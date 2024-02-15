По тропинкам Леси Украинки: какие города любила поэтесса

О ней слышал весь мир: от Эстонии до Египет. Ее обожают в Италии и Берлине. Ее памятники находятся во многих странах Европы. А в Грузии ее вообще считают своей. Но она наша. И этим мы гордимся, поэтому не перестанем чтить ее память.

Ко Дню рождения Леси Украинки мы собрали для вас самые любимые ее маршруты. Где обожала бывать поэтесса – читайте ниже.

Звягель (бывший Новоград-Волынский)

Первая наша остановка – место, где родилась писательница. Для нее оно было всегда особенным. Своему родному краю она посвятила целый сборник.

Важно, что Лариса Петровна принципиально использовала старое название города. Звягель был переименован после его вхождения в Российскую империю, во время правления Екатерины II. Но семья Косачей никогда не признавала его новое "имя".

Здесь, на Родине известной украинской поэтессы, функционирует литературно-мемориальный музей. В нем сохранено все наследие Леси Украинки и ее матери: вещи женщин, прижизненные издания и фотографии. Также воспроизведены фрагменты дома и рабочего кабинета.

Нечимне

В живописном поселке проживал дядя писательницы – Лев Скулинский. Сюда она наведывалась очень часто. Обожала приезжать и прогуливаться по местным тропам, наблюдать за природой и слушать щебет птиц. Именно здесь она получила вдохновение для написания драмы-феерии "Лесная песня". На территории поселения есть музей, посвященный этому произведению. А из Ковеля в Нечимне проложен туристический маршрут.

Кстати, когда будете здесь, посетите Скулинский лес. Местные поговаривают, что там действительно живут лешие, мавки и привидения. Но будьте осторожны, они обожают пугать туристов.

Крым

Леся с первого взгляда влюбилась в природу и климат полуострова. В своем путешествии с мамой они побывали в Евпатории, Севастополе и Ялте. Заезжали в Ханский дворец в Бахчисарае и останавливались в доме Лищинского. Именно здесь впоследствии открыли известную экспозицию. Через некоторое время место получило статус музея.

К сожалению, после аннексии Крыма проехаться по местному маршруту Ларисы Петровны невозможно. Но мы верим, что после победы каждый украинец сможет здесь побывать.

Киев

В столице также очень много достопримечательностей, посвященных поэтессе, в частности – Музей Леси Украинки. Именно в этом доме она когда-то жила. Поэтому здесь осталось множество ее личных вещей.

Также в выставочном зале находятся первые издания ее произведений и эксклюзивные фотографии, где навсегда запечатлены приятные воспоминания из жизни писательницы.

Далее направляйтесь в драматический театр имени Ивана Франко. Леся здесь была частой гостьей. Недалеко от этой аттракции находится еще один памятник, связанный с поэтессой. Речь идет о Национальном художественном музее Украины. В его стенах хранится портрет Ларисы Петровны, написанный живописцем-импрессионистом Иваном Трушем.

Львов

Популярный туристический город также может кое-что рассказать об известной писательнице. Именно здесь тринадцатилетняя девочка опубликовала свое первое стихотворение под всем известным псевдонимом. Второе имя помогла выбрать мама.

Леся обожала бывать во Львове. Сюда она часто приезжала гостить к семье Ивана Франко.

Если хочется пройтись по следам писательницы, сходите в дом номер 10 на улице Ивана Франко (ранее Зыбликевича). А также прогуляйтесь к отелям "Европейский" и "Жорж". Здесь тоже когда-то оставалась на ночь известная женщина.

Черновцы

В 1901 году лучшая подруга Леси Украинки – Ольга Кобылянская – пригласила ее к себе в гости. За два дня девушки посетили множество локаций. Они прогулялись по Народному саду (ныне парк имени Тараса Шевченко). Побывали в сквере буковинских митрополитов, прошлись по улочке Панская.

А еще успели съездить в ближайшие деревни: Белая, Стрелковый Кут, Ревна. Конечно же, не пропустили ни одно общественное собрание, где они вдоволь пообщались с известными художниками и театралами.

Из-за своей болезни Леся Украинка постоянно путешествовала. Она частенько лечилась за границей. Бывала в Австрии, Египте, Грузии и других государствах. Так что свой след она оставила в истории многих государств.

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