от легендарного основателя города – Кия.

Что должен попробовать каждый турист? Конечно котлету по-киевски. Ее подают со сливочным маслом внутри, в хрустящей панировке. Считается, что рецепт происходит от французских поваров, которые готовили для аристократов в Российской империи в конце XIX века.

Здесь это блюдо стало известно гораздо позже. В 1970-х годах оно появилось в меню гостиницы Интурист и на международных мероприятиях в Великобритании и Соединенных Штатах Америки.

Также посетите Киевскую перепичку. Заведение открыли в 1986-м. Сегодня оно находится на том же месте, в доме №3 на улице Богдана Хмельницкого. Здесь продают известные пирожки с сосиской.

А на десерт советуем попробовать "Киевский" торт. Впервые его испекли на фабрике имени Карла Маркса в 1956 году. Он состоит из орехов, безе и масляного крема.

Ивано-Франковск

Находится на юго-западе Украины. Официальной датой основания города считают 1662 год, когда бывший Станислав получил магдебургское право.

Какое же путешествие в Прикарпатье без баноша? Наиболее распространенную версию появления блюда связывают с жизнью пастухов в горах. Овцеводство считали важным занятием гуцулов, и они часто питались продуктами, которые могли получить от овец: молоко или брынзу. Банош готовили из кукурузной муки и сметаны. Сегодня в него добавляют еще шкварки.

Также попробуйте белый борщ. И нет, это не тот, что со щавелем. Суп варят из белой кормовой свеклы, лука и мясных копченых ребрышек. А еще часто к нему добавляют чабрец.

В местных заведениях туристы могут попробовать еду карпатской кухни – бограч. К нему добавляют болгарский перец, молотую паприку, помидоры, картофель и специи. Имейте в виду, по вкусу он достаточно острый.

Одесса

Располагается на берегу Черного моря. Около III века нашей эры на территории современного города существовали поселения, основанные древними греками-колонистами.

Начните гастротур с визитки одесской кухни – форшмака. Паштет готовят из сельди, яблок, лука и вареного яйца. А подают его с бородинским хлебом.

Также попробуйте "икру из синеньких". Ее секретный ингредиент – баклажаны. К ним добавляют помидоры и болгарский перец.

И, конечно, попробуйте фаршированную рыбу, где снятую кожу начиняют рубленым фаршем.

Готовы смаковать? Отправляйтесь в путешествие по Украине!

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