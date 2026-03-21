Пингвинов больше, чем людей: чем поражают субантарктические острова на краю света

В южных водах неподалеку от Новой Зеландии расположен один из самых отдаленных уголков планеты — субантарктические острова. Эти территории почти не подверглись влиянию человека и сохранили уникальную природу.

Именно поэтому они стали важным пристанищем для огромного количества морских птиц, среди которых особое место занимают пингвины, пишет express.co.uk. Новозеландские субантарктические острова состоят из пяти групп отдаленных архипелагов, расположенных в Южном океане.

Из-за своей природной ценности они получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новозеландские субантарктические острова на карте

Особенность этого региона заключается в сочетании нескольких мощных океанических течений. Благодаря этому вода насыщается питательными веществами, что создает идеальные условия для существования большого количества морских птиц и животных.

На некоторых островах на небольшой территории можно увидеть огромные колонии пингвинов. По подсчетам исследователей, на площади примерно три квадратных километра обитает более 50 тысяч птиц. На одном острове зафиксировали более 20 тысяч гнездовых пар, а на другом – почти пять тысяч.

Когда пингвины заполоняют острова

Одним из самых известных архипелагов региона являются Острова Антиподов. Именно здесь ежегодно происходит сезон массового размножения пингвинов.

Взрослые птицы возвращаются на острова примерно в сентябре, а уже в конце сентября или в начале октября откладывают яйца. В середине ноября птенцы начинают собираться в большие группы, а в конце января молодые пингвины покидают колонии и отправляются в открытое море.

В этот короткий период тихие и суровые острова превращаются в чрезвычайно активное место, где царит жизнь. Увидеть такую концентрацию дикой природы в одном месте — большая редкость даже для опытных путешественников.

Новозеландские субантарктические острова как туда попасть

Добраться сюда непросто. Туристы сначала прилетают в Новую Зеландию, после чего отправляются на юг страны — в города Блафф или Инверкаргилл, откуда начинаются специальные экспедиционные путешествия. Такие путешествия длятся от восьми до двенадцати дней и требуют специальных разрешений, ведь количество посетителей строго ограничивают для сохранения уникальной природы островов.

OBOZ.UA писал о шотландском острове, где можно пожить бесплатно при определенных условиях.

