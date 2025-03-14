Пляжный сезон: локации Европы, где можно отдохнуть в начале весны

Зима закончилась – время на море! И пусть вас не пугает мысль о том, что до лета еще далеко. Ведь именно сейчас, когда еще нет огромного скопления туристов и жары, вы сможете по-настоящему насладиться красотой природы и спокойствием. Так где же можно понежиться на солнышке в марте – читайте ниже.

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Ларнака, Кипр

Располагается на юго-восточном побережье острова. Преобладает средиземноморский климат. В начале весны средняя температура воздуха колеблется от +17°C до +19°C.

Phinikoudes Beach – один из популярных городских пляжей. Береговая линия простирается более чем на 500 метров. Она характеризуется песком вулканического происхождения и прозрачной водой. Побережье имеет знак отличия "Голубой флаг". Для людей с инвалидностью оборудовали пандусы.

Если купаться еще не планируете, тогда рекомендуем отправиться на Mackenzie Beach. Место находится сразу возле международного аэропорта. Отсюда можно наблюдать как приземляются и взлетают самолеты.

Рекомендуем посетить местный замок. Османскую крепость основали европейцы в XIV веке. А в 1625-м ее реконструировали турки. Сегодня здесь можно посетить исторический музей.

А еще сходите в церковь Святого Лазаря. Храм был заложен в 898 году. У алтаря в пещере находится гробница праведного Лазаря.

Лансароте, Испания

Остров находится в провинции Лас-Пальмас и входит в состав Канарских островов. Преобладает субтропический пустынный климат. В марте средняя температура воздуха колеблется от +17 до +20°C.

Самый популярный пляж – Playa Grande. Береговая линия имеет протяженность более чем на 1 километр. Здесь обустроили душевые кабины, туалеты и места для переодевания. Набережная характеризуется пологим спуском к воде.

Любителям виндсерфинга рекомендуем отправиться на Playa Los Pocillos. А спокойные волны найдете на Playa Сhica.

Советуем отправиться в Timanfaya National Park. Биосферный заповедник славится уникальными ландшафтами, напоминающими Марс. Парк полностью состоит из вулканической почвы. Последние извержения огненных гор происходили в XVIII и XIX веках.

Насладиться панорамными видами Лансароте можно на Mirador Del Rio. Смотровая площадка находится на высоте около 500 метров над уровнем моря.

Фуншал, Португалия

Располагается на юге острова Мадейра в Атлантическом океане. В регионе преобладает средиземноморский климат. В марте средняя температура воздуха колеблется от +17°C до +18°C.

В Фуншале находится несколько пляжей. Однако большинство туристов предпочитают отдых у бассейнов отелей. Самое большое и популярное побережье города – Praia Formosa.

Советуем посетить Palácio de São Lourenco. В монументальный архитектурный ансамбль входят дворец, внутренние сады и крепость, которую начали строить еще в XVI веке.

Далее сходите в Fortaleza de São Tiago do Funchal. Укрепление было заложено в 1500 годах для защиты от пиратов. Сегодня здесь работает музей современного искусства. Также путешественники могут посмотреть башни и казематы.

И, конечно, посетите Jardim Monte Palace Madeira – ботанический сад с экзотическими деревьями, цветами и разнообразными скульптурами. Кстати, когда-то здешнее имение служило частной резиденцией а, со временем, роскошной гостиницей.

Сиракузы, Италия

Находится в регионе Сицилия на берегу Ионического моря. Преобладает средиземноморский климат. В начале весны температура воздуха колеблется от +15 до +17°C.

В самом городе практически нет пляжей, один из ближайших к Сиракузе – Spiaggia del Minareto. Побережье славится чистотой и высокими скалами.

Советуем побывать в местном кафедральном соборе. Святыню построили на месте древнегреческого храма Афины, который заложили еще в V веке до нашей эры. Спустя время храм неоднократно реставрировали. Последние серьезные изменения произошли в 1927 году.

Также съездите к L'Orecchio di Dionisio – искусственной пещере в старинном каменном карьере. Высота подземелья составляет около 23 метров. Благодаря S-образной форме, "Ухо Дионисия" имеет уникальные акустические свойства, усиливающие звуки в 16 раз. Существует легенда, что тиран Сиракуз Дионисий I использовал пещеру в качестве тюрьмы для политзаключенных.

Отправляйтесь в путешествие за первыми солнечными лучами весны! Возможность получить легкий загар – гарантирована!

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